南投春節「7大景點」推薦：最美廟宇、竹山燈會、茶園步道！參拜完還能拍網美照

寶湖宮天地堂地母廟

南投埔里人氣的打卡熱點「寶湖宮天地堂地母廟」是個莊嚴的宗教聖地，廟宇建築美輪美奐，登上最高的乾元殿還能飽覽遼闊美景，可眺望華麗的綠琉璃瓦屋簷與遠山、藍天、白雲與埔里市景，而春節期間常會有很多民眾來此走春並祈求新的一年可以平安又順利，這時來訪地母廟也可以喝一碗廟方提供的平安粥或是喝一杯喜樂茶，藉此淨化身心。

▲圖片來源：IG@angel.bear_life

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寶湖宮天地堂地母廟

景點地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

開放時間：06:00-22:00

詳細介紹：http://bit.ly/3pFjwCp

竹山紫南宮

說到南投求財宮廟，絕對會想到竹山紫南宮，素有「神明銀行」之稱的竹山紫南宮，每年在元旦和農曆新年時，紫南宮都會舉辦一系列求財相關活動，每年的發放招財錢母可說是年度盛事，常常會有民眾趕在前一天就來漏夜排隊，但今年因應疫情的關係，已舉辦第十個年頭的春節發錢母活動廟方決定延後舉辦，也提醒民眾若要前來參拜要記得戴好口罩、做好防疫措施。

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竹山紫南宮

景點地址：南投縣竹山鎮大公街40號

開放時間：07:00-21:00

九族櫻花祭

九族文化村為中部最大的賞櫻勝地，也是唯一海外認證的賞櫻名所，園區內多達五千棵櫻花從2月中旬開始接力綻放，白天可以賞櫻花、搭乘日式淺草人力拉車、參加九族櫻花茶會與到馬雅館穿著傳統浴衣賞櫻花，還能順遊日月潭及搭乘日月潭透明纜車，重頭戲則是全台第一的夜櫻景色，今年預計的最佳賞櫻期將會落在春節期間，十分適合過年休假來去走春賞櫻花！

▲圖片來源：九族櫻花祭

▲圖片來源：九族櫻花祭

九族櫻花祭

景點地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

活動期間：2021/01/30-2021/03/07

最佳賞花期：2021/02/12-2021/02/26

詳細介紹：http://bit.ly/3tagZCJ

雙龍七彩吊橋

雙龍瀑布七彩吊橋隸屬於「日月潭風景區」裡，也是全台最長、最高的吊橋，全長共342公尺，光是單程就需要走大約10分鐘，而雙龍瀑布七彩吊橋的兩端建在雙龍瀑布大峽谷之上，鏤空的吊橋橋面是採七彩概念設計，走在雙龍瀑布七彩吊橋上不只可以欣賞橋面的彩虹般的色彩，還能透過橋面縫隙體驗如同走在峽谷上的刺激感，目前雙龍瀑布七彩吊橋只接受線上購票，不開放現場售票，想前往的民眾記得要先上網預約。

▲圖片來源：IG@travelwith_2girs

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雙龍瀑布七彩吊橋

景點地址：南投信義鄉光復巷

開放時間：08:00-12:00/12:00~16:00(最後進入吊橋時間15:30) (每週一公休)

18度C巧克力工房

來到埔里絕不能錯過的人氣景點「18度C巧克力工房」，從一間小小的巧克力店開始，到現在周邊多元化的經營，除了原本的巧克力外還有賣冰淇淋、鯛魚燒、輕食、咖啡館，甚至到近期很夯的生吐司這邊通通有，木製的建築十分有日式風格，而且還有甜點王國大巧克力牆、胡桃鉗軍隊、鯛魚燒屋等景緻超好拍，最重要的是店家佛心的提供免費咖啡與茶飲給來訪的民眾，很適合作為走春途中休息的中繼站。

▲圖片來源：IG@yuyu_taiwanfood

▲圖片來源：IG@yuyu_taiwanfood

18度C巧克力工房

景點地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

營業時間：

-逢3.4.5.6.9.10.11月，平日10:00-18:00/假日10:00-19:00

-逢12.1.2.7.8月，平日10:00-19:00/假日10:00-20:00

大崙山觀景步道

大崙山觀光茶園海拔1250到1500公尺，面積約一百餘公頃，雖然沒有溪頭或是杉林溪這麼有名氣，卻擁有可眺望中部五縣市的遼闊視野，茶園中還種植了達80公頃的銀杏林，每到秋季銀杏轉黃更是燦爛壯觀，而沿著木棧道一路向上登頂到大崙觀霧亭，可以眺望大崙山四周一片綠意的美景，端憑運氣可觀賞到美麗雲海或是身處雲霧繚繞的仙境中。

▲圖片來源：IG@reshieh

大崙山觀景步道也適合搭配溪頭自然教育園區一起同遊，走進林間大口呼吸芬多精，結束後再到大崙山捕捉雲海夕色的壯觀美景，是不錯的景點安排。

▲圖片來源：Flickr_禮名畫的生活旅遊日記 FB

大崙山觀景步道

景點地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

詳細介紹：http://bit.ly/2MJj080

竹山牛舞花竹藝燈會

2021竹山牛舞花竹藝燈會結合了竹藝與辛丑牛年的元素，此次燈會規劃包括主燈區2處、天幕燈區4處、宮廟燈區5處、社區社團學校燈區1處、以及工藝家燈區1處共13點，竹山燈會不但有五彩繽紛的視覺享受，原本還安排了精彩的表演內容，但因應疫情的關係竹山鎮公所進行滾動式調整，以每週為單位決定活動規模，建議民眾來訪前可以在上粉專確認活動現況。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

竹山牛舞花竹藝燈會

活動時間：2020/12/31-2021/02/28

活動地點：南投縣竹山鎮前山路一段2號(竹山郵局前)、橫街、雲林街、竹山路

停車資訊：中山停車場、星期四夜市、竹山國中後方

詳細介紹：http://bit.ly/2XSeTsu

無論春節要安排到哪裡一日遊，或是到何處走走踏青，提醒大家務必戴好口罩，做好手部清潔，保持安全社交距離，保護自己也保護他人唷。





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