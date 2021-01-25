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落羽松版「俄羅斯方塊」太可愛！彰化2大落羽松景點轉紅美極了

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／飛翔在天際授權
圖／飛翔在天際授權

快抓住1月的尾巴！全台秋冬限定的落羽松景觀漸漸進入尾聲，葉片轉紅的模樣十分浪漫。而攝影師飛翔在天際日前透過空拍攝下了「俄羅斯方塊森林」，彷彿落羽松堆堆樂的場景讓人直呼太可愛，近期有計劃到彰化賞松的人，不妨把握盛放期，前去一睹壯觀美景。

大村落羽松1/23樹況。圖／飛翔在天際授權
大村落羽松1/23樹況。圖／飛翔在天際授權

這處景點位於彰化大村鄉中山路的「大村落羽松」，園內種有超過200棵落羽松，棵棵整齊劃分成長方形區域，亦意外銜接成俯瞰視角可見的俄羅斯方塊。遠觀的畫面帶有趣味性，若實際踏入內部美拍，還能想象自己走進經典遊戲一環呢！現場的落羽松已漸漸轉紅，黃、綠、橘紅三色交織的景致十分唯美，沿著道路遊賞也非常亮眼。

大村落羽松1/23樹況。圖／飛翔在天際授權
大村落羽松1/23樹況。圖／飛翔在天際授權
大村落羽松1/23樹況。圖／飛翔在天際授權
大村落羽松1/23樹況。圖／飛翔在天際授權

除了大村落羽松秘境，彰化田尾公路花園小巷也隱藏了一處夢幻花園「菁芳園」。菁芳園內高聳的落羽松若有陽光加持，顯得更為出色，還有許多繽紛植栽、搭配綠意盎然的環境，為大小朋友踏青散步的好選擇。喜歡療癒系風光的人，記得趁著1月盡快出發，搶拍落羽松最絢爛的景色。

菁芳園1/19樹況。圖／IG@killer612060授權
菁芳園1/19樹況。圖／IG@killer612060授權

菁芳園1/19樹況。圖／IG@killer612060授權
菁芳園1/19樹況。圖／IG@killer612060授權

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彰化旅遊 落羽松

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