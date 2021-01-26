快訊

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投最強美食！「董家肉圓」超大顆只要30元銅板價，還能淋湯二吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「董家肉圓」採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」。 圖／IG網友moje816授權 圖／IG網友poki_1028授權
「董家肉圓」採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」。 圖／IG網友moje816授權 圖／IG網友poki_1028授權

來到南投旅行必吃的美食就屬「董家肉圓」了，有別於傳統的蒸肉圓，採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」，下次來南投玩絕對要嚐鮮看看喔！

圖／IG網友moje816授權
圖／IG網友moje816授權

董家肉圓位於南投水里鄉一帶，自1954年至今已經營超過60年，原第一代只有一家店，不過後代的三兄弟分別各自開了三家，都有其特色，也被稱作為「董家肉圓三兄弟老店」。其肉圓皆採用油炸方式，不過由於使用新鮮油種，且起鍋時會瀝油，因此並沒有任何油耗味，外皮反而Q彈有勁，再搭配董家特調的兩種醬汁（特製醬油加粉紅醬），吃起來微微甘甜味，非常好吃。

圖／IG網友poki_1028授權
圖／IG網友poki_1028授權

另外，董家肉圓還特別提供「淋湯二吃」法，先將肉圓吃到剩下三分之一，再淋上精心熬煮的大骨湯，完美將剩餘的醬汁融合，冬天吃起來特別暖心。值得注意的是，三家營業時間都在下午時段，每日現做，賣完就沒了，想吃的消費者務必及早排隊，以免向隅。

圖／特約萊點特別攝
圖／特約萊點特別攝

董家肉圓2哥店

住址：南投縣水里鄉民族路342號

電話：049-2771157

營業時間：14時10分開賣

董家肉圓3哥店

住址：南投縣水里鄉民生路275號

電話：049-2773030

營業時間：14時20分開賣

董家肉圓4弟店

住址：南投縣水里鄉民生路299號

電話：049-2770355

營業時間：13時00分最早開賣

圖／特約萊點特別攝
圖／特約萊點特別攝

延伸閱讀：

五星「Buffet第二位0元」！台北國泰萬怡酒店2/28前自助餐「55折優惠」快衝

2021台南新地標！復古老戲院「戎館」變身絕美文青建築，超夯鬆餅快閃到2月

肉圓 水里 必吃 老店 南投美食

相關新聞

「台中首座海生館」預計明年啟用！基石建築外型＋10米大洋缸引爆期待，海線行程新亮點

南投最強美食！「董家肉圓」超大顆只要30元銅板價，還能淋湯二吃

來到南投旅行必吃的美食就屬「董家肉圓」了，有別於傳統的蒸肉圓，採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」，下次來南投玩絕對要嚐鮮看看喔！

【現在去哪兒】南投2天1夜深度遊！森林步道瀑布仙境、絕美宮廟、吊橋全攻略

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，玩遍南投壯麗美景吧！

向上市場「牛樂亭」秒飛日本！台中平價小火鍋只要149元、加19元肉量加倍

udn走跳美食／jason 最狂的小火鍋，288元就可以吃到宮崎A5和牛小火鍋，雪花牛、梅花豬小火鍋只要149元，加價19元就可以肉量加倍，讓你飽足感爆表，自製的麻辣醬和泡菜更是一絕，讓你的湯頭

落羽松版「俄羅斯方塊」太可愛！彰化2大落羽松景點轉紅美極了

快抓住1月的尾巴！全台秋冬限定的落羽松景觀漸漸進入尾聲，葉片轉紅的模樣十分浪漫。而攝影師飛翔在天際日前透過空拍攝下了「俄羅斯方塊森林」，彷彿落羽松堆堆樂的場景讓人直呼太可愛，近期有計劃到彰化賞松的人，

蔬食控快衝！員林必訪「日常与菜」 30種以上新鮮時蔬搭火鍋吃到飽

你喜歡吃火鍋嗎？今天要介紹這間位在員林市區裡，熱鬧的大街上，以蔬菜為主題，讓蔬食控們無法自拔的特色火鍋店「日常与菜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。