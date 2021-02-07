快訊

光啟高中遭控寧繳罰款也不發薪 桃市開罰10萬元成首例

近3年來空品最差的一天 台南PM2.5破120達紫爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年拍《你的名字》場景、探秘境！中部「11個親子走春景點」推薦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／hsini_0217, Instagram；圖／sky09190, Instagram）
（圖／hsini_0217, Instagram；圖／sky09190, Instagram）

開車到北部南部都太遠嗎？那今年過年連假就到中部走春啦～讓小編分享從苗栗到雲林的11個親子走春景點，無論是想看山還是踏海這篇通通有。讓我們一起上武陵看櫻花，到泰安探秘境！

中部過年走春景點一覽

中部過年走春景點＃1

台中武陵農場櫻花季

▲中部過年走春景點-武陵櫻花季誠食旬味野餐便當。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲中部過年走春景點-武陵櫻花季誠食旬味野餐便當。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

武陵農場櫻花季快開跑啦！從2/12~3/1限時十八天粉嫩登場～沒搶到房？沒弄清楚交管方式？通通逮就補，搭賞櫻專車上山最輕鬆。在櫻花樹下吃著櫻花季特製的野餐飯盒，讓今年春節和家人、情人來場最特別的粉色約會吧！

▲中部過年走春景點-台中武陵農場櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲中部過年走春景點-台中武陵農場櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

中部過年走春景點＃2

台中福壽山農場賞櫻

▲中部過年走春景點-台中福壽山農場賞櫻。（圖／mikuhsu0417, Instagram）
▲中部過年走春景點-台中福壽山農場賞櫻。（圖／mikuhsu0417, Instagram）

位在台中的福壽山「千櫻園」諧音就是「牽姻緣」，希望來到這的遊客也可以被象徵戀愛的櫻花祝福，讓無論是熱戀中的情侶，還是同遊等待感情升溫的曖昧對象都可以得到幸褔。

福壽山除了能賞櫻，四季都有各式花卉輪翻綻放，梅花、桃花、紫藤、楓葉等美景，都在福壽山等著你來與它相會。

中部過年走春景點＃3

苗栗橙香森林

▲中部過年走春景點-苗栗橙香森林。（圖／belleciaochao, Instagram）
▲中部過年走春景點-苗栗橙香森林。（圖／belleciaochao, Instagram）

這個季節除了是採草莓的季節，也是採橘子的好季節啦！位在頭屋的橙香森林每年12月底～2月底是採果旺季，黃橙橙的橘子多汁飽滿，看起來可愛又有朝氣的橘黃色，吸引了許多人前來園區拍照。

除了橘子園橙香森林裡還有草地區、玻璃咖啡屋和超療癒的小兔子區。該園區附近還有明德薰衣草森林和雅聞玫瑰莊園，不知的過年要去哪嗎？把頭屋納入今年的走春景點好去處吧！

中部過年走春景點＃4

苗栗烏嘎彥竹林

▲中部過年走春景點-苗栗烏嘎彥竹林。（圖／wynnchang, Instagram）
▲中部過年走春景點-苗栗烏嘎彥竹林。（圖／wynnchang, Instagram）

不能出國的春節，到酷似日本的景點走走解解你出國的渴吧！位在泰安的烏嘎彥竹林，蓊鬱的竹林隧道和清幽的環境，讓人有到日本嵐山得錯覺，附近還有清安豆腐街、南庄老街，和電影«賽德克巴萊»取景地—神仙谷可以去拍拍照。

中部過年走春景點＃5

苗栗崎頂車站

▲中部過年走春景點-苗栗崎頂車站。（圖／hsini_0217, Instagram）
▲中部過年走春景點-苗栗崎頂車站。（圖／hsini_0217, Instagram）

除了烏嘎彥竹林小編立刻再加碼介紹一個苗栗的偽出國景點，苗栗的崎頂車站外面的長階梯像極了日本動畫«你的名字»裡的場景。沿著車站外的步道走還可以到一長一短的隧道，當地人稱這個隧道為「子母隧道」，復古的隧道和外面茂盛的綠色植物，就像千尋和父母進入異世界的那條隧道一樣。

中部過年走春景點＃6

彰化福寶濕地

▲中部過年走春景點-彰化福寶濕地。（圖／sky09190, Instagram）
▲中部過年走春景點-彰化福寶濕地。（圖／sky09190, Instagram）

從彰化市區開車前往福寶濕地的路上會看到不少畜場，會聞到濃濃的牛味～走進濕地能看到在漫步的螃蟹和養殖牡蠣的棚架。在濕地旁的草地上有許多漂流木裝置藝術，那種略帶蒼桑的場景讓畫面拍起來有略帶蒼桑的美感，建議想前來的旅人於落日前抵達，在這裡享受夕陽西下的一抹橙黃。

中部過年走春景點＃7

彰化茉莉莉老宅料理

▲中部過年走春景點-彰化茉莉莉老宅料理。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲中部過年走春景點-彰化茉莉莉老宅料理。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

彰化是台灣很早開發的地方，在彰化有許多老宅和古早味等著你去發現。位在彰化市的茉莉莉老宅料理是有著40餘年歷史的老房子，前身是黑芝麻油工廠，現今變成一家販售當季料理與使用在地小農食材的老宅餐廳。

茉莉莉保留老宅的樣貌，留下天井、狹長的建築結構和老房子的磁磚花磚。美味的餐點來自食材的選練，和用心的烘焙，老宅空間除了有一樓的用餐區，還有地下一樓的放鬆休息區，讓人可以在這邊慵懶的、慢慢地享受好食。

