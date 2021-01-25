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8男3女一絲不掛上陣 警攻堅進場先送口罩高喊「戴好」

牛轉乾坤 新年開運旅行趣

文 / 良友旅遊

邁入2021年，您已經規劃好如何迎接這全新的一年了嗎?在去年鬱悶的一年後，面對即將到來新年捎來的新春氣息，從新開始迎接嶄新的一年。

走春！春節「藍色公路」返鄉小旅行

往年過年返鄉最令人煩惱的就是搶車票。今年春節返鄉多了「郵輪」這項新工具，不必搶票，吃喝玩樂一應俱全，輕輕鬆鬆玩到家。

圖／良友旅遊 提供
圖／良友旅遊 提供

良友旅行和星夢郵輪「探索夢號」今年新創舉，在春節期間推出兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，將藍色公路化身為交通新選擇；另於小年夜（2/10）與初二（2/13）分別從基隆啟航，陸續抵達高雄、花蓮，輕鬆搭郵輪環島走春。

「海上年貨大街」也可感受辦年貨的樂趣，報名書法教學書寫春聯，船上也提供多元的年夜飯選擇，例如：品嘗自己特製的水餃，象徵招財進寶；體驗東南亞傳統「撈魚生」習俗，期許來年「越撈越旺」等，體驗最難忘的海上新年。

年後！阿里山櫻花喜洋洋

遺憾今年不能到日本賞櫻嗎?那千萬不要錯過我們台灣阿里山也有極美的櫻花喔！自1903年日本人在引進吉野櫻成功後，阿里山春櫻就是台灣很有日本風味的賞櫻景點。

圖／良友旅遊 提供
圖／良友旅遊 提供

阿里山的櫻花，伴著從年初桃紅色的山櫻花開始，到春節過年期間的粉色系琉球山櫻花，接著就是日系的吉野櫻、千島櫻、大島櫻…花團錦簇、姿態娉婷，讓您不用去日本也能賞日系櫻花之美。

圖／良友旅遊 提供
圖／良友旅遊 提供

良友旅行在2021年推出一系列阿里山行程，帶您欣賞台灣最美的櫻花。開春就安排一趟阿里山之旅，除了櫻花，馳名國際的千變萬化的阿里山日出、浩瀚無垠的雲海、絢麗多彩的晚霞、蓊鬱參天的森林及聞名世界的阿里山火車更是您極佳的旅遊體驗。

在嶄新的牛年安排趟開運之旅，趁著新春時節出門走走，感受春天的來臨，讓良友旅行陪著您迎接新年新氣象。

更多星夢郵輪探索夢號郵輪航程：https://bit.ly/2CH1kp6
更多良友國內旅遊行程：https://bit.ly/2OXFMqL

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