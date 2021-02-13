拜月老、走步道、賞櫻花！ 「台中走春景點」推薦，大拍特拍網美照

走春，是每個新年都要進行的活動，不但要去廟裡祈求一年順遂平安，還要到處走走踏青，這幾乎是約定俗成的行程。而走春的選擇，可以是野外踏青、公園散步或是看室外展覽也都很不錯，一切取決於個人喜好。今天就來帶大家看看，身為台中人，有哪些地方適合走春，又有哪些是春節出遊的好地方？

東勢林場

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

東勢林場是許多台灣人的共同回憶，又名「四角林」的東勢林場，在日治時代就已經存在，多數人都是小時候曾經去過，記憶多半已經褪色了，而現在，東勢林場以全新的風貌展現在大家面前，是時候再次前往這個世外桃源。

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

東勢林場不但可以賞楓、賞花、賞螢火蟲，還有美食、天空步道與森林浴步道，這裡可不僅僅是個適合走春的好地方，同時也是周末出遊的好去處。在春節這個冬春交替之際，從楓紅、梅花到櫻花都是這裡最美好的景致，可以沿著賞梅路線、賞楓步道欣賞，於此同時，東勢林場也有許多各色花卉在此盛開，一路上也能發現許多意料之外的驚喜，不得不說這樣的體驗就是人生中的小確幸。

今年的櫻花也盛開囉！(圖片來源：東勢林場)

近期東勢林場更新推出了森林天空步道，能讓遊客感受漫步樹梢的快感、把整片東勢林場盡收眼底，另有全新森林會館可供住宿，如果想要感受林場的夜晚風情，這會是相當適合的旅程安排。喜愛森林浴或是攜家帶眷的旅客同樣很適合前來，這裡不但有蓊鬱的林木，還有帥氣的恐龍雕像，適合闔家出遊，也是走春的最佳選擇。

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

東勢林場

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

營業時間：6:30-22:00

電話：04 2587 2191

詳細介紹： http://bit.ly/2YG9Snu

太平蝙蝠洞延伸步道

(圖片來源：IG@laifu_0)

處處洋溢原始自然的風情，新建的兩座造型古樸的跨越橋，外觀以麻繩編織融入天然景觀，與橋下澄澈溪水交相呼應，這是一條人文自然風情兼具的步道，這裡是太平蝙蝠洞延伸步道。

(圖片來源：IG@laifu_0)

總長880公尺，穿越蝙蝠洞背後有著蓊鬱樹林，翻上竹林高處稜頂，樹隙間可俯瞰清涼寺坐擁青山綠水、氣象萬千，爬完步道意猶未盡，可沿136市道往清涼寺方向到達草嶺登山步道再次登山挑戰，來一場大自然的洗禮。

(圖片來源：IG@gilin38)

相對於有著各式步道與設施的東勢林場，這裡或許不是如此豐富，但卻更加的靜謐，想要來趟舒服的踏青之旅，這裡無疑是你的好選擇。

太平蝙蝠洞延伸步道

地點：台中市太平區長龍路四段8號(太平休閒酒莊)

詳細介紹： http://bit.ly/3asA7mT

潭子新田登山步道一也豆乳雞

(圖片來源：IG@reshieh)

新田登山步道是一條難度較低的步道，除了稍有挑戰的長陡階梯之外，整體路線幾乎沒有難點，還有觀鷹亭、許願池等等景點，是相當適合全家大小來輕鬆運動的好地方。

(圖片來源：IG@reshieh)

新田步道有大圈小圈之分，長則幾小時、短則幾十分鐘之內即能完成，一路上能俯瞰台中的市景與山林的鬱鬱蔥蔥，靠近山頂的地方有涼亭可稍作休息，整體來說是一條平易近人、愜意又好走的步道，非常適合平時坐辦公室缺乏運動的人們，趁著假期來走春動一動吧！(建議腳力不好的人可以從路線2上路線1下，體力好的朋友別忘了走到路線3攻頂小百岳)

(圖片來源：IG@reshieh)

潭子新田登山步道

地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷

樂成宮

(圖片來源：台中市政府觀光局)

走春怎能不拜拜？而提到台中知名的廟宇，「樂成宮」無疑是其中之一，祂的歷史淵源可溯自乾隆初年，林大發之十五世祖渡台拓墾，為期求一帆風順及其墾業順利，遂迎湄洲天后宮之「老二媽」金尊一道來台，至今已經有兩百多年的歷史。

(圖片來源：台中市政府觀光局)

雖說是媽祖廟，可以在年節時分祈求保平安，但樂成宮真正遠近馳名的神祇卻是「月老」。如果有想脫單的朋友，可以在走春的時候挑個時間買好糖果和餅乾，來樂成宮參拜月老，說不定能就此脫離單身的行列。當然，「心誠則靈」，如果期許接下來的一年都能順利，別忘了走春之餘也要來宮廟參拜一下喔！

(圖片來源：台中市政府觀光局)

台中樂成宮

地址：台中市東區旱溪街48號

中央公園

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

身為台中的新興景點，沒來朝聖一下就太可惜了，中央公園不但有著超夯的「抹茶湖」，還有若干網美景點可供拍照，很適合愛拍美照的網美型遊客。而中央公園占地廣闊，來散步、約會、野餐或是盡情奔跑都很適合，當然，拍美照的打卡點也有好幾個，不管是彩虹玻璃迷宮或是橋墩下林立的白色柱子拍起來都很好看。

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

走春不想離市區太遠，或是單純想帶家裡的小朋友出來走走逛逛，中央公園會是選項之一。

中央公園

地址：台中市西屯區經貿九路138號

詳細介紹： https://bit.ly/32AsKa1

石岡花漾藝術節

(圖片來源：台中市政府觀光局)

如果你也是晝伏夜出的族群，那不妨參考這處燈會！石岡花樣藝術節自去年底點燈，展期到今年的2/28，這無疑是不想曬太陽者的一大福音。一共有「希望燈場」、「愛的魔力燈場」、「魔幻水世界燈場」、「真摯浪漫玫瑰花牆」、「相守一生情人鵲橋」、「香榭情人大道」及「水漾光祝福」7大主題燈區，夢幻指數破表，走春之餘來約個會也是十分浪漫的一件事。

(圖片來源：IG@evan19766525)

另外，除了夜間藝術燈光，白天也可到東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、土牛客家文化館等景點遊玩，體驗台中山城客庄風情。

石岡花漾藝術節

地點：台中市石岡區萬興村豐勢路881巷

時間：2020年12月26日至2021年2月28日

詳細介紹： http://bit.ly/2WS9Qb6

走春活動是一年之初的重要行程，這次推薦的幾個景點從踏青到拜拜應有盡有，但需要注意的是，近日國內疫情升溫，口罩、手部消毒務必要做確實，以避免疫情擴散。另外，走春也要注意自身安全，讓新的一年有個好的開始，筆者在此祝大家新年快樂！





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