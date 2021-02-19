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35元下午茶！南投埔里美食「有利肉圓」好Q彈，配大骨湯體驗在地人吃法

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

南投埔里的好吃肉圓很多，陸續吃過阿菊肉圓、卓肉圓、阿開肉圓、阿甲肉丸4間印象都很好，尤其在埔里吃肉圓都有附大骨湯，可以留部分內餡再來碗湯，有的吃又有的喝當下午茶剛剛好！

這次趁週末帶紅豆薏仁到全新開放的埔里長壽公園溜小孩，發現步行3分鐘就是食尚玩家介紹過的「有利肉圓」，雖然網路介紹資訊不多，但有利肉圓Google高達4.3的評價看起來口碑還不錯，加上…我真的很愛吃肉圓呀XD 就決定順路去有利肉圓吃下午茶～

有利肉圓的營業時間是下午15:30-晚上22:00，相較另外幾間肉圓晚很多，想買肉圓當宵夜也ok滴。

肉圓一顆35元，身後傳統大茶壺裡頭裝的就是大骨清湯，吃肉圓記得不要瞬間清碗，留點內餡變身「洗碗湯」~

它們家肉圓外皮厚Q軟彈，口感還不錯，內餡主要是肉塊跟筍乾，不會太肥而且蠻入味的，可能因為內餡本身就很有味道了，所以米漿與醬油膏的量不算多，剛好微甜淡鹹有蒜香~

有利肉圓的特色之一，還有店家自製辣椒醬，微稠且小有辣勁跟肉圓很搭，記得斟酌用量，不要一次加太多以免過辣。

通常是吃掉皮留內餡，我這次內餡跟皮都留一些加大骨湯，因為大骨湯本身調味偏淡，剛好可以綜合內餡的重口味，熱熱喝清甜好暖身。

埔里好吃肉圓又攻略一間啦！下次打算來挑戰大樹下肉圓，據說是 VC 家從小吃到大的在地古早味，再來試試跟其他間有什麼不同吧~

【消費資訊】

消費時間：2021年1月

此次平均每人消費約：35元

有利肉圓

電話：04-9242-4836

地址：南投縣埔里鎮中山路二段146號

營業時間：下午15:30-晚上22:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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