玻璃媽祖廟、桂花巷好美！鹿港「必去景點、美食＋伴手禮」總整理

鹿港為清代官府指定的官方港口之一，由於建設的早，因此鹿港擁有許多豐富的歷史古蹟，最古老的已有四百年的歷史，相當具有歷史意義。到鹿港除了可以來場古蹟巡禮、逛逛鹿港老街，還有許多值得一逛的景點、必吃美食及伴手禮，就讓小編一次告訴你！

交通資訊

大眾運輸

➢高鐵

於台中高鐵站轉乘台灣好行鹿港線（路線圖）即可抵達鹿港。

➢台鐵轉客運

台中火車站轉乘中鹿客運9018線（路線圖），即可抵達鹿港。

彰化火車站轉乘彰化客運6934、6900、6909線（路線圖）皆可抵達鹿港。

自行開車

➢從南部北上

國道一號→埔鹽系統交流道下→員林大排平面道路（台76線）即可抵達鹿港。

➢從北部南下

國道一號→彰化交流道下→縣道142線（彰鹿路）可抵達鹿港。

鹿港景點

鹿港老街

鹿港老街。 圖／IG, szuhuichiu

鹿港老街幾乎是大家到鹿港最愛去的地方，沿途行走在鋪滿紅磚的老街上，可見閩南風味的古老宅第，古色古香的氛圍十分怡人～由不同店家進駐販售各式小吃、童玩、手工藝品、服飾、伴手禮等等，還有傳統的打彈珠換香腸，完全是兒時回憶啊～這裡就是一個無論親子、情侶、朋友都適合一起來的地方，而且來幾次都不會膩！

位置：彰化縣鹿港鎮瑤林街、埔頭街歷史古蹟街區

鹿港龍山寺

鹿港龍山寺。 圖／FunTime

鹿港龍山寺是全台建築保存最完整的龍山寺，於1647年創建至今約350年，幾百年來經歷過遷建、重修，一直維護保存到現在還能如此完整，實在非常難得且珍貴，現在也是台灣的國定古蹟之一喔！鹿港龍山寺佔地1600多坪，建築格局、雕刻與彩繪藝術都非常值得到鹿港時來這裡走一走，真的會有種被帶回過去的震撼感喔！

位置：彰化縣鹿港鎮龍山街100號

桂花巷藝術村

桂花巷藝術村。 圖／IG, aka.__.7d

桂花巷藝術村原是日治時期興建給官員居住的宿舍，後來由鹿港鎮公所重新修建成藝術工作坊，在藝術村裡除了彩繪牆，也有季節性的繽紛裝飾如燈籠、風車等，另外也有十來位駐村藝術家進駐於此，是名副其實的「藝術村」喔～非常適合來拍照走走！

位置：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號

摸乳巷

摸乳巷。 圖／IG, pageleetw

家喻戶曉的鹿港摸乳巷由於名字特殊，吸引許多人來參觀拍照，而摸乳巷的由來有一說是來自於由於巷子狹窄，僅有約70公分寬，二人同行必須側身才能勉強通過，如女子通過便可能觸碰到胸部，當時便有了「摸乳巷」的名稱。這裡是兩間長形店屋之間的一條防火巷，兩側由紅磚牆構成，也頗具古典之美呢！

位置：彰化縣鹿港鎮菜園路旁

緞帶王觀光工廠

緞帶王觀光工廠。 圖／IG, sw_he_moon414

緞帶王觀光工廠近幾年是鹿港的熱門地標，創辦人為推廣緞帶產業而創立此座緞帶博物館，並將緞帶的製程規畫出好幾個區域供遊客參觀，分為十一大主題區：染色體驗區、彩虹編織體驗區、紡織穿紗體驗區、緞帶拼圖等豐富的體驗區。而這裡成為鹿港的熱門地標還有另一個原因，就是這裡的造景超美～還有彩虹牆讓遊客拍照，完全是網美必拍啊！

