蔬食控快衝！員林必訪「日常与菜」 30種以上新鮮時蔬搭火鍋吃到飽
「日常与菜」提供了超多新鮮時令蔬菜和精選肉品，不使用加工過的火鍋料，堅持把關原味食材，就是為了能夠讓客人吃到對身體有益且降低負擔食物，由於老闆本身愛吃火鍋，秉持著高品質和健康生活的概念，希望這樣類型的火鍋能作為日常生活的一部分，這就是「日常与菜」。
近期還有提供時令的活體海鮮，像是大閘蟹/英國玫瑰蟹/牛奶貝/馬祖活淡菜等等，讓客人在不同時間點來都可以品嚐當季最新鮮的美味。
店內的主角就是眼前的這個蔬菜自助吧，一眼望去豐富的蔬菜排排放，種類竟有多達30幾種，且都是配合時令提供，店家用的都是原味食材超級新鮮！
日常与菜提供8種精緻鍋底，從清爽湯頭到濃郁滋味應有盡有，而每種鍋底都有適合搭配的肉或海鮮，店員都會親切的介紹。
喜歡吃海鮮或肉類的客人，「日常与菜」也提供了高品質的精選肉品供客人選擇，在用餐的每個環節都設想周到，讓你來訪時能充分感受到店家的用心！
內容包括白蝦、蛤蜊、鯛魚片、生食級干貝，豐富多樣的海鮮大集合。
台灣人一年四季都很喜歡吃火鍋，但怎麼吃才能吃得健康低負擔呢？如何把火鍋當成是日常的一部分、不是奢侈又撐脹肚子的大餐，而是一種享受四季變化，體驗食材原味的平常生活，這就是「日常与菜」想提供給客人的體驗與生活。
喜歡吃鍋物的朋友，下次到彰化員林，不妨來「日常与菜」體驗看看健康又美味的日常吧！
店家電話：048338857
店家地址：彰化縣員林市和平東街46號
營業時間：周一~周五 11:30–15:00, 17:00–23:00；周六~周日11:30–23:00
均消價格：$400
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