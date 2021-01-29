南投「巴庫拉斯部落」秘境露營×獨木舟體驗太好玩！還能走古道、賞瀑布

說到南投景點，你會想到哪裡呢？是國內外旅客都愛的日月潭，還是復古鐵道的集集與車埕站呢？其實在南投有許多景點也與部落文化有關，像是今天小編要介紹的巴庫拉斯，正是一個充滿故事的地方，一起來看看巴庫拉斯有哪些玩法與周邊景點吧！

南投巴庫拉斯介紹

巴庫拉斯位於南投信義鄉，海拔約530公尺高，在日治時期時為了管理方便，而將居住於當地的布農族遷徙至現在的地利、人和、潭南、雙龍一帶，巴庫拉斯則漸漸荒廢沒落，只剩下殘舊的石板屋建築，直到1970年代時，有位阿順伯為了尋找草藥來到此地，才漸漸讓巴庫拉斯的面貌再現於人們眼前。

巴庫拉斯（Wakr’as）在布農語中指的是地勢平坦且水源豐沛的地方，此外，巴庫拉斯的生態資源相當豐富，是布農族非常尊敬且重要的生活領域，透過拜訪南投巴庫拉斯，不只能夠感受大自然，更能深度了解部落文化。

南投巴庫拉斯玩法

南投巴庫拉斯玩法＃1

秘境野營

▲南投巴庫拉斯玩法-秘境露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

▲南投巴庫拉斯玩法-秘境露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

而來到南投巴庫拉斯，當然就是要走出城市，來趟秘境露營，才能充分體會大自然之美啊！在山林間自己搭帳，學習學習原住民採集食材、製作炊具，品嘗最道地的部落午餐，那才是最深度的巴庫拉斯玩法！

▲南投巴庫拉斯玩法-秘境露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

晚上在寧靜的山谷間升起溫暖的營火，享受豪華的無菜單私廚料理，飽餐一頓後看著廣闊的星空放空談心，不只暖胃也暖心，絕對是最適合都市人的放鬆玩法！

▲南投巴庫拉斯玩法-秘境露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

南投巴庫拉斯玩法＃2

獨木舟體驗

▲南投巴庫拉斯玩法-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

▲南投巴庫拉斯玩法-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了放送心靈的秘境露營之外，當然也要充分體驗南投巴庫拉斯的自然環境！巴庫拉斯位於濁水溪上游處，是非常適合體驗獨木舟的地方，沿途可以體驗急流，還有壯闊高聳的峽谷美景。最重要的是，巴庫拉斯只有冬季水位下降時才能進行獨木舟體驗，絕對是不可錯過的期間限定玩法！

南投巴庫拉斯周邊景點

南投巴庫拉斯周邊景點＃1

地利旅遊服務中心

前往南投巴庫拉斯的第一站就是地利旅遊服務中心，過去是部落辦活動與展演的空間，現在則由丹大布農生態旅遊協會負責營運，外觀是仿照布農族的傳統石板屋建築，內部丹大布農生態旅遊協會負責與營運，提供當地的旅遊行程之外，也有販售在地小農的產品，同時推廣在地旅遊與蔬食。

南投巴庫拉斯周邊景點＃2

雙龍吊橋＆雙龍林道

▲南投巴庫拉斯周邊景點-雙龍吊橋。（圖／weilee_88, Instagram）

來到巴庫拉斯，也別忘了順道到巴庫拉斯附近的景點走走，像是最近剛剛啟用、非常具有人氣的雙龍七彩吊橋爆走走，多拍幾張網美照上傳IG打卡！

▲南投巴庫拉斯周邊景點-雙龍林道。（圖／trista.1994, Instagram）

如果喜歡登山的話，也可以準備好裝備，前往巴庫拉斯附近的雙龍林道登山健行，感受一下原始森林的樣貌，呼吸一下新鮮空氣，如果有當地嚮導帶路的話，也能從解說中更了解布農族的生活環境與獵人文化。

PS.雙龍林道為原始森林，路況不佳且容易迷路，若沒有熟悉山林嚮導帶路或足夠的登山裝備，千萬不要自行前往唷！

南投巴庫拉斯周邊景點＃3

關門古道&弦月瀑布

如果只是想走比較輕鬆的健行步道，不妨可以到關門古道走走，這是清朝時期貫穿中央山派的古道，起於集集市街，途中經過巴庫拉斯，終於花蓮萬榮林道，因經過關門山山頂，而被成為關門古道。

沿途可見盤根錯節的幽靜小路，以及青苔滿布的綠樹與林木，因人煙稀少而保留了大量的原始森林面貌，這裡同樣也是布農族狩獵的範圍，因此途經此處記得保有尊敬的心，而林道的終點則是富含鐵、銅質的弦月瀑布，因有著藏於高聳大地之間的白色細流而得名，值得一訪。

看完了南投巴庫拉斯的介紹與玩法後，你是不是也開始對這個地方充滿好奇與想像了呢？趁著週末或是農曆春節連假，替自己與家人好好安排一趟遠離塵囂的放鬆旅行吧！

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