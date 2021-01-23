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蔬食控快衝！員林必訪「日常与菜」 30種以上新鮮時蔬搭火鍋吃到飽

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

▲店內的環境非常舒適，還播放著愉快的音樂，可以讓人開心、放鬆的享受火鍋。
▲店內的環境非常舒適，還播放著愉快的音樂，可以讓人開心、放鬆的享受火鍋。

「日常与菜」提供了超多新鮮時令蔬菜和精選肉品，不使用加工過的火鍋料，堅持把關原味食材，就是為了能夠讓客人吃到對身體有益且降低負擔食物，由於老闆本身愛吃火鍋，秉持著高品質和健康生活的概念，希望這樣類型的火鍋能作為日常生活的一部分，這就是「日常与菜」。

▲店內也提供了許多小菜與多種飯、麵類副食。
▲店內也提供了許多小菜與多種飯、麵類副食。

▲日式小食都是主廚自製，為日本當地家常小食，就像為家人著想的心意，提供的都是精心挑選的好食材。
▲日式小食都是主廚自製，為日本當地家常小食，就像為家人著想的心意，提供的都是精心挑選的好食材。

▲暢飲飲料吧。
▲暢飲飲料吧。

近期還有提供時令的活體海鮮，像是大閘蟹/英國玫瑰蟹/牛奶貝/馬祖活淡菜等等，讓客人在不同時間點來都可以品嚐當季最新鮮的美味。

▲牛奶貝
▲牛奶貝

▲馬祖活淡菜
▲馬祖活淡菜

蔬菜吧

店內的主角就是眼前的這個蔬菜自助吧，一眼望去豐富的蔬菜排排放，種類竟有多達30幾種，且都是配合時令提供，店家用的都是原味食材超級新鮮！

▲超澎派蔬菜吧。
▲超澎派蔬菜吧。

日常与菜提供8種精緻鍋底，從清爽湯頭到濃郁滋味應有盡有，而每種鍋底都有適合搭配的肉或海鮮，店員都會親切的介紹。

▲相撲白味噌鍋（蔬菜，白味噌，昆布），適合與活體海鮮一同食用，味噌清爽的鹹味與昆布的鮮味更能襯托「海的味道」。
▲相撲白味噌鍋（蔬菜，白味噌，昆布），適合與活體海鮮一同食用，味噌清爽的鹹味與昆布的鮮味更能襯托「海的味道」。

▲赤味噌麻辣鍋（中辣）搭配店裡的牛肉與豬肉，能夠感受到鮮嫩肉片與融在口中的油脂，喜歡吃麻辣鍋的朋友們，千萬不要錯過這絕讚搭配！
▲赤味噌麻辣鍋（中辣）搭配店裡的牛肉與豬肉，能夠感受到鮮嫩肉片與融在口中的油脂，喜歡吃麻辣鍋的朋友們，千萬不要錯過這絕讚搭配！

▲黨蔘白雞湯鍋，附上加了枸杞的米酒，香氣四溢的雞高湯與酒香混和在一起，暖心又暖胃，實在是讓人欲罷不能！
▲黨蔘白雞湯鍋，附上加了枸杞的米酒，香氣四溢的雞高湯與酒香混和在一起，暖心又暖胃，實在是讓人欲罷不能！

▲完熟番茄蔬菜鍋，非常適合每款肉類與海鮮的番茄鍋，加入新鮮的奧利塔特級初榨橄欖油，以高級的植物油取代動物油，讓整體鍋物香氣更加濃郁，風味更上一層樓，且奧利塔特級初榨橄欖油含豐富橄欖多酚及維生素A.D.E.K，能夠幫助改善腸胃健康，對人體的好處非常多。
▲完熟番茄蔬菜鍋，非常適合每款肉類與海鮮的番茄鍋，加入新鮮的奧利塔特級初榨橄欖油，以高級的植物油取代動物油，讓整體鍋物香氣更加濃郁，風味更上一層樓，且奧利塔特級初榨橄欖油含豐富橄欖多酚及維生素A.D.E.K，能夠幫助改善腸胃健康，對人體的好處非常多。

喜歡吃海鮮或肉類的客人，「日常与菜」也提供了高品質的精選肉品供客人選擇，在用餐的每個環節都設想周到，讓你來訪時能充分感受到店家的用心！

▲USDA美國穀飼霜降牛：美國牛優於其他國家牛的關鍵，在於嚴格生產流程與品管，餵養高營養價值的穀物，肉品經過時間熟成才能上桌。湯滾後涮5-7秒，馬上拿起來享用，牛肉的香氣在嘴裡溢開，富有彈性卻又不失軟嫩的霜降牛，讓人迫不急待入口，細細品嘗有滿滿幸福感！
▲USDA美國穀飼霜降牛：美國牛優於其他國家牛的關鍵，在於嚴格生產流程與品管，餵養高營養價值的穀物，肉品經過時間熟成才能上桌。湯滾後涮5-7秒，馬上拿起來享用，牛肉的香氣在嘴裡溢開，富有彈性卻又不失軟嫩的霜降牛，讓人迫不急待入口，細細品嘗有滿滿幸福感！

▲洽富氣冷雞腿擁有完整的產銷履歷身分證，全程採用歐盟氣冷式降溫處理，確保安全還有保留最佳口感與美味。
▲洽富氣冷雞腿擁有完整的產銷履歷身分證，全程採用歐盟氣冷式降溫處理，確保安全還有保留最佳口感與美味。

▲南投香草豬，吃香草長大的豬，不使用生長激素與類固醇，保證熟齡飼養，讓肉品富含不飽和脂肪酸，確保豬肉安心美味。採用豬的後腿肉，跟外面的豬肉要吃全熟不一樣，湯滾後涮10秒（約9分熟）就可以拿起來享用，可見這香草豬的品質實在是不一般，嚐起來也是非常軟嫩、能夠感受油花在嘴裡化開，重點是！真的有淡淡的香草味！
▲南投香草豬，吃香草長大的豬，不使用生長激素與類固醇，保證熟齡飼養，讓肉品富含不飽和脂肪酸，確保豬肉安心美味。採用豬的後腿肉，跟外面的豬肉要吃全熟不一樣，湯滾後涮10秒（約9分熟）就可以拿起來享用，可見這香草豬的品質實在是不一般，嚐起來也是非常軟嫩、能夠感受油花在嘴裡化開，重點是！真的有淡淡的香草味！

海鮮合盛

內容包括白蝦、蛤蜊、鯛魚片、生食級干貝，豐富多樣的海鮮大集合。

▲生食級干貝
▲生食級干貝

台灣人一年四季都很喜歡吃火鍋，但怎麼吃才能吃得健康低負擔呢？如何把火鍋當成是日常的一部分、不是奢侈又撐脹肚子的大餐，而是一種享受四季變化，體驗食材原味的平常生活，這就是「日常与菜」想提供給客人的體驗與生活。

喜歡吃鍋物的朋友，下次到彰化員林，不妨來「日常与菜」體驗看看健康又美味的日常吧！

日常与菜

店家電話：048338857

店家地址：彰化縣員林市和平東街46號

營業時間：周一~周五 11:30–15:00, 17:00–23:00；周六~周日11:30–23:00

均消價格：$400

粉絲專頁：http://bit.ly/3i0wgkb


延伸閱讀>>航海迷必朝聖！員林高CP值主題鍋物，壽喜燒讓你平價吃到飽

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火鍋 海鮮 大閘蟹

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