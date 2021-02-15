台中南屯絕美咖啡廳！隱身巷弄的詩意，獨特比利時咖啡壺成亮點

在台中南屯區的小巷內，傍晚時分夕陽餘暉映射匆匆走過的人群，一家咖啡廳悄然矗立，彷彿時間盡頭永存的靜謐。門牌是572號，所以用「572融咖啡」來稱呼她再適合不過，有種太過直接而帶出的詩意感受。輕輕按下自動門按鈕，熙來攘往的都是過客，但駐足時似乎都享受了片刻的幸福，咖啡香在自動門關上時流瀉而出，豐沛了整個南屯心靈的乾枯。

走進店內，細緻的巧思無處不在，和經營者的共鳴，正是一間咖啡廳氣氛中最勾人的魅力。穹頂上垂降的燈飾散發暖心的黃光，一樓的吧檯放滿了專業的咖啡用具，店員們優雅地完成每一杯散發著撲鼻香氣的作品，窗台旁一整排饒富趣味的擺飾讓空間更加活潑，幾張桌椅、盡頭的沙發座、牆上的「coffee」字樣與整排手繪的插畫、無處不在的咖啡香，每時每刻都在提醒著自己來到了這個閑靜、溫婉的場域。

踏上二樓，微微壓低的天花板給人一種私密空間的錯覺，牆上整排畫作輝映點綴了空間中的情調，歐風燈飾時空錯置了訪客的身分，僅有梵谷筆下的咖啡廳有著如此的藝術風情。挑張椅子坐下，在如此異國又浪漫的氛圍中，僅有的選項，就是來杯咖啡細品那醇厚又複雜的芬芳、或是看一本書、和一位知心朋友暢聊，也可以靜靜地欣賞牆上的掛畫、沉澱自己。

比利時壺

而說到咖啡，自然要提及「572融咖啡」引以為傲的「比利時壺」。比利時壺就像一個對稱天平，右邊是水壺和酒精燈，左邊是盛著咖啡粉的玻璃咖啡壺。兩端靠著一根彎曲的細管連接。當水壺裝滿水，天平失去平衡向右方傾斜；等到水滾了，蒸氣沖開活塞，順著管子流向玻璃壺，與彼端的咖啡粉相遇。

待水壺裡的水全部化成水氣跑到左邊，充分與咖啡粉混合之後，因為虹吸原理，熱咖啡又會通過細管底部的過濾器，回到右邊，把咖啡渣留在玻璃壺底。這時候打開連著水壺的水龍頭，熱氣蒸騰、香氣撲鼻的咖啡就完成了，整場表演如同桌上的迷你舞台劇，鉅細靡遺的將一杯咖啡的誕生演繹得淋漓盡致，在這個充滿藝術氣質的場域裡毫無違和，是一場走進店裡就已命中注定的邂逅。

光有咖啡還不夠，無論閱讀或是暢談都需要能量的輔助，店內數道甜點中，總有幾種是備受青睞的一時之選，以下簡單介紹一番。

鐵觀音紅心芭樂慕斯

由外層的白巧克力、內層的紅心芭樂慕斯與鐵觀音的茶香所構築的美夢，每一口都是酸中帶甜的味蕾饗宴，西式的甜點、台式的風味，這個作品已然是店內人們吹捧的珍寶，與她失之交臂可就太過遺憾了。

六層巧克力蛋糕

平凡的名稱帶有不平凡的綴詞，為何是六層？原來是將六種不同濃淡的巧克力分別放入其中，一入口就是六種音階在演奏組曲，舌尖上的演奏會使人陶醉其中，微甜微苦的滋味讓人難以忘懷，戀愛，大約是如此的感受。

千層蛋糕

用甜點刀一層一層地切下，奶油與蛋糕體緊密的羈絆，放入嘴中多層次的享受，竟是如此奢侈，讓人不忍一次吃完。值得一品再品的滋味，是和咖啡頗為般配的一道甜品。

份量較為含蓄的甜品祭不了五臟廟？這裡有更合適的選擇，572融咖啡的輕食類品項也絕對深得你心。

宇治抹茶鬆餅

一端上桌，濃郁茶香和店內的咖啡香幾乎勢均力敵，脆口的滋味沾上奶油，味道更上層樓，中間的抹茶珍珠與堅果是最佳配角，整場演出繁複精彩，份量也頗為不少，午後來一份，飽足感恰到好處。

繽紛水果法式舒芙蕾

蓬鬆軟嫩的舒芙蕾是天上的雲朵，卻比雲朵多出了甜蜜的滋味，奶油與水果單純的口感襯托出舒芙蕾的精彩，細細品味或豪邁大嚼，美味絲毫不變。

卡蒂亞舒肥雞

低溫製作的舒肥雞搭上麵包與培根、沙拉，這樣一份營養均衡的餐點無疑是正餐的絕佳選擇，咖啡、輕食、書籍、友人，還有一間氣氛優雅的咖啡廳，現代日式小說的場景或許就是如此？

夕陽漸漸隱沒在城市的天際線下，夜晚來臨，572融咖啡點亮了店內閃爍的霓虹，如同群星眨眼的美麗景致，讓坐在店內的人們心情也跟著雀躍。城市中的一間咖啡廳，或許不是耀眼的流星，卻像指引旅人的北極星，在你疲憊困頓的時刻，引領你走入這間藏在南屯小巷弄的咖啡廳，卸下枷鎖、品杯咖啡、靜靜沉澱，煩悶的心情皆一掃而空。

572融咖啡

店家地址：台中市南屯區大墩四街572號

店家電話：04 2385 0106

營業時間：8:00-21:00(週末9:00開始)





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