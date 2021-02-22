台中古怪美食搜奇！「甜的臭豆腐、辣豆花、麻薏生乳酪」挑戰味蕾

台中古怪美食推薦：胎哥湯、羅氏秋水茶、六分田私房小館、萊澤金虎爺、感傷唱片行、來來創意臭豆腐

台中美食層出不窮，無時無刻都有新的美食出現，但其中有一些美食卻特別讓人摸不著頭緒，到底是怎麼樣的創意發想，才會發明出如此特殊的美食呢？而這樣的美食外觀嚇人，但實際吃起來的味道又是如何？今天就跟著現在去哪兒兩個女孩的腳步，一起探索台中的古怪美食吧！

胎哥湯

是以小吃攤販的形式存在，卻每每大排長龍，受歡迎程度可見一斑。尤其是許多人大老遠開車、騎車過來，就為了朝聖這個小吃攤的味道，胎哥湯還是個沒有座位、必須蹲坐食用的攤販，到底是怎樣的魔力讓人們趨之若鶩呢？

其實所謂的胎哥湯就是豬雜湯，除了經典的豬內臟之外，偶爾也會有豬眼球、豬睪丸之類神秘的配料出現在其中，對於不敢吃豬內臟的人來說無疑相當可怕。但對於愛吃豬雜的人來說就是難得的珍饈，其中標準配備是小腸、大腸、腸壁、隔間肉、豬血等等，還可以加入烏醋、酸菜等調味料中和湯頭的腥氣，是屬於敢吃的人愛吃、不敢吃的人會相當牴觸的食物。

胎哥湯

地址：台中市東區旱溪三街22巷6號

羅氏秋水茶

以烏龍茶、薄荷、仙草等材料製作而成的羅氏秋水茶，在台中是與東泉辣椒醬齊名的食物，味道十分特殊，是許多老台中人的回憶。傳承了70個年頭、清涼又退火的滋味，是以前人們熱愛的飲品。

包裝除了罐裝，還有袋裝的鋁箔包，看了上面標明的成分才發現還有山楂、陳皮、苦瓜等成分，但味道並不會苦，反而是甘甜與清涼並存。秋水茶本身也屬於喜愛的人會很愛，不喜歡的人就無法接受的情況，如果本身不排斥這樣的味道，也有茶包可供選擇，是既養生又解渴的優質飲品。

羅氏秋水茶

地址：台中市東區練武路285號

六分田私房小館

傳說中的辣豆花就在這裡！辣豆花是用重慶酸豆、油辣子、肉燥、黃豆酥來進行調味，是台灣相當少見的四川風味豆花。在中國還有所謂的「甜鹹豆腐腦」的黨派之爭，豆腐腦也就是廣義的豆花，可見一種食物的不同吃法各自都有擁護者。

這份辣豆花正式品名是「逸品豆花」，吃起來有點像是麻婆豆腐的豆花版，但卻是入口即化的口感，吃過的人都會愛上這份能配好幾碗飯的鹹豆花。店內另外還有椒麻雞、爌肉、龍蝦沙拉等料理，還有類似炸芋粿的龍麟米果，都是比較不同於傳統台菜的口味，想吃些不一樣味道的菜餚，六分田絕對適合你！

六分田私房小館

地址：台中市北屯區瀋陽路二段175號

萊澤金虎爺

(圖片來源：萊澤虎爺制茶 )

位在一中街的萊澤是遠近馳名的飲料店，有各式神秘的創意飲料，例如海尼根冰茶就是梅子綠加海尼根啤酒。而青檸接骨木也是相當特別的飲料，是用傳說中可以造魔杖的接骨木製作而成，其果實可以做成果醬或是果汁，和覆盆莓有異曲同工之妙，味道酸甜美味，還有薄荷與微微的花香，沒有喝過的人務必要來嘗鮮看看。

(圖片來源：萊澤虎爺制茶 )

萊澤金虎爺

地址：台中市北區育才南街1樓號

感傷唱片行

雖說是充滿文青氣息的復古唱片行，但在這文藝氛圍之中，卻有著相當特別的甜點品項，那就是「麻薏生乳酪」。麻薏又稱麻芛，是台中的特產之一，就年份來說遠比太陽餅更早，是消暑的聖品。

麻薏是一種植物的葉子，將之煮爛可以製成甜鹹羹湯，或是揉入麵糰中製成包子饅頭。但感傷唱片行更加特別，它將麻薏製作成糕點，有點類似抹茶蛋糕的味道，卻沒有過多的苦味，順口又不會過甜的滋味想必會擄獲不少女性的青睞。如果想來嚐嚐看台中的名產、順道聽聽舊時的歌曲，感傷唱片行就是你必訪的景點了。

感傷唱片行

地址：台中市西區美村路一段564巷12號

來來創意臭豆腐

驚天地泣鬼神的壓軸，就是在各大媒體引爆話題的「來來創意臭豆腐」。這可不僅僅是普通的臭豆腐而已，而是奇特的創意口味臭豆腐，包含「點心麵臭豆腐」、「巧克力臭豆腐」、「布丁百香果臭豆腐」等等神奇的口味。

其中點心麵臭豆腐可以說是這裡最普通的存在，也是接受度最高的品項，雙重酥脆的口感征服不少人的味蕾；巧克力臭豆腐更加厲害，成功營造出巧克力麵包的口感，至於好吃與否就見仁見智；布丁百香果臭豆腐就比較具有挑戰性了，濕潤的布丁加上酸酸甜甜的百香果醬，必須先習慣這樣味道之後才能漸漸學會享受它。無論如何，這些特殊的臭豆腐的確是獨一無二的特色美食，標新立異之餘口味上也是毫不含糊。

來來創意臭豆腐

地址：台中市清水區中華北路29-20號

所謂的「古怪」，都只是平常少見、創意特殊罷了，實際上鼓起勇氣嚐一嚐，口味上也不會難以接受。如果能接受這些特殊的美食、不要被「古怪」二字所設限，美食視野將會有所不同、更加開闊，台中奇異美食推薦給大家，就交給各方勇者大膽去嘗試囉。





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