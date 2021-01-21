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網美必去！彰化「雙心池塘」必打卡　還能跟300歲老樹求好運

聯合新聞網 / 行遍天下
童心滿滿的雙心池塘草地鬆軟讓人忍不住一秒躺下來放鬆身心。（網友提供）
童心滿滿的雙心池塘草地鬆軟讓人忍不住一秒躺下來放鬆身心。（網友提供）

【圖／文：行遍天下】

一場疫情已經經過一年，台灣人很幸福還能國旅，這回《行遍天下》往南前進彰化，到最花的小鎮銀行為地球存下一棵樹，再到300多歲老樹下許下疫情快結束的心願，繼續旅行下去。

全台最花樣的小鎮旅行

主人郭俊銀在一次單車環島時巧遇高僧開示，開啟他的「種樹」人生，打造這處「花樹銀行」存的不是金錢，而是對地球友善的樹。被朋友稱為「郭總裁」，至今已在園區種有5千多株樹，堅持不噴農藥不施化肥採用自然農法，加上引來鄰近山泉水，讓此處生態圈成形。

花樹銀行園區內處處充滿自然生態。
花樹銀行園區內處處充滿自然生態。

不但獨角仙等兜蟲前來棲息，少見的皇蛾也在此停留當作延續生命的地方;在花樹銀行裡更能把餐點木盆DIY成為盆栽帶回家，延續一片綠意盎然。

事先預約就能吃到的餐盒便當，吃完後還能用木餐盒做出小樹盆栽。
事先預約就能吃到的餐盒便當，吃完後還能用木餐盒做出小樹盆栽。

雙心池塘必去打卡　3百歲老樹下求好運

告別花樹銀行，鄰近的雙心池塘是當地人一抹小幽默，將產業道路旁一處種植蓮花的池塘砌成雙心模樣，當蓮花季過後池塘的雙心就完整出現，也成了網美的熱門打卡處。

想要去雙心池塘打卡，記得等蓮花季過後再去唷。（網友提供）
想要去雙心池塘打卡，記得等蓮花季過後再去唷。（網友提供）

再往前行3分鐘的三春老樹則是棵已300多歲的老茄苳樹，舊時傳說老樹為當地的窮苦居民帶來財富，有著庇佑當地居民的意義，因此居民也在旁設立福德正神小廟供信眾膜拜，另也因茄苳樹有著成雙成對特性，當地居民也相信，誠心祈福會帶來好姻緣！

三春老樹與藍天相映壯觀且讓人能量飽滿。
三春老樹與藍天相映壯觀且讓人能量飽滿。

　

景點介紹

花樹銀行

地址：彰化縣大村鄉平和村山腳路144巷臨2號

電話：04-852-7762

網址：農村好棧.在花樹銀行

營時：體驗時間為每日9:00 ∼ 17:00

價位：入園清潔費50元、彰化大村鄉民與3歲以下孩童免費

　

三春老樹＆雙心池塘

地址：彰化縣花壇鄉油車巷&彰化縣大村鄉聖瑤西路一段

網址：goo.gl/maps/cZafsNg71z3jZfe1Agoo.gl/maps/62aJ8AjUK21gT2Qr9

營時：全日開放，但天色昏暗後不建議前往以策安全

　

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