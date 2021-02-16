重現眷村好滋味！台中「濃郁系牛肉麵」湯濃肉大塊，人情味滿滿

小眷村目前在台中有兩間分店，除了昌平路二段上的分店外，鄰近公益郵局的巷弄內還有另一間分店，老闆娘是外省第三代，爺爺是湖南人而奶奶則是貴州人，因為懷念父親而打造小眷村，並延續父親的好手藝，把小時候美好記憶中的味道與環境重現，「小眷村牛肉麵」承襲上一代的堅持，將記憶中美好的味道傳承下來。

小眷村牛肉麵分成清燉跟紅燒兩種湯頭，紅燒湯底固定搭配四川郫縣紅豆瓣再加入黑豆瓣，依照專屬比例下去調製，而清燉則是用熬製兩天以上的牛骨湯加上蔬果，以及湯頭的靈魂「十三香」中藥，包括肉桂、豆蔻等中藥材耗時費工燉煮而成。

紅燒滿漢牛肉麵

一端上桌不禁被滿漢牛肉麵的豐富用料給震懾住，光是牛腱肉就有四大塊，每一塊都十分厚實且燉煮得相當入味，牛筋軟嫩Q彈又帶點嚼勁，而牛肚滑嫩中還有微脆口感，由牛肉三寶在嘴中譜出一首狂歡曲，越嚼越香，讓人意猶未盡。

▲用料超豐富的滿漢牛肉麵

紅燒湯頭裡加入了四川紅豆瓣及黑豆瓣下去炒香，並堅持湯頭裡不加入骨粉也不添加醬油上色，湯頭喝起來非常濃郁，紅燒湯底瀰漫著中藥香氣，豆瓣香中還帶了點微辣爽口的氣息，湯頭入喉滑順溫潤不會過於死鹹，尾韻還帶點甘甜，絲毫沒有一般紅燒湯頭的油膩感，而店家麵條也特地選擇了扁拉麵，麵條Q彈又紮實，且容易吸附湯汁，讓高湯均勻地攀附在每一條麵條上，吸收了紅燒湯頭的精華吃起來更有味道。

▲牛腱肉厚實又軟嫩

剝皮辣椒雞麵

小眷村的剝皮辣椒雞麵使用一整塊的去骨雞腿排，超大雞腿肉搭配新鮮時蔬及花蓮特產的剝皮辣椒，光是雞肉就佔了整個碗公的一半以上，大份量有著眷村媽媽們不怕你來家裡吃飯的豪氣，而雞腿肉質軟嫩又Q彈，湯頭帶著剝皮辣椒湯頭的甘甜香氣，並以枸杞中和了剝皮辣椒的辣度，湯頭入口清爽溫潤又甘甜，既暖心又暖胃。

▲去骨雞腿排佔據了整個碗公

▲雞腿肉口感軟嫩又帶點剝皮辣椒的微辣感，喜歡重口味的朋友可以再沾一點店家自製的蔭油辣椒。

招牌湖南辣菜飯

俗話說：「四川人不怕辣，貴州人怕不辣，湖南人辣不怕」，湖南辣菜飯裡的辣勁來自於用料使用的湖南辣椒，再加入豬肉末及貴州人最愛的豆豉粑拌炒，辣度經過店家調整過較符合台灣人的味蕾，但仍炒出了辣椒的香氣，且滷汁還帶了點臭豆腐的香氣。辣菜飯用料很實在內含了豬肉絲、板豆腐、青菜、辣椒段、木耳、菇類等，辣味夠勁十分下飯，挖一勺淋在熱騰騰的米飯上，讓每一粒米都吸飽了香辣的湯汁，讓人欲罷不能！

▲湖南辣菜飯香氣十足

▲挖一口辣菜扒一口白飯有夠過癮！

湖南紅油臭豆腐

湖南紅油臭豆腐也是來小眷村必點的品項，以店家特製的湖南辣椒醬滷製，再搭配上臭豆腐、高麗菜、金針菇等配料，入口整個沁入湯汁的滷香與臭豆腐專屬氣味衝擊著味蕾，而紅油辣子也隨著蔥香蒜辣一起滲入口中，香辣帶勁的滋味讓人著迷，扎實的臭豆腐吸飽了湯汁的精華十足夠味。

▲臭味十足的紅油臭豆腐

▲臭豆腐吸收滿滿的勁辣湯汁

牛肉乾拌麵

不喜歡湯湯水水的饕客則可以選擇牛肉乾拌麵，以四大塊牛腱肉搭配帶點嚼勁的拉麵，再撒上脆口的小黃瓜絲，即可成就一碗簡單、樸實的好滋味，喜愛重口味的人可以加上特製的湖南辣椒醬與店家自製的酸菜，小眷村的酸菜使用了酸菜梗及酸菜葉調配而成，比起一般的酸菜較不會這麼乾，搭上了酸菜與辣油將乾拌麵帶上了新層次！

▲鋪上四大塊軟嫩的牛腱肉

▲喜歡重口味的朋友別忘加點小眷村特製辣椒及酸菜

「小眷村牛肉麵」傳承的不僅只是記憶中的美好滋味，也是紀念著早年長輩們的艱苦歲月，在湯湯水水間叮嚀著彼此始終「不忘本」，把店門口的標語「堅持原味，決不妥協」延續下去。

小眷村牛肉麵–昌平店

店家地址：台中市北屯區昌平路二段2-34號

店家電話：0422418286

營業時間：11:00~15:00；17:00~21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2LWuKUQ

小眷村牛肉麵–美村店

店家地址：台中市西區美村路一段164巷14號

店家電話：0968865968

營業時間：11:00~15:00；17:00~20:00

粉絲專頁：http://bit.ly/36g6ofE





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