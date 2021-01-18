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台中吸睛潮系五色鍋物！限量青甘大魚頭尬香濃叻沙鍋滋味絕頂

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「東暖閣」結合花卉禽鳥並以高雅的莫蘭迪色調妝點著整間店面，大理石的櫃檯結合金屬的光澤典雅，孔雀綠的主色調貫穿整個天花板，形成獨特的東方美學。「東暖閣」以五色鍋物為其主軸，擁有湯頭濃郁又暖胃的粵式白椒豬肚雞、辣而不燥的天府川香麻辣鍋、層次感豐富的南洋辣味叻沙鍋、蒜香撲鼻的寶島蒜香蛤蠣鍋、淡雅的釜山蕈菇滋養鍋、清爽百搭的和風柴魚昆布鍋以及濃厚湯韻的九州醇厚豚骨鍋，讓食客們不用出國也可以品嚐到各地的特色鍋物。

▲莫蘭迪色調的招牌十分顯眼
▲莫蘭迪色調的招牌十分顯眼

▲融入花卉禽鳥與莫蘭迪色調打造獨特的東方美學
▲融入花卉禽鳥與莫蘭迪色調打造獨特的東方美學

▲特色的五色鍋物
▲特色的五色鍋物

南洋辣味叻沙鍋&漁樂盛宴&黑咖哩牛肉蓋飯

「東暖閣」的南洋辣味叻沙鍋洋主要使用咖哩醬、椰奶以及檸檬葉、南薑、香茅等南洋香料調香熬製出濃厚又多層次的湯底，再淋上助開胃的椰漿奶水，即可成就一鍋濃郁、豐富口感又兼具甜鹹辣多層次的湯頭，拿來涮海鮮十分對味，椰奶味道並不會到太重，且帶點南洋咖哩的香氣，整體口感十分豐富並挑逗著味蕾，帶來微甜微辣的味覺饗宴，不需要另外沾醬即風味十足。

▲一端上桌巨大的青甘魚頭即成為全場的焦點
▲一端上桌巨大的青甘魚頭即成為全場的焦點

▲每日限量的青甘魚頭，晚來可是吃不到。
▲每日限量的青甘魚頭，晚來可是吃不到。

南洋辣味叻沙鍋就是要搭配每日限量的漁樂盛宴最合拍！漁樂盛宴最吸睛的為屬每日限量的青甘魚頭，一端上桌就會讓眾人發出讚嘆聲，而且店家也說魚頭都是精挑細選且必須重量到達200至250公克之間才能端出檯面，若有擔心不知道該如何食用巨大魚頭的食客們，店家也有提供將魚頭切成小塊方便食用的服務，讓你可以輕鬆又優雅的享用，此外漁樂盛宴食材還有透抽、蛤蠣、鮮蝦、鯛魚、鮭魚、鮮蚵等新鮮海味，讓整鍋叻沙鍋更添美味！

▲除了嚴選的青甘魚頭外，其他海鮮也絕不馬虎
▲除了嚴選的青甘魚頭外，其他海鮮也絕不馬虎

▲這魚肉的厚度也太驚人！
▲這魚肉的厚度也太驚人！

而來「東暖閣」記得一定要加價換購副食，加點小錢就可以換購一碗黑咖哩牛肉蓋飯，黑咖哩的味道十足還帶點微辣風味，牛肉的份量也給得很大方，微辣的日式黑咖哩配上粒粒分明的白飯非常下飯。

▲微辣的黑咖哩牛肉蓋飯
▲微辣的黑咖哩牛肉蓋飯

天府川香麻辣鍋&Choice級無骨牛小排&三色麵

喜歡吃辣的人絕不能錯過的天府川香麻辣鍋，以藤椒熬湯並搭配用花椒拌炒後逼出的辣油，再加入特製高湯才能呈現出韻味十足的絕頂口感，湯底的辣味與麻味都不會過於沉重，一般不太敢吃辣的人都能接受，屬於小辣小麻的辣度，湯頭喝起來柔和舒服，而且湯底的辣度都可以自由調整，太濃太淡都可以請店家幫忙調整辣度，讓喜歡吃辣的饕客都能得到滿足，另外鍋中的鴨血與豆腐也十分軟嫩入味，讓人不禁想另外單點一盤麻辣拼盤。

▲Choice級無骨牛小排搭配上天府川香麻辣鍋實屬絕配
▲Choice級無骨牛小排搭配上天府川香麻辣鍋實屬絕配

▲Choice級無骨牛小排堆成一座小山
▲Choice級無骨牛小排堆成一座小山

而天府川香麻辣鍋的好夥伴當然是Choice級無骨牛小排，Choice級無骨牛小排的油脂豐富、香味濃郁且肉質緊實，色澤和油花的分佈都恰到好處，在鍋內涮到5至6分熟最為軟嫩又多汁，特選級的無骨牛小排入鍋涮煮後帶了點微麻微辣的口感，一入口即在嘴裡化開來，麻辣的香氣充斥在整個口鼻之中。