小編偷偷說：入場免停車費、免門票喔！

位置：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

營業時間：09:30-18:00

台灣玻璃博物館

台灣玻璃博物館。 圖／IG, hua101677

身為彰化人的小編，每次只要有朋友來，除了鹿港老街我一定會帶他們去台灣玻璃館走走，裡面陳設許多玻璃作品及相關商品，也有玻璃的製程展示，是很有趣的一座博物館。更厲害的是台灣玻璃館免門票，二樓還有一座玻璃鏡面迷宮，稍有難度但非常好玩，還有巨型玻璃萬花筒，可以將自己拍出萬花筒效果，超好拍又好玩！

小編偷偷說：另外還有玻璃與燈光打造成的黃金隧道（需付費）也可以體驗看看～裡面非常漂亮！

位置：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號

營業時間：08:00-18:30

玻璃媽祖廟－鹿港護聖宮

玻璃媽祖廟－鹿港護聖宮。 圖／IG, topsun30

玻璃媽祖廟也是相當知名的鹿港景點，就位在玻璃博物館旁，是全台首座玻璃打造而成的廟宇，歷時六年，以七萬片玻璃耗資1.2億打造而成，白天去參觀能夠感受明亮的採光、晚上則有炫彩奪目的燈光點亮了這座玻璃廟，日夜皆美，白天或晚上都很適合去走走。

位置：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

鹿港必吃美食

鹿港花蓮扁食‧米糕

鹿港花蓮扁食‧米糕。 圖／FunTime

這家扁食店在龍山寺附近，離鹿港老街也不遠，是小編到鹿港一定要吃的愛店。店家販售的品項不多，但每一項都是經典啊！Ｑ彈的溏心蛋、豐厚飽滿的扁食（湯也超鮮甜！），米糕與其他店家販賣的軟爛鋪滿甜辣醬的筒仔米糕不同，必吃！

位置：彰化縣鹿港鎮興化街34號

營業時間：08:30-19:00（周日公休）

老龍師肉包

老龍師肉包。 圖／IG, hw.food____

老龍師肉包販售的品項相當多，小編最推薦的則是它的香菇鮮肉包，內餡的豬肉是店家嚴選當日現宰溫體後腿肉，完全不會過肥或者肉的筋咬不斷，搭配微濕潤的奶香外皮，完全是人間美味啊～

位置／營業時間：

三民本店：彰化縣鹿港鎮三民路117號／08:00-19:30（周一公休）

中山二店：彰化縣鹿港鎮中山路31號／08:00-19:00（周一公休）

王罔麵線糊

王罔麵線糊。 圖／IG, kkeatcc

來到鹿港一定要吃一碗麵線糊！但是鹿港實在有太多家麵線了，到底要吃哪一家？小編最推薦王罔麵線糊，清淡不油並且一碗只要25元，麵線還加了又香又彈的肉羹～實在太經濟實惠啦！另外也有附香菜、辣椒、醋，可以自己選擇要不要加，非常貼心又美味。

位置：彰化縣鹿港鎮民族路268號

營業時間：05:30-19:00

鹿港肉羹泉

鹿港肉羹泉。 圖／IG, pekopekoeat

鹿港肉羹泉位於王罔麵線糊隔壁，離鹿港老街也不遠，是當地相當具有名氣的老店（常常要排隊啊！），價格也不貴，點一碗招牌魷魚肉羹再加點一份豬肉炸，豬肉炸一定要加到肉羹裡一起吃，超級好吃～

位置：彰化縣鹿港鎮公園一路41號

營業時間：06:00-18:00

鹿港正宗魷魚王烤大卷

鹿港正宗魷魚王烤大卷。 圖／IG, vidao3o5

鹿港正宗魷魚王烤大卷位於鹿港老街天后宮前，一隻120元，而且非常大份，吃起來Ｑ嫩微脆又新鮮，還有蔥及洋蔥可以搭配。雖然每次經過都大排長龍，是名符其實的排隊小吃，不過店家人手很多，速度很快不需要排太久，可別因為人潮就放棄囉！

