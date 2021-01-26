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南投最強美食！「董家肉圓」超大顆只要30元銅板價，還能淋湯二吃
來到南投旅行必吃的美食就屬「董家肉圓」了，有別於傳統的蒸肉圓，採用新鮮油炸的方式，搭配獨門醬汁簡直絕配，一顆大顆肉圓只要銅板價30元，還可以淋湯「二吃」，下次來南投玩絕對要嚐鮮看看喔！
董家肉圓位於南投水里鄉一帶，自1954年至今已經營超過60年，原第一代只有一家店，不過後代的三兄弟分別各自開了三家，都有其特色，也被稱作為「董家肉圓三兄弟老店」。其肉圓皆採用油炸方式，不過由於使用新鮮油種，且起鍋時會瀝油，因此並沒有任何油耗味，外皮反而Q彈有勁，再搭配董家特調的兩種醬汁（特製醬油加粉紅醬），吃起來微微甘甜味，非常好吃。
另外，董家肉圓還特別提供「淋湯二吃」法，先將肉圓吃到剩下三分之一，再淋上精心熬煮的大骨湯，完美將剩餘的醬汁融合，冬天吃起來特別暖心。值得注意的是，三家營業時間都在下午時段，每日現做，賣完就沒了，想吃的消費者務必及早排隊，以免向隅。
董家肉圓2哥店
住址：南投縣水里鄉民族路342號
電話：049-2771157
營業時間：14時10分開賣
董家肉圓3哥店
住址：南投縣水里鄉民生路275號
電話：049-2773030
營業時間：14時20分開賣
董家肉圓4弟店
住址：南投縣水里鄉民生路299號
電話：049-2770355
營業時間：13時00分最早開賣
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