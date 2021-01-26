快訊

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台中首座海生館」預計明年啟用！基石建築外型＋10米大洋缸引爆期待，海線行程新亮點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台中市政府建設局、台中市政府財政局
圖／台中市政府建設局、台中市政府財政局

全新景點再添一！早在前幾年就已成為話題中心的「台中海洋生態館」，歷經一波三折後近期又傳出新消息，預計明（2022）年下半年登場，再次引爆網友期待。這也代表未來中部人不必特別往南北跑，就能爽逛大型海生館，還能串聯梧棲漁港、台中港三井Outlet、高美濕地等人氣景點，列入海線必訪行程一併順遊。

圖／台中市政府建設局、台中市政府財政局
圖／台中市政府建設局、台中市政府財政局

位於梧棲漁港旁的台中海生館座落清水區，最快將於2022年開幕，若順利營運將會是中台灣首座海生館，亦有望奪下僅次於屏東海生館、「全台第二大水母水族館」的稱號。現階段已完工的外觀建築以大甲溪的基石為設計概念，灰色調的時尚造型勢必成為洗版IG的打卡場景。

而場館占地逾3600坪、擬有5層樓，館內規劃4大主題區，包含大洋展示區、台中河川體驗區、水母展示區、河口濕地體驗區。其中最受矚目的莫過於將設置於入口大廳的大魚缸，巨型大洋展示缸水深10米、蓄水量達700公噸，可謂台中海生館最大亮點。後續也將進駐景觀餐廳、新增觀景平台等，成為完善的觀光朝聖地點。

圖／KLOOK提供
圖／KLOOK提供

在等待台中海生館正式啟用消息的同時，喜歡海洋明星的人，其實可以考慮暢遊全台最大的國立海洋生物博物館。「屏東海生館」近期首度推出「我與企鵝的0.1毫米」餵食體驗，每日限量8名讓粉絲與企鵝零距離互動，最新3月份場次將在1/28於KLOOK獨家開賣。館內還集結了7種不同色系的海洋生物，全新打造34米的「色水廊道」，成為美拍新據點。

延伸閱讀：

桃園疫情影響！「青埔JETS嘉年華」1/28提前閉園，退票方法一併看

全台活動異動一覽！疫情影響「大型燈會、煙火嘉年華、春節集會」最新狀況懶人包

相關新聞

「台中首座海生館」預計明年啟用！基石建築外型＋10米大洋缸引爆期待，海線行程新亮點

南投最強美食！「董家肉圓」超大顆只要30元銅板價，還能淋湯二吃

來到南投旅行必吃的美食就屬「董家肉圓」了，有別於傳統的蒸肉圓，採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」，下次來南投玩絕對要嚐鮮看看喔！

【現在去哪兒】南投2天1夜深度遊！森林步道瀑布仙境、絕美宮廟、吊橋全攻略

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，玩遍南投壯麗美景吧！

向上市場「牛樂亭」秒飛日本！台中平價小火鍋只要149元、加19元肉量加倍

udn走跳美食／jason 最狂的小火鍋，288元就可以吃到宮崎A5和牛小火鍋，雪花牛、梅花豬小火鍋只要149元，加價19元就可以肉量加倍，讓你飽足感爆表，自製的麻辣醬和泡菜更是一絕，讓你的湯頭

落羽松版「俄羅斯方塊」太可愛！彰化2大落羽松景點轉紅美極了

快抓住1月的尾巴！全台秋冬限定的落羽松景觀漸漸進入尾聲，葉片轉紅的模樣十分浪漫。而攝影師飛翔在天際日前透過空拍攝下了「俄羅斯方塊森林」，彷彿落羽松堆堆樂的場景讓人直呼太可愛，近期有計劃到彰化賞松的人，

蔬食控快衝！員林必訪「日常与菜」 30種以上新鮮時蔬搭火鍋吃到飽

你喜歡吃火鍋嗎？今天要介紹這間位在員林市區裡，熱鬧的大街上，以蔬菜為主題，讓蔬食控們無法自拔的特色火鍋店「日常与菜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。