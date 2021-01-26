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【現在去哪兒】南投2天1夜深度遊！森林步道瀑布仙境、絕美宮廟、吊橋全攻略

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，玩遍南投壯麗美景吧！

致力於開發台灣景點與美食的兩個女孩，這次來到南投啦！除了踏青、吃美食、泡湯，還會走上傳說中的七彩吊橋，遍覽南投的美景。想要一窺南投的私房景點與美食，千萬別錯過這次的南投深度之旅喔！

首先來到的是位於魚池鄉的「澀水森林步道」，這是一條處處是美景的網美系步道，但難度對兩個女孩來說卻頗有挑戰性，許多美景伴隨著沒有護欄的深谷，走起來險象環生，所以在出發之前別忘了先在入口的金天宮拜拜，向玄天上帝求個平安。沿途還能看見由茶樹構成的「茶梯」，多是栽種台茶18號的「紅玉」，茶樹的嫩葉在陽光下閃閃發亮，甚是美麗。最後經歷長途跋涉，到達了步道盡頭的瀑布，氤氳水氣構成的美麗彩虹在瀑布間若隱若現，兩位女孩看的是目不轉睛，在清涼的水氣中，攀爬步道所經歷的辛苦都瞬間煙消雲散了。

(步道盡頭的瀑布)
(步道盡頭的瀑布)

(很適合網美拍照的步道)
(很適合網美拍照的步道)

澀水森林步道

地址：南投縣魚池鄉大雁巷25號

下了山，又累又餓的兩個女孩開始覓食，熱心的路人介紹一間當地赫赫有名的「福星快餐」，於是中午的用餐地點就這樣定下來了。炒飯、鳳螺、苦瓜鹹蛋、鳳梨蝦球、冬瓜蛤蜊湯、蚵仔酥、炸豆腐、客家小炒，非常澎湃的一整桌菜，看得人口水直流。每一道菜都有值得稱道的地方，粒粒分明的炒飯、風味特殊又彈牙的鳳螺、鹹香不苦的苦瓜鹹蛋、分量十足的鳳梨蝦球、鮮美溫潤的冬瓜蛤蜊湯、外酥內嫩的蚵仔酥與炸豆腐，最後壓軸的是用料實在又入味的客家小炒，這頓飯完全沒有任何的缺點，每個人卻也鮮少做出評價，只顧著瘋狂扒飯、拚命夾菜，不愧為在地人激推的口袋名單。

(鳳螺)
(鳳螺)

(苦瓜鹹蛋)
(苦瓜鹹蛋)

福星快餐

地址：南投縣埔里鎮民族四街340巷11號

電話：04 9298 8653

(迷你月亮與兩人的合照)
(迷你月亮與兩人的合照)

下午來到超符合女孩們網美身分的「多肉秘境」，裡面有著許多近年來頗為流行的多肉植物，構成一幅世外桃源的景象。多肉植物擁有著頑強的生命力，僅僅需要一些水分與陽光便能生存，園區內還有透明的泡泡屋可供拍照，只可惜因為疫情影響，泡泡屋暫時不能開放進入，只能在外面拍拍美照過乾癮。

(多肉秘境的小盆栽)
(多肉秘境的小盆栽)

多肉秘境

地址：南投縣埔里鎮中正路157-4號

電話：0927 862 262

(寶湖宮全景)
(寶湖宮全景)

接著來到的景點是一個重要的地方信仰中心，埔里的「寶湖宮」。埔里鎮有三大信仰體系：地母、城隍、媽祖，而寶湖宮就是以地母為主神的宮廟。來這邊能求的東西也很多，主要是求自己及身邊的人平安順遂，旁邊還有用於求雨的九龍八卦池，也是來到這裡必拍必逛的景點，而美照拍完之後，就是參觀今晚要下榻的飯店了。

(九龍八卦池空拍)
(九龍八卦池空拍)

寶湖宮

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

電話：04 9298 2873

(方圓行止舒適的客廳)
(方圓行止舒適的客廳)

兩個女孩身為旅遊達人，挑選飯店自然不容馬虎，「方圓行止」是旅宿的名稱，而這充滿詩意的四字也是這裡設計理念的中心思想。除了以類似天圓地方的概念設計房間的格局，這裡的設備也都十分精良，從膠囊咖啡機、免治馬桶、浴袍、感應式垃圾桶，到每個房間各自獨有的彩繪風格，處處可見巧思與用心，是這間飯店的堅持。老闆還特別介紹他收藏的漂流木藝術品，小塊漂流木不經雕刻、直接黏合而成，各個栩栩如生，彷若「方圓行止」自身一般，渾然天成、大巧不工。

方圓行止

地址：南投縣埔里鎮桃米巷9之15號

電話：0983 754 505

(馥麗溫泉大飯店外觀)
(馥麗溫泉大飯店外觀)

在準備入住之前，還有前置作業要完成，沒錯，兩個女孩準備先去馥麗溫泉飯店泡湯。這裡有提供岩盤浴及碳酸氫鹽溫泉，岩盤浴類似一種三溫暖式的體驗，主要功能是將體內的汗逼出來，有分成溫熱期(趴躺)、排汗期(側躺)、排脂期(仰躺)，據說有減肥的功效，於是兩個女孩二話不說就進去體驗了，畢竟能減肥就是好！當然之後還要體驗「碳酸氫鹽溫泉」，這是俗稱美人湯的優質溫泉，飯店更貼心的準備了「日月潭紅茶」讓大家補充水分，接下來就是美人入浴、觀眾與攝影組請迴避的部分了。

(馥麗溫泉大飯店室內湯屋)
(馥麗溫泉大飯店室內湯屋)

馥麗溫泉大飯店

地址：南投縣魚池鄉中山路250-2號

電話：04 9285 6698

第二天一早，兩個女孩就要搭乘接駁車前往七彩吊橋，體驗一番高空漫步的快感。七彩吊橋全長420公尺、高度有30層樓高，擁有相當壯觀的景致，是南投代表性與知名度兼具的景點。來到這裡的時候，兩個女孩呈現截然不同的反應，一個怕得要死、一個開心得要命，懼高症與人來瘋果然都是棘手的病症啊。在渾身顫抖、互相攙扶之下，終於完成了七彩吊橋的攻略成就，兩人也同時開始喊餓，全體轉向，向餐廳方向出發！

(兩個女孩與吊橋的合照)
(兩個女孩與吊橋的合照)

雙龍七彩吊橋

地址：南投縣信義鄉光復巷

電話：04 9224 6058

(蟬說雅築外觀)
(蟬說雅築外觀)

(黃金脆皮雞)
(黃金脆皮雞)

今天要吃中餐的地方是「蟬說雅築」，是一家溫泉旅館，同時也有著遠近馳名的料理。這裡的房間都是木造建築，室內有泡湯池，包含了溫泉與冷泉，擁有相當不錯的住宿環境。而這裡的美食更是吸引人，除了有自行製作的溫雞精可以開胃，黃金脆皮雞更是一絕，皮脆肉嫩的滋味讓人難忘。還有類似松阪豬口感的馬告山豬肉、一魚二吃的鱒魚、魚湯，以及原住民特有的刺蔥蛋，也別有一番風味。吃飽喝足準備踏上歸途，這趟旅程充斥著各色美景、豐盛的食物與全新的體驗，我們的生活或許就該像這兩位女孩一樣，充滿不同的體驗與經歷，這是一種值得學習的生活態度。

蟬說雅築

地址：南投縣信義鄉開高巷30號

電話：04 9270 2310


延伸閱讀>>【現在去哪兒】戰地風情大熱搜！馬祖偽出國之旅(上集)

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