▲鍋底軟嫩的豆腐與鴨血吸飽了湯汁，迫不及待咬一口非常夠味。
▲鍋底軟嫩的豆腐與鴨血吸飽了湯汁，迫不及待咬一口非常夠味。

▲Choice級無骨牛小排的色澤和油花都恰到好處
▲Choice級無骨牛小排的色澤和油花都恰到好處

副食的部分可以搭配以竹炭、波菜、南瓜做成的三色麵，麵條Q彈又有嚼勁，在麻辣鍋底煮過後吸飽了湯汁的精華，使三色麵帶著微辣的口感更顯美味。

▲三色麵入鍋煮過吸飽湯汁後更美味
▲三色麵入鍋煮過吸飽湯汁後更美味

寶島蒜香蛤蠣鍋&好雞雙拼(雞肉片+嫩雞腿)&蔥燒豬肉蓋飯

店內最熱銷的寶島蒜香蛤蠣鍋一端上桌就聞到濃濃的蒜香味，湯底含有蛤蠣、雞肉、米酒，店家以生蒜切碎後爆香再加入高湯，湯頭濃郁蒜香撲鼻但又沒有蒜頭特有的嗆味，入喉即可感受到溫順的蒜味搭配上蛤蠣的鮮甜，雖然是白湯卻味道十足，喝起來十分順口又具有層次感。

▲好雞雙拼一次可擁有兩種不同部位的肉品
▲好雞雙拼一次可擁有兩種不同部位的肉品

▲鮮美滑嫩的雞肉片
▲鮮美滑嫩的雞肉片

▲鍋底的蛤蠣各個大顆又飽滿
▲鍋底的蛤蠣各個大顆又飽滿

好雞雙拼是由雞肉片與嫩雞腿兩個不同部位組成，一次可以吃到兩種不同的口感實屬完美，雞肉十分的鮮美滑嫩，入鍋燉煮過後帶點蒜香更添風味，蒜香味搭上滑嫩順口的雞腿肉非常合拍。

▲隨餐的菜盤及特色餃丸種類豐富
▲隨餐的菜盤及特色餃丸種類豐富

▲入鍋涮過的鮮嫩雞肉帶著濃濃蒜香氣
▲入鍋涮過的鮮嫩雞肉帶著濃濃蒜香氣

副食的部分也可以選擇蔥燒豬肉蓋飯，蓋飯上滿滿的洋蔥與蔥燒豬肉片，洋蔥的甜味搭上醬汁均勻拌飯，讓人不禁一口接著一口停不下來。

▲香甜的洋蔥搭上蔥燒豬肉片
▲香甜的洋蔥搭上蔥燒豬肉片

特色單點

與一般火鍋店不同的是「東暖閣」擁有許多獨特的單點品項，讓人想通通點上一輪！像手工香菇牛肉丸造型十分可愛，手工香菇牛肉丸保留了香菇的蕈傘，搭配底下的肉丸吃起來有雙重口感，並在牛肉丸內加入了荸薺，鬆軟中又帶點脆口的口感，而喜歡海鮮的人記得要點一份生食級干貝，三顆飽滿又透亮的干貝十分誘人，不管搭上哪一種鍋底都超好食！另外像是扎實的黑美人菇丸、小巧又獨特的好滋味草仔粿還有手工製作的客家菜脯水晶餃等，都是店內單點的熱門品項。

▲眾多的特色單點可供選擇
▲眾多的特色單點可供選擇

▲小巧可愛的手工香菇牛肉丸
▲小巧可愛的手工香菇牛肉丸

▲閃著光芒的生食級干貝
▲閃著光芒的生食級干貝

吃火鍋總是喜歡用不同的醬料調配出屬於自己的風格嗎？「東暖閣」為了滿足饕客們的需求提供了眾多選擇，醬料採自助式取用並以碎冰冰鎮保鮮，醬料必備的蒜泥、蔥花、辣椒當然不能少，還有提供少見的花生粉與香菜，若有素食的朋友也不用擔心，可以直接向服務人員索取素沙茶，其中最特別的是店家自行調配的帶著水果香氣的風味豆乳醬，搭配上花生粉與香菜成為絕佳組合。

▲乾淨整潔的醬料區與飲品自助吧
▲乾淨整潔的醬料區與飲品自助吧

▲擁有多款的醬料選擇，讓客人可以調配出專屬自己的美味醬汁
▲擁有多款的醬料選擇，讓客人可以調配出專屬自己的美味醬汁

▲沾點店家特製的風味豆乳醬增添不同滋味
▲沾點店家特製的風味豆乳醬增添不同滋味

充分的品嚐精選肉品及鍋物的美味後，總要來點甜點才行，「東暖閣」提供來自馬來西亞知名品牌布拉芙冰淇淋，這款冰淇淋在台灣很少見，但它可是來自馬來西亞的第一大廠，店家每次提供兩種不同的口味，並且不定期的更換口味讓顧客每次來都有驚喜感。

▲店內採用來自馬來西亞第一大廠的布拉芙冰淇淋
▲店內採用來自馬來西亞第一大廠的布拉芙冰淇淋

聚餐總是想要有獨立空間，「東暖閣」可以滿足人多又想擁有隱密空間的需求，二樓主要是包廂空間，分別是6人和12人包廂，而且兩個包廂間是可互通，打開後可容納18位，不管是公司聚餐或是家庭聚會都十分適合，若想預訂在包廂區用餐的朋友，提醒大家2個包廂各自有低消3000元及6000元的低消限制。

「東暖閣」以五色五形的湯頭帶給顧客不同的飲食饗宴，店內裝潢使用高雅的莫蘭迪色調呈現出獨特的東方美學，帶給客人的是視覺與味覺上的雙重享受，「東暖閣」說是亞洲最潮鍋物實在是當之無愧！

東暖閣亞洲潮系火鍋

店家地址：台中市南屯區大墩路514號

店家電話：04 23202722

營業時間：11:30-14:30/17:30-22:00

粉絲專頁：http://bit.ly/34IEGqS


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