位置：彰化縣鹿港鎮民生路25號

營業時間：平日09:30-18:00／六日09:30-20:00

彥仲麵茶

彥仲麵茶。 圖／IG, 1994x____

古早味麵茶，總讓人想起小時候的味道～不過也不是每個人都品嘗過麵茶喔！小編第一次嘗試麵茶的時候覺得口感真是太神奇特別了！美味！彥仲麵茶絕對是來到鹿港老街必訪的店之一，有麵茶剉冰、現沖麵茶、麵茶冰沙等各式麵茶品項，若來到鹿港老街一定要試一下啊！

位置：

三店地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街63號

本店地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街61號

二店地址：彰化縣鹿港鎮中山路428號

營業時間：10:00~18:00

馨雞財

馨雞財。 圖／IG, aa27382738aa

馨雞財是一家被網友推爆的炸雞店，位於鹿港老街附近，從鹿港天后宮步行約200公尺即可抵達。馨雞財的炸雞咬下去很JUICY！且外酥內嫩，50元就可以買到一份雞排，這家店最被推崇的就是炸雞腿、雞排，不過小編私心也想推薦推薦它加上梅粉的炸薯條，必點！。

位置：彰化縣鹿港鎮中山路364號

營業時間：13:30-18:00（六日公休）

林明堂素食麵

林明堂素食麵。 圖／IG, angie128chi

這家店是當地人最愛的素食麵店，就連平常沒有吃素習慣、甚至是肉食主義者也會深深愛上的麵店。便宜又大碗的素食麵上有素料點綴，再來一碗店內最熱門的豆包湯，這樣的組合只要35元！到鹿港一定要嚐嚐～太晚到就吃不到啦！

位置：彰化縣鹿港鎮介壽路三段66號

營業時間：10:30-18:30

鹿港伴手禮

明豐珍兔仔寮牛舌餅

明豐珍兔仔寮牛舌餅。 圖／IG, s100111748

明豐珍兔仔寮牛舌餅隱藏在鹿港的巷弄間，與宜蘭的牛舌脆餅不同，較厚實且口感是軟的，是鹿港當地非常知名的牛舌餅排隊名店（沒有乖乖抽號碼牌排隊可是買不到的啊～）。這也是小編從小吃到大的熱門牛舌餅，吃一片就很有飽足感，且吃過就知道為什麼大家都願意乖乖去排隊買牛舌餅了！

小編小提醒：每天早上九點開始發號碼牌，過號視同放棄，售完為止！

地址：彰化縣鹿港鎮海浴路843號

營業時間：09:00-17:00（周日公休）

玉珍齋綠豆糕

玉珍齋綠豆糕。 圖／IG, food_queen_life

玉珍齋餅行是鹿港的老字號了，從清光緒3年（西元1877年）就創立了！且玉珍齋的美味也是當地人非常自豪地，只要朋友來拜訪一定推薦他們去買玉珍齋當作伴手禮。伴手禮種類相當多元～非常好逛又好買喔～

地址：

➢鹿港本舖：彰化縣鹿港鎮民族路168號

營業時間：08:00-22:00

➢鹿港天后宮廟口門市：彰化縣鹿港鎮中山路435號

營業時間：平日08:00-22:00／六日07:00-21:00

➢鹿港老街翫書房：彰化縣鹿港鎮埔頭街92、94號

營業時間：一～三公休／四～日11:30-18:00

鹿港是臺灣傳統文化重要的發源地，如今走在鹿港老街上，也能夠感受滿滿的傳統風情及在地的人情味。看完了這篇鹿港懶人包，有沒有被如此豐富的景點與美食吸引呢？這週就出發吧！

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