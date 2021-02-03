中部最美森林花園！踏青口袋名單，追楓賞花夏季還能看螢火蟲

東勢林場是許多台灣人的共同回憶，又名「四角林」的東勢林場，在日治時代就已經存在，當時以經營木材與果園生意為主。而後東勢林場改為多角化經營，成為親近大自然的著名觀光景點。在這裡可以追楓、賞梅、看櫻花、拍螢火蟲；也能享受森林浴、泡足湯、漫遊天空步道，當然，也少不了享用美食，想暫時離開喧囂的城市放鬆心情，或是想帶小朋友出門走走踏青，這裡便是不錯的選擇

賞梅路線

東勢林場的梅花約有500多棵，全部盛開的時候會呈現相當壯觀的景致。梅花喜好疏鬆肥沃、排水良好的土壤，還十分耐寒，可耐零下15度的溫度，所以才會有花中君子之稱。冬天賞梅可說是相當雅致的活動，在這條賞梅路線上行走，頗有一番林中尋梅的浪漫。而這條賞梅路線上除了梅花以外，還有許多美麗的驚喜，例如怒放的茶花也會在枝頭爭奇鬥艷，是旅途中的美麗意外。

賞楓步道

來東勢林場就是多個願望一次滿足！除了梅花還有楓葉可看。由於生態豐富，植物多樣，在季節交替之時，來東勢林場就能欣賞到各類植物組成的繽紛世界，11月底~12月擁有的滿山楓紅，還有油桐樹、落羽松、無患子等變色葉植物以及2月~3月近三千棵山櫻花粉嫩登場。走在林間小道上，感受楓葉飄落的浪漫情懷，不禁讓人詩興大發，這是屬於東勢林場的特有魅力。

森林天空步道

如果你想體驗行走在樹梢上的感覺，務必要在年節時分拜訪東勢林場，因為這裡的森林天空步道將在農曆年前完工開放。屆時不但會有能讓遊客俯瞰整片林木樹海的天空步道，還會有全新的森林會館可供住宿，讓前來遊玩的觀光客能盡情享受東勢林場的迷人風情，無須匆匆忙忙的當天往返。

如果對於東勢林場的既定印象還停留在過去的朋友們，全新的森林天空步道和森林會館值得你前來重新感受，享受漫步在林間與樹梢、與精靈般居住於鳥語花香之間的滋味。

忘憂池

美麗的忘憂池背後，其實肩負著重大的任務，包含存雨水、滯洪、調解溫度濕度及補充地下水的功能，可以說是東勢林場四季如春的重大功臣。沿著池畔行走，欣賞水邊風光之餘，也不禁感受到忘憂池的確有著忘卻塵世煩憂的作用。來這裡走上幾圈，心中的煩擾與躁動都沉靜下來了，來東勢林場玩可要記得來這裡走走。

田媽媽森林咖啡屋

被一片茂密的樹林包圍的森林咖啡屋，整片的落地窗可以望見窗外的楓紅與群巒層峰的景色，這裡是旅人們歇腳的地方，看遍楓葉、梅花與水邊的美景，精神亢奮、腹中飢餓的人們可以來這裡補給能量、喝杯咖啡、享受寧靜從容的午後時分。

這樣的經驗正是一種旅遊中的張弛之道，在豐沛的美景過後，總要有片刻的清閒時光，消化腦海中的美景，這趟旅程才會更加地深植心中。這裡的美食從牛肉、豬排到雞腿肉都有，想吃什麼都要無所顧忌，因為這裡是屬於你的港灣，盡情享受美食才是這裡的主旋律。

濯足園

吃飽喝足，來到濯足園，這裡是由中油公司協助鑿井開挖，泉質跟谷關溫泉一樣，都是屬於碳酸氫鈉泉，也就是俗稱的美人湯。不但有去角質、美白等功用，溫度更是恰到好處，雙腿經過一個早上的耗損，浸泡這舒適溫暖的泉水，不僅僅是腳部的享受，身心都會感到舒暢。來東勢林場走累的朋友，都可以來這裡泡泡腳，是莫大的快樂。

森林浴場步道

天氣好時，陽光會穿越林木撒下一道斜射光，讓靜謐的林道增添一股仙境般的氣息。

民國73年就已完成的這條森林浴場步道，是台灣最早的森林步道系統，漫步其中可以享受森林芬多精的洗禮，沿途林木翠綠、蓊蓊鬱鬱，而且路途平緩好走，即使平日沒有運動習慣的人也能輕鬆完成。

由森1亭開始沿途經過水保教室、櫻花林、真柏園和觀音洞、侏儸紀公園，長度約1,180公尺，大概60分鐘就可以走完，是來東勢林場必逛的步道。無論是種滿珍貴柏樹種的真柏園，還是在特定季節綻放美麗的櫻花林，都是旅途中必經的美好，喜愛踏青的人千萬別錯過。而且這邊的侏儸紀公園還有超擬真的恐龍塑像可以拍照，保證讓小朋友們尖叫連連。

四角林野溪

這條野溪相當特別的地方就是「魚梯」。魚梯的真名為「側坡迂迴式生物通道」，由於防砂壩高差過大，因此在河道邊坡構築之通道、讓魚類活動及迴游。在這條野溪旁走過，兩旁林木高大而壯麗，走過木橋，將這裡的美景印在心中，這裡的氛圍閒適恬淡，也許不是最豔麗的景點，卻是一個非常舒服的地方。

東勢林場乘載著歷史與記憶，同時也帶來歡笑與快樂，這裡是闔家出遊、情侶約會、三五好友旅行的絕佳地點。在傳統中創新、在創新中保持原有的特色，將「森林遊樂區」的涵義再次擴大，東勢林場不只是賞花賞螢的好地方，也是踏青放鬆的好去處，屬於每個人心目中的桃花源、那方靜謐悠然的淨土，等待著大家前來一訪。

東勢林場

店家地址：台中市東勢區勢林街6-1號

營業時間：6:30-22:00

店家電話：04 2587 2191





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