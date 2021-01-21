雪白瀑布+粉色旋風！南投「草坪頭櫻花、桃李花海」一次看，加碼周邊景點懶人包
Shan@ReadyGo
2021賞櫻特輯來啦！乍暖還寒的櫻花悄悄在南投綻放，不同於武陵農場的整片櫻花林，南投信義鄉的草坪頭則是穿插在茶園當中，綠葉的襯托下更是突顯了櫻花緋紅的氣勢，當然！來南投不能只有賞梅賞櫻，還有桃花李花爭豔的奇景，春節走春不妨就來趟南投的賞花行程吧！
南投｜草坪頭茶園
草坪頭主要是以茶園為主，栽培玉山高山烏龍茶而聞名，社區內種植了近千株的櫻花樹，每年到了春分之際，就遍地綻放，紅花綠葉如煙似霧，搭配上濃醇的茶香，是非常特別的賞櫻體驗。
百花爭妍的草坪頭茶園，李花也不惶多讓，在一號停車場附近的私人李子園，如雪白瀑布般綻放，園區內還有百年老樹，是主人從7歲種植到現在，就這樣輕鬆地漫步在茶園中，享受悠閒的生活吧！
地址： 南投縣信義鄉太平巷108-1號
交通方式
開車路線
#南下路線：
國道1號→彰化系統交流道→國道3號→名間交流道(台3線)→集集(台16線)→水里(台21線)→信義(台21線)→草坪頭觀光茶園
國道3號→名間交流道(台3線)→集集(台16線)→水里(台21線)→信義(台21線)→草坪頭觀光茶園
#北上路線：
國道3號→竹山交流道(台3線)→集集(台16線)→水里(台21線)→信義(台21線)→草坪頭觀光茶園
國道3號→名間交流道(台3線)→集集(台16線)→水里(台21線)→信義(台21線)→草坪頭觀光茶園
大眾運輸
客 運：水里→草坪頭→草坪頭高山茶園(草坪頭茶園入口處設有公車亭)
路程導引：走台21線新中橫公路過神木村後約20分可見明顯指標，入口處於新中橫公路右側，有紅色牌樓，進入即是。
周邊景點
外坪頂蔡家秘境梅園
這間位在海拔較高的外坪頂蔡家秘境梅園，有間蔡家古厝在梅花樹旁，襯著梅花拍起來特別能感受到時光荏苒，上千顆的梅樹而成的梅花園，儼然成為大家賞梅朝聖的景點，梅花花期不長，把握時間賞梅去。
水里鵲橋
高懸在兩山嶺之間的吊橋，能夠俯瞰美景，也能穿越到達上安村落，甚至還有高空彈跳可以玩！如果你喜歡享受刺激就一定要來挑戰一下，整個活動都有專業的人員在旁協助，一切還是以安全為主，真的不敢看別人玩也很心驚膽顫，就別逞強啦！
水里蛇窯陶藝文化園區
南投水里是知名的陶小鎮，歷史悠久的蛇窯提供了質樸的鄉土文化和陶冶工藝，強調傳統與現在的結合，漸漸成為保存台灣文化的園區，整面的陶甕牆超壯觀，是必打卡的景點之一，博物館內陳列許多古物，還有DIY可以手做，是個有深度又有質感的地方。
塔塔加遊客中心
有人說塔塔加遊客中心就像高山隱士，與世隔絕卻又氣象萬千，有著雲霧繚繞之美，不像阿里山會塞爆，也沒有武嶺的無政府狀態，一切仿佛自有它的規則在，幾處的駐留景點，適合放大五官來感受，用眼睛來看、用鼻子來聞、用耳來聆聽，然後讚嘆接受他的洗滌。
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