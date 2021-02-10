台中假日好去處！「超可愛米奇樹、火紅落羽松大道」隱身北屯

台中北屯南興公園位於台中捷運北屯機廠旁重劃區，佔地20000坪所以又被稱為「北屯萬坪公園」，萬坪公園內綠意盎然，除了擁有美麗的落羽松大道、生態滯洪池、滑溜冰場、籃球場、兒童遊戲區還有健身器材等設施，還有IG打卡夯點的「米奇樹」也位在萬坪公園內。

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萬坪公園內的米奇樹其實是一顆百年芒果樹，樹上頂著兩球圓圓茂密的樹葉，像極了米奇造型的模樣，而且據說這顆米奇樹是自然生成，並沒有經過修剪，可愛的模樣引起許多民眾特地前來拍攝，獨特的造型遠遠看就超吸睛，再搭上大片綠草皮超級療癒。

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台中除了后里的落羽松祕境外，位在北屯的萬坪公園也有浪漫的落羽松大道，筆直的步道兩旁種植一排落羽松林，在兩排併列整齊的落羽松大道拍起照來視覺無限延伸，走在火紅的落羽松大道上十分浪漫又悠閒。

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