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彰化傳統小吃「糯米炸」滿滿一包只要50元！外酥內軟Q一吃就愛上

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

一年四季都要排隊的彰化火車站附近小吃「糯米炸」天氣越冷人越多！金黃色外酥內軟Q的古早味一吃就愛上！

說到「糯米炸」大概只有中部的朋友才知道是什麼，最近介紹好友華少吃這個豬飛小時候就很喜歡的古早味，家住台北的華少竟然第一次吃到耶，而且也從來沒聽過「糯米炸」這個專有名詞，其實我也說不上來特別的名詞解釋，講白話它就是炸糯米呀(笑)。

這種古早味的糯米炸大多數是攤販的方式，而且要在彰化、台南的街邊才有機會吃到，這次介紹的這家彰化陳稜路上「堂記古早味傳統美食」一大包才50元，通常我都是一個人吃一份，每顆都是恰恰好一口大小，在油鍋裡炸到外酥內軟，再沾裹上花生粉的糯米炸，越咀嚼香氣越噴發，濃郁花生香中融合了糯米甜香，在這個寒冷的冬天，吃到它簡直幸福的飛上天。

每次到彰化陳稜路就有幾家是必吃名單，「糯米炸」我是每到必吃絕不錯過。

「堂記古早味傳統美食」位在陳稜路跟長安街口，旁邊就是「正彰化肉圓」，從民國88年營業到現在，雖然是小攤販，但每到營業時間這裡總是排著長長隊伍，尤其假日更是人多到爆。不過等待時間不會太久，老老闆和兒子同心協力，一人負責把糯米團捏成一口大小迅速下鍋油炸，一人把撈上來的糯米炸放進花生粉盤子上左右翻動裹上花生粉，一顆顆金色的糯米炸就完成啦。

營業22年有不少美食節目報導過，也是許多名人喜愛的人氣店家。

通常客人都是來買外帶就離開，這次我跟華少是走到店裡坐下來吃，除了糯米炸也點了花生圓仔湯、綜合豆花，這麼冷的天氣補充熱量是理所當然的(笑)。室內空間擺了幾張桌子，如果不想邊走邊吃，坐下來慢慢品嚐也是不錯的方式。

每天最繁雜的工作就是把糯米磨成漿，再脫水變成這樣米白色的糯米團，這個就是糯米炸的前身。

把糯米團用食指和大拇指捏成不規則的一口大小，以迅雷不及掩耳的速度丟進滾燙油鍋裡，看著陸續浮上來呈現金黃色的糯米炸，實在好療癒。這金黃色的糯米炸看起來像極了炸花枝丸。

熱呼呼的糯米炸撈上來後迅速的放到花生粉裡面，讓外表均勻裹上微甜花生粉，就是超好吃糯米炸。

糯米炸 （小份）$50

這麼一大盤熱呼呼的糯米炸是小份的，價格50元，覺得很不可思議，這樣的份量和價格大概只有彰化才有。

隨著熱氣散發開來的花生粉香氣讓我忍不住口水在嘴裡滾滾而流，這實在是平凡而充滿驚喜的美味！一定要一口吃，感受由外表酥酥脆脆的滋味，到內在軟Q軟Q的口感，完美極啦！雖然是油炸的，但完全沒有油膩感，我自己就可以嗑光這盤。

花生圓仔湯 $30

中部很多圓仔湯店賣的圓仔是像這種有點橢圓長形的，手工製作，不搓成圓形就下鍋煮，吃起來口感像是麻糬般很軟嫩，冷冷的冬天非常適合來碗熱呼呼圓仔湯，配上花生仁，就是很傳統的美味。

綜合豆花 $35

綜合豆花配料跟我想像的不一樣，這裡的綜合配料只有花生仁＋紅豆。吃起來帶有濃郁黃豆香的古早味豆花，配上甜度剛好的熬煮糖水，簡單的一碗甜湯吃起來感覺挺滿足的。

堂記古早味傳統美味專賣「 糯米炸 圓仔湯 豆花」距離彰化火車站不遠，通常營業時間都需要排隊，不過老闆手腳很快不會等太久，糯米炸沒有包內餡，吃起來外表超級酥脆，搭配有甜味的花生粉，越咀嚼越是香甜，很推薦一人一包剛剛好！

堂記古早味傳統美食

（糯米炸 圓仔湯 豆花）

營業時間：10:00～21:00

地址：彰化縣彰化市長安街146號（陳稜路/長安街口）

電話：047-227568

文章來源：豬飛小姐的彩色生活   FB：豬飛小姐

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古早味 豆花 必吃 肉圓 小吃 彰化美食

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