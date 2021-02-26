南投「草屯老擔烤玉米」在地人才知道！隱藏版鬼椒醬烤玉米，包你辣得狂冒汗

閃著金黃色光芒、飄著奔放香氣的「草屯老擔烤玉米」，每天開賣就大排長龍！從小吃到大，心中第一名烤玉米就是這一味！

有沒有發現每個城市的夜市或是路邊攤總會有一款讓人懷念的古早味小吃，就是「烤玉米」。看似工序簡單的烤玉米，不過就是把玉米不停的在大火上翻轉、刷醬、再翻轉、再刷醬，似乎就完成了，殊不知其中眉眉角角多到數不清，我也是吃遍了各大城市排隊的烤玉米後得到不少心得，越簡單的美味越是看真功夫！不少人心中都有烤玉米排行榜，不管是醬料獨特、口感飽滿、玉米新鮮、價格便宜或是那個認真烤著玉米富有人情味的老闆，一講到烤玉米就想到讓人開心到流口水的美好畫面。「草屯老擔烤玉米」用108種香料調製而成的獨家醬料，加上老闆深厚烤功和超親切互動，造就了每天開始營業就排隊的超厲害烤玉米，在地人讚不絕口，甚至遠到台中、彰化常常有公司行號團購當下午茶點心呢！

已經傳承兩代的「草屯老擔烤玉米」，延續手推車的樣式繼續延續美味。

老擔烤玉米位在博愛路上，斜對面是知名的香福記北平烤鴨。現在有個小巧簡單的店面，門口依舊是手推車方式烤著玉米，記得小時候它是在大馬路旁稻田的前面一個手推車攤販，人潮很多。最開心的是每次從台中回到草屯探望外公外婆的路上，我跟哥哥總是吵著要買烤玉米才有滿足的感覺，吃著吃著轉眼睛30年頭過去了，現在哥哥會帶著小孩去吃，而老擔烤玉米也二代接手，傳承父親的古早味。記憶中那個讓我念念不忘的滋味還是這一味！沒有改變！

二代老闆李大哥正在低頭專注著烤網上的玉米，從生玉米到烤好大概需要8-10分鐘，想吃這個美味請耐心等待囉。

玉米選用顏色繽紛的彩虹玉米，米白、淺紅、深紫交錯，像是彩虹般夢幻。這是傳統糯米玉米改良版，沒有了傳統糯米玉米的厚皮，咬起來香Q飽滿、皮薄又鮮脆多汁，拿來做烤玉米口感很加分。

用108種天然香料，耗費四天四夜熬煮而成的獨家秘醬。

就是這一味！60年的獨門醬料是烤玉米的靈魂所在。每次做醬料的過程需要四天四夜才能完成，跟一般烤肉醬半小時就調製完成大不同，只有吃過烤玉米才能知道到底醬料有多厲害，值得大老遠跑來排隊。也因為眾多客人詢問，現在可以把醬買回家囉，不管是拿來拌麵、沾肉片都非常好吃。

嚴選品質好的木炭，雙手不停的在大火上面翻轉玉米，讓醬料完整扒在玉米粒上，每一口都飽滿多汁。

光是站在烤台旁邊看著大火噴發，把玉米烤到吱吱作響也是一種幸福。玉米刷上自製豬油再刷上烤醬，香氣十足，李大哥專注的看著玉米的熟度，一邊又從容不迫的跟我分享怎麼在家烤出專業一流的玉米，實在是笑翻我了，怎麼知道我很需要教一下啦。

看看這個閃著金黃色光芒的烤玉米完成啦！香氣是連想正在控制體重的好友加菲都無法拒絕的，就這樣一支接著一支吃到滿足為止，這是減肥剋星吧(笑)。

顆粒飽滿的烤玉米，配上鹹香風味恰到好處的醬料，從外表到裡面整個玉米粒都很入味，這個建議要嗑上兩支才能滿足。

這裡的烤玉米是秤重販售，一大支通常在60-70元左右，比起市區的烤玉米價格，實在是太佛心啦，難怪很多客人都是一次買好幾支帶走。

隱藏版的「鬼椒烤玉米」只有老顧客才知道！辣到狂冒汗，嗜辣者一定要挑戰看看。

我最瘋狂的時候是一週跑三次來吃烤玉米，台中到草屯只要半小時車程，每次來都要吃上2支再外帶2支才能滿足的離開，久了也從李大哥這裡挖出好多秘密。這款鬼椒烤玉米可是不輕易亮相的，辣度光想像就嘴唇發抖。連刷醬都不能用刷子只能用竹筷稍微沾取，目前為止不到5人可以吃完一整支鬼椒烤玉米，我就是咬一口就投降的那個啦。

「草屯老擔烤玉米」是一家吃過就念念不忘的美味！因為現點現烤需要時間等待，很建議先電話預約再來取貨省去等候的時間喔，如果你在周圍的城市，像是台中、彰化也有滿額外送服務，拿來當下午茶點心超級適合。

老擔烤玉米

營業時間：14:00-22:00

地址：南投縣草屯鎮博愛路662號

電話：0937-553254

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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