沒預訂吃不到！台中北區夢幻甜點「草莓寶盒」超熱銷，莓吃到捶心肝

時節來到冬季，最讓大家期待的就是「草莓」了，酸酸甜甜的幸福滋味，是冬季限定的好味道。而此時，各大烘焙坊、甜點店也緊鑼密鼓了起來，當然，這間位在台中北區的晨牧手作烘焙坊也不例外，因為屬於甜食黨的盛宴：「草莓狂歡節」開始啦！

身為台中北區小有名氣的麵包店，晨牧手作烘焙坊的甜點更是一絕，老闆是專業甜點師傅出身，做出來的甜點極具水準。這次的晨牧草莓狂歡節推出了幾款精緻系甜品：草莓生乳波士頓派、草莓提拉米蘇、草莓奶酪與草莓寶盒、草莓閃電泡芙、草莓巧克力塔，實惠的價格就能輕鬆品嚐，可以說是相當難得的機會。筆者身為甜食黨加草莓控，「草莓狂歡節」無疑是最誘人的祭典，不全部吃上一輪誓不罷休！

草莓生乳波士頓派

草莓生乳波士頓派有單賣一片，也有製作7吋大小蛋糕，拿來送禮非常適合。

雖說是草莓口味，但波士頓派本體更加吸引人，鬆軟而綿密的蛋糕體帶有微微奶香，生乳甜度恰到好處，咬下時蛋糕體會先凹陷再斷開，是超水準的波士頓派。草莓的部分為了配合波士頓派的甜度，選用味道微酸、香氣較濃的草莓，酸與甜的調配相當和諧，是會想一吃再吃的好味道，也是筆者最推薦的甜點。

草莓寶盒

加入了滿滿卡士達醬與少許生乳的草莓寶盒，甜度卻出乎意料的沒有很高，選用汁多飽滿的草莓，和卡士達醬與清爽的生乳極為合拍。蛋糕體沾染卡士達醬較為濕潤，甜度不會太甜很適合追求養生的現代人，整體上口感和諧、份量與價格都十分划算，再加上討喜的外觀，會是送禮的熱門選擇，據說也是店內的人氣商品TOP1！

草莓提拉米蘇

還在開發階段就被一堆人敲碗求購的提拉米蘇，筆者有幸成為最早的品嚐者之一。奶油，細緻滑順又甜美，毫無缺點；草莓，香甜可口又多汁，毫無死角，可以算是近乎完美的提拉米蘇了！晨牧的提拉米蘇最特別的地方就是沒有蛋糕體，用馬茲卡彭起司與蛋黃、糖、淡奶油製成，食用時可以盡情享受濃郁香滑的奶油與精挑細選的草莓，對筆者來說這份提拉米蘇有90分以上，算是近期吃過最好吃的甜品之一。

草莓奶酪

布丁口感的草莓奶酪熱量較低，比起提拉米蘇來說少了些負擔，草莓微酸帶甜的口感，卻完美帶出了奶酪本身的牛奶香，對於喜愛清淡口味的人來說，奶酪十分適合你。上面擺滿了草莓作為裝飾，內裡是滑順細緻又輕盈的草莓奶酪，甜度恰到好處，是屬於螞蟻人會失望、可普通人會喜愛的程度，草莓有著濃到化不開的果香，愛草莓的人絕對不會失望。

草莓閃電泡芙

不同於坊間的泡芙，晨牧閃電泡芙的脆度較高，咬下還會有卡滋卡滋聲，配上內裡的奶油與草莓，酸甜、綿密、滑順交織的口感讓人欲罷不能。內餡雖說是奶油，味道卻比較清爽，不會過甜過膩，直接吃就相當適合，無須動用到咖啡之類的飲品搭配。想吃清爽系泡芙的朋友可以買來嚐鮮看看。

而神秘的草莓巧克力塔是晨牧草莓狂歡節的最新商品，據說是巧克力與草莓構築的傑作，這是筆者唯一沒機會吃到的甜點，開賣後店內也從沒見過它們的身影，恐怕要出爐時馬上衝進店裡才有些許機會成功購買，對塔類有興趣的朋友，可以先打電話詢問現場還有沒有貨，再決定是否前往購買唷。

整體來說，晨牧的草莓系列甜點用料不手軟、甜度適中而不膩、價格實惠又精緻，其他都是個人口味上的差異了。喜愛草莓、喜愛甜點的朋友們，看完就趕快出發吧！因為「草莓狂歡節」時間不長，來晚了就吃不到了！也為了避免大家撲空，若有喜歡的甜點品項建議先打電話詢問或是提前預訂，才不會失望而歸喔！另外草莓生乳波士頓派及草莓寶盒有提供宅配服務，無法親自到店購買取貨的朋友，不妨到方便又快速的商場下單一波吧。

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

店家電話：04 2233 7471

營業時間：12:00-21:00

平均消費：$50

停車資訊：路邊停車





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