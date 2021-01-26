「台中首座海生館」預計明年啟用！基石建築外型＋10米大洋缸引爆期待，海線行程新亮點

全新景點再添一！早在前幾年就已成為話題中心的「台中海洋生態館」，歷經一波三折後近期又傳出新消息，預計明（2022）年下半年登場，再次引爆網友期待。這也代表未來中部人不必特別往南北跑，就能爽逛大型海生館，還能串聯梧棲漁港、台中港三井Outlet、高美濕地等人氣景點，列入海線必訪行程一併順遊。

圖／台中市政府建設局、台中市政府財政局

位於梧棲漁港旁的台中海生館座落清水區，最快將於2022年開幕，若順利營運將會是中台灣首座海生館，亦有望奪下僅次於屏東海生館、「全台第二大水母水族館」的稱號。現階段已完工的外觀建築以大甲溪的基石為設計概念，灰色調的時尚造型勢必成為洗版IG的打卡場景。

而場館占地逾3600坪、擬有5層樓，館內規劃4大主題區，包含大洋展示區、台中河川體驗區、水母展示區、河口濕地體驗區。其中最受矚目的莫過於將設置於入口大廳的大魚缸，巨型大洋展示缸水深10米、蓄水量達700公噸，可謂台中海生館最大亮點。後續也將進駐景觀餐廳、新增觀景平台等，成為完善的觀光朝聖地點。

圖／KLOOK提供

在等待台中海生館正式啟用消息的同時，喜歡海洋明星的人，其實可以考慮暢遊全台最大的國立海洋生物博物館。「屏東海生館」近期首度推出「我與企鵝的0.1毫米」餵食體驗，每日限量8名讓粉絲與企鵝零距離互動，最新3月份場次將在1/28於KLOOK獨家開賣。館內還集結了7種不同色系的海洋生物，全新打造34米的「色水廊道」，成為美拍新據點。

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