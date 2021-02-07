過年拍《你的名字》場景、探秘境！中部「11個親子走春景點」推薦

開車到北部南部都太遠嗎？那今年過年連假就到中部走春啦～讓小編分享從苗栗到雲林的11個親子走春景點，無論是想看山還是踏海這篇通通有。讓我們一起上武陵看櫻花，到泰安探秘境！

中部過年走春景點一覽

中部過年走春景點＃1

台中武陵農場櫻花季

▲中部過年走春景點-武陵櫻花季誠食旬味野餐便當。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

武陵農場櫻花季快開跑啦！從2/12~3/1限時十八天粉嫩登場～沒搶到房？沒弄清楚交管方式？通通逮就補，搭賞櫻專車上山最輕鬆。在櫻花樹下吃著櫻花季特製的野餐飯盒，讓今年春節和家人、情人來場最特別的粉色約會吧！

▲中部過年走春景點-台中武陵農場櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

中部過年走春景點＃2

台中福壽山農場賞櫻

▲中部過年走春景點-台中福壽山農場賞櫻。（圖／mikuhsu0417, Instagram）

位在台中的福壽山「千櫻園」諧音就是「牽姻緣」，希望來到這的遊客也可以被象徵戀愛的櫻花祝福，讓無論是熱戀中的情侶，還是同遊等待感情升溫的曖昧對象都可以得到幸褔。

福壽山除了能賞櫻，四季都有各式花卉輪翻綻放，梅花、桃花、紫藤、楓葉等美景，都在福壽山等著你來與它相會。

中部過年走春景點＃3

苗栗橙香森林

▲中部過年走春景點-苗栗橙香森林。（圖／belleciaochao, Instagram）

這個季節除了是採草莓的季節，也是採橘子的好季節啦！位在頭屋的橙香森林每年12月底～2月底是採果旺季，黃橙橙的橘子多汁飽滿，看起來可愛又有朝氣的橘黃色，吸引了許多人前來園區拍照。

除了橘子園橙香森林裡還有草地區、玻璃咖啡屋和超療癒的小兔子區。該園區附近還有明德薰衣草森林和雅聞玫瑰莊園，不知的過年要去哪嗎？把頭屋納入今年的走春景點好去處吧！

中部過年走春景點＃4

苗栗烏嘎彥竹林

▲中部過年走春景點-苗栗烏嘎彥竹林。（圖／wynnchang, Instagram）

不能出國的春節，到酷似日本的景點走走解解你出國的渴吧！位在泰安的烏嘎彥竹林，蓊鬱的竹林隧道和清幽的環境，讓人有到日本嵐山得錯覺，附近還有清安豆腐街、南庄老街，和電影«賽德克巴萊»取景地—神仙谷可以去拍拍照。

中部過年走春景點＃5

苗栗崎頂車站

▲中部過年走春景點-苗栗崎頂車站。（圖／hsini_0217, Instagram）

除了烏嘎彥竹林小編立刻再加碼介紹一個苗栗的偽出國景點，苗栗的崎頂車站外面的長階梯像極了日本動畫«你的名字»裡的場景。沿著車站外的步道走還可以到一長一短的隧道，當地人稱這個隧道為「子母隧道」，復古的隧道和外面茂盛的綠色植物，就像千尋和父母進入異世界的那條隧道一樣。

中部過年走春景點＃6

彰化福寶濕地

▲中部過年走春景點-彰化福寶濕地。（圖／sky09190, Instagram）

從彰化市區開車前往福寶濕地的路上會看到不少畜場，會聞到濃濃的牛味～走進濕地能看到在漫步的螃蟹和養殖牡蠣的棚架。在濕地旁的草地上有許多漂流木裝置藝術，那種略帶蒼桑的場景讓畫面拍起來有略帶蒼桑的美感，建議想前來的旅人於落日前抵達，在這裡享受夕陽西下的一抹橙黃。

中部過年走春景點＃7

彰化茉莉莉老宅料理

▲中部過年走春景點-彰化茉莉莉老宅料理。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

彰化是台灣很早開發的地方，在彰化有許多老宅和古早味等著你去發現。位在彰化市的茉莉莉老宅料理是有著40餘年歷史的老房子，前身是黑芝麻油工廠，現今變成一家販售當季料理與使用在地小農食材的老宅餐廳。

茉莉莉保留老宅的樣貌，留下天井、狹長的建築結構和老房子的磁磚花磚。美味的餐點來自食材的選練，和用心的烘焙，老宅空間除了有一樓的用餐區，還有地下一樓的放鬆休息區，讓人可以在這邊慵懶的、慢慢地享受好食。

中部過年走春景點＃8

台中彩虹眷村

▲中部過年走春景點-台中彩虹眷村。（圖／journey_backpack, Instagram）

台中彩虹眷村是當時由老兵自籌建造的村落，在產權界定上十分模糊，曾面臨拆遷風險，在老兵黃永阜爺爺的巧手彩繪下，讓眷村免於拆遷之劫被保留下來。

未正規學過繪畫的黃永阜爺爺，想像力豐沛不受限制，畫出了許多繽紛可愛的人物動物，可愛溫暖的彩虹眷村也曾躍上國際版面，成為英國旅遊網站的10大打卡景點。還沒來過彩虹眷村的你不妨來此，感受一下畫作的活力，走訪這個充滿陽光朝氣的走春景點吧！

中部過年走春景點＃9

台中高美濕地

▲中部過年走春景點-台中高美濕地。（圖／jaylove791206, Instagram）

台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，除此之外還被列為世界六大天空之鏡之一，還沒來過的朋友可以在夕陽西下時分拍張唯美浪漫的剪影，早點到的朋友還能看到招潮蟹、彈塗魚在溼地上面走來走去、跳來跳去呢！

中部過年走春景點＃10

雲林千巧谷牛樂園牧場

▲中部過年走春景點-雲林千巧谷牛樂園牧場。（圖／oio_0102, Instagram）

雲林縣崙背鄉是台灣中要的鮮乳產區，為於崙背鄉的千巧谷牛樂園販售各式乳製品，除此之外園區內可愛的乳牛裝置藝術也是一大亮點，利用春節帶家裡的小朋友來這邊玩，來雲林走春享受一下親子的時光吧！

▲中部過年走春景點-雲林千巧谷牛樂園牧場。（圖／hanson_19940726, Instagram）

中部過年走春景點＃11

南投月牙灣

▲中部過年走春景點-南投月牙灣。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你也許來過日月潭搭船、吃原住民美食，但你可能沒在這邊體驗過划SUP和獨木舟，SUP立槳是一種結合板與槳的水上活動，操作方式介於衝浪和划船之間，頗刺激又好上手，就算是初學著也能快速掌握基本技巧喔！

新的一年想給自己一些新的挑戰嗎？那就來日月潭月牙灣，在SUP板上迎接太陽沐浴和湖面的波光淋漓，享受划槳滑過水面的平靜美好，讓雜亂煩躁的心靈得到自然的滋潤，透過旅行讓壓力找到出口。

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