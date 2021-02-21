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老字號在地人也推！ 台中廣三SOGO百貨後巷「美村豆花」 傳統豆花給料不手軟

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

這次住在頭等艙飯店 ，步行不到一分鐘就可以吃到美村豆花，櫃臺小姐也很推薦必吃，那怎麼可以錯過在地人也推的正港老店呢！豆花綿密滑嫩有豆香味，可自選三種配料才50元，而且給料也不手軟，給推。

位置

就位於台中廣三SOGO百貨後巷，招牌非常好辨認。

美村豆花成立於2005年，所有食材全部自製，現煮現賣，絕不添加香料防腐劑，店裡面唯一的調味料是糖。

菜單MENU

熱飲部分：熱豆花、紅豆湯、燒仙草、熱糖水

冰品部分：冰豆花、挫冰

可自選配料，均價50元｜可免費加糖、加冰、加湯。

店內牆壁的可愛插畫。

10種配料：大紅豆、小紅豆、地瓜圓、花生、湯圓、十穀米、綠豆、粉圓、芋頭、芋圓。

冰豆花（可自選3種配料） NT$.50元

跟朋友分開點，結果沒想到我們口味太相近，點的配料差不多，笑死。

配料：紅豆、花生湯圓

餡料熬煮的很入味，而且給料很大方。

這裡的湯圓是橢圓形的，而且口感很Q很有嚼勁。

花生與紅豆燉煮的軟而不爛，朋友表示非常滿意。

自選配料：紅豆、湯圓、芋圓

我一直覺得豆花跟紅豆很搭，所以很愛這樣點。豆花綿密又滑嫩，入口即化還有豆香味兒，好吃。

湯圓跟芋圓口感很相近，軟Q有嚼勁，外型也很像。建議這兩種選一種就好，然後另一種可以搭十穀米，網友很推。店家都是每天現煮現賣，不添加任何防腐劑，唯一的甜味來自於糖。網友說西區最強豆花就是這一家了，我吃完後也默默認同了。

美村豆花

地址：台中市西區明義街1號

電話：04-23292488

時間：12:00–22:30

粉絲團：https://www.facebook.com/meicundouhua/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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豆花 湯圓 冰品 必吃 甜品 台中美食

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