中部過年走春景點＃8

台中彩虹眷村

▲中部過年走春景點-台中彩虹眷村。（圖／journey_backpack, Instagram）
▲中部過年走春景點-台中彩虹眷村。（圖／journey_backpack, Instagram）

台中彩虹眷村是當時由老兵自籌建造的村落，在產權界定上十分模糊，曾面臨拆遷風險，在老兵黃永阜爺爺的巧手彩繪下，讓眷村免於拆遷之劫被保留下來。

未正規學過繪畫的黃永阜爺爺，想像力豐沛不受限制，畫出了許多繽紛可愛的人物動物，可愛溫暖的彩虹眷村也曾躍上國際版面，成為英國旅遊網站的10大打卡景點。還沒來過彩虹眷村的你不妨來此，感受一下畫作的活力，走訪這個充滿陽光朝氣的走春景點吧！

中部過年走春景點＃9

台中高美濕地

▲中部過年走春景點-台中高美濕地。（圖／jaylove791206, Instagram）
▲中部過年走春景點-台中高美濕地。（圖／jaylove791206, Instagram）

台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，除此之外還被列為世界六大天空之鏡之一，還沒來過的朋友可以在夕陽西下時分拍張唯美浪漫的剪影，早點到的朋友還能看到招潮蟹、彈塗魚在溼地上面走來走去、跳來跳去呢！

中部過年走春景點＃10

雲林千巧谷牛樂園牧場

▲中部過年走春景點-雲林千巧谷牛樂園牧場。（圖／oio_0102, Instagram）
▲中部過年走春景點-雲林千巧谷牛樂園牧場。（圖／oio_0102, Instagram）

雲林縣崙背鄉是台灣中要的鮮乳產區，為於崙背鄉的千巧谷牛樂園販售各式乳製品，除此之外園區內可愛的乳牛裝置藝術也是一大亮點，利用春節帶家裡的小朋友來這邊玩，來雲林走春享受一下親子的時光吧！

▲中部過年走春景點-雲林千巧谷牛樂園牧場。（圖／hanson_19940726, Instagram）
▲中部過年走春景點-雲林千巧谷牛樂園牧場。（圖／hanson_19940726, Instagram）

中部過年走春景點＃11

南投月牙灣

▲中部過年走春景點-南投月牙灣。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲中部過年走春景點-南投月牙灣。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你也許來過日月潭搭船、吃原住民美食，但你可能沒在這邊體驗過划SUP和獨木舟，SUP立槳是一種結合板與槳的水上活動，操作方式介於衝浪和划船之間，頗刺激又好上手，就算是初學著也能快速掌握基本技巧喔！

新的一年想給自己一些新的挑戰嗎？那就來日月潭月牙灣，在SUP板上迎接太陽沐浴和湖面的波光淋漓，享受划槳滑過水面的平靜美好，讓雜亂煩躁的心靈得到自然的滋潤，透過旅行讓壓力找到出口。

想知道更多春節旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

走春 濕地 眷村

延伸閱讀

擴散條件差 台中彰化空氣品質亮紅燈

彩虹爺爺持續創作 彩虹眷村補漆加固好過年

苗栗春節垃圾清運時間出爐 苗栗市另規畫定點定時收集

苗栗為桃園打氣 偕東莞台商捐抗菌噴霧

相關新聞

過年拍《你的名字》場景、探秘境！中部「11個親子走春景點」推薦

開車到北部南部都太遠嗎？那今年過年連假就到中部走春啦～讓小編分享從苗栗到雲林的11個親子走春景點，無論是想看山還是踏海這篇通通有。讓我們一起上武陵看櫻花，到泰安探秘境！

玻璃媽祖廟、桂花巷好美！鹿港「必去景點、美食＋伴手禮」總整理

鹿港為清代官府指定的官方港口之一，由於建設的早，因此鹿港擁有許多豐富的歷史古蹟，最古老的已有四百年的歷史，相當具有歷史意義。到鹿港除了可以來場古蹟巡禮、逛逛鹿港老街，還有許多值得一逛的景點、必吃美食及伴手禮，就讓小編一次告訴你！

中部最美森林花園！踏青口袋名單，追楓賞花夏季還能看螢火蟲

1984年就對外開放的東勢林場，是許多台灣人共同的回憶。而現在的東勢林場除了原生的林木風情，還能追楓、賞梅、看櫻花、泡足湯、吃美食及漫步在天空步道上，是台中絕對不容錯過的優質景點！

室內賞梅花＋天空之鏡！「台版琉璃光院」如仙境　南投最美窗景太迷人

1月步入梅花盛放期，全台下起梅花雪，而南投信義鄉除了有「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」三處必朝聖的賞梅景點，日前就有攝影好手分享了新視角下的亮點「台版琉璃光院」。只要坐在室內喝下午茶，即可悠哉欣賞梅

南投「巴庫拉斯部落」秘境露營×獨木舟體驗太好玩！還能走古道、賞瀑布

說到南投景點，你會想到哪裡呢？是國內外旅客都愛的日月潭，還是復古鐵道的集集與車埕站呢？其實在南投有許多景點也與部落文化有關，像是今天小編要介紹的巴庫拉斯，正是一個充滿故事的地方，一起來看看巴庫拉斯有哪些玩法與周邊景點吧！

「台中首座海生館」預計明年啟用！基石建築外型＋10米大洋缸引爆期待，海線行程新亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。