台中伴手禮懶人包！一口size乳酪蛋糕、生吐司、麻花捲，還有蛋捲界LV好吃好買

說到台中伴手禮，第一個想到的多半是太陽餅，No no no! 身為IG美食打卡熱點的台中，連伴手禮也都非常精美，不僅自用很滿足，拿來送禮絕對超適合！快跟著小編一起看下去哪些伴手禮是你來到台中必買的呢～

阿明師老店太陽堂

阿明師老店太陽堂。 圖／IG, chenyufen925

魏青海（阿明師）是公認的太陽餅發明人，而阿明師老店太陽堂是正統傳承店！除了販售太陽餅，還有各式的糕點，像是3Q餅、松子餅等。但最有人氣的仍是他的太陽餅，外皮酥軟，內餡甜而不膩，非常爽口，許多朋友們都是為此而來！店內另一樣夯品－彩頭酥（芋頭酥），濃郁的芋頭香氣，喜歡芋頭的朋友們絕對吃的很滿足～下次去台中不知道買哪間太陽餅，買阿明師就對了！

小編偷偷說：配著茶、咖啡或是牛奶等飲品享用太陽餅，風味更獨特唷！

地址：台中市中區自由路二段11號

電話：(04)2227-4007

營業時間：08:00-22:30

今日蜜麻花之家

今日蜜麻花之家。 圖／IG, joyce_zhang311

位處巷弄內的今日蜜麻花之家是台中知名的伴手禮之一、熱門的團購美食。傳統的蜜麻花讓人回味起了兒時的古早味，香甜的麥芽糖包覆著麻花捲，用量實在卻不會黏牙，而麻花捲本身酥脆有層次，再灑上白芝麻，香氣十足！杏仁香片也非常受歡迎，是款用料相當扎實的麥芽餅，除了杏仁亦有其他種口味。不論蜜麻花或是杏仁香片，都是老少咸宜的零嘴，也是送禮好選擇！

地址：台中市西區中興七巷12號

電話：(04)2305-2099

營業時間：週一～週六10:00-21:00，週日11:00-17:00

李記麻糬

台中李記麻糬經營近20年，秉持著每天手工現做的精神。長條形的麻糬外層裹滿花生粉，濃郁的花生香撲鼻而來，招牌口味包著綿密的紅豆與芝麻，搭上Q軟的薄皮吃進滿口的內餡，嚐起來既不黏牙也不會太甜膩，一不小心就解決了一盒！另外，也有不包餡的純黑糖麻糬唷，麻糬愛好者們去台中別錯過了！配著茶吃也很美味～

地址：台中市北區西屯路一段399號

電話：(04)2323-9172

營業時間：09:30-22:00

日出鳳梨酥

日出鳳梨酥。 圖／IG, iamarollingball

鳳梨酥一直以來為台灣最有人氣的伴手禮之一，也是逢年過節送禮的首選。台中知名的宮原眼科與第四信用合作社也是其相關產業，而日出鳳梨酥的特別之處在於，與傳統糕餅的簡單的外包裝相比，多了復古又華麗的巧思在其中，氣派的包裝，拿來送禮絕對適合～當然味道更是不在話下，滿滿的鳳梨香、鳳梨肉、以及微酸的口感配上熱茶享用，剛剛好來頓台式下午茶！

小編偷偷說：這邊的乳酪蛋糕濃郁美味、包裝精緻，亦是超人氣伴手禮之一！

地址：台中市西屯區台灣大道三段460號

電話：(04)2452-2001

營業時間：平日10:00-22:00，假日09:20-22:00

六月初一8結蛋捲

六月初一8結蛋捲。 圖／IG, eat_hyc_ee

不僅是台中超人氣蛋捲與必買辦手禮之一，也是熱門的團購美食。被網友喻為「蛋捲界LV」，擁有獨特小巧的8字造型，有別於傳統的圓柱狀蛋捲，一顆一口再也不用擔心屑屑掉滿地！豐富有層次的酥脆口感，加上每種口味的香氣都濃厚美味，一個人吃掉一盒真的不誇張XD。貼心的塑膠盒設計、封膜設計，以及層層固定，能夠妥善保存蛋捲。若是要送禮的話，禮盒組送人更大方，口味任搭，再配上精美的外包裝，收禮人一定開心～

地址：台中市南區美村路二段19號

電話：(04)2375-6001

營業時間：10:00-20:00

坂神本舖長崎蛋糕

坂神本舖長崎蛋糕。 圖／IG, ojlin516

位於台中第二市場對面，是間台中的老字號名店，想買到可沒那麼容易！必須先到店裡預訂後，再依店家告知的當天取貨時間到店取貨，逾時不候唷。札實又綿密的長崎蛋糕，香甜卻不膩，總是吸引滿滿的排隊人潮，甚至店還沒開就已有人排隊！可見這美味程度無法擋～金閃閃的外包裝，送禮自用都非常體面！

地址：台中市中區台灣大道一段388號

電話：(04)2222-6506

營業時間：9:00-19:00（週一公休）

禾雅堂乳酪蛋糕

禾雅堂乳酪蛋糕。 圖／IG, eat.guanguang.des

台中大坑附近的老字號乳酪蛋糕，小巧精緻乳酪蛋糕，再也不用擔心份量太大吃不完。濃郁可口的重乳酪蛋糕，若是擔心味道太重，也可試試他們的輕乳酪～沒有追求華麗繁複的外包裝，取而代之的是極簡的紙盒配上藍色書法字型的店名。每顆乳酪僅以金色鋁箔紙包裹，除了保鮮、隔離其他氣味混雜、減少垃圾體積、也能方便拿著食用不沾手！

小編偷偷說：春節預計會推出抹茶口味的乳酪蛋糕唷！

地址：台中市北屯區廍子路725號

電話：(04)2239-8080

營業時間：10:00-18:30（週一公休）

粉絲專頁：禾雅堂經典乳酪蛋糕

短腿阿鹿餅乾

短腿阿鹿餅乾。 圖／IG, kimkim7691396

台中必買的曲奇餅，也是一間排隊名店！特別之處在每家分店只販售一種口味（大墩店－原味、逢甲店－可可亞、漢口店－起司），餅乾都是當天現做，可惜的是每人只能限購3盒。用可愛的鐵盒裝盛，大小兩種鐵盒有不一樣造型的Logo，擄獲了不少人的心～一口大小的餅乾、口感又酥又鬆、甜度剛剛好、濃郁的餅乾香氣。除了拿來當伴手禮，店家也有提供彌月禮盒的製作服務唷！

小編偷偷說：可以當天事先打電話預訂唷！現場等候會比較久～

【漢口店】

地址：台中市西屯區漢口路一段51號

電話：(04)2317-9595

營業時間：12:30-19:00（週日公休）

粉絲專頁：短腿阿鹿漢口店

【大墩店】

地址：台中市南屯區大墩路311號

電話：(04)2473-1978

營業時間：12:30-19:00（週日公休）

粉絲專頁：短腿阿鹿大墩店

【逢甲店】

地址：台中市西屯區福星路597號

電話：(04)2451-9569

營業時間：16:00-23:00（週日公休）

粉絲專頁：短腿阿鹿逢甲店

阿聰師的糕餅主意

阿聰師的糕餅主意。 圖／IG, leuj0217

阿聰師除了是位創意糕餅藝術大師，也是大甲台灣芋頭酥之父，捏餅已捏了半世紀。招牌商品－小芋仔（流心內餡）的外表像極了真實的芋頭模樣，超有趣XD！內餡則是芋泥、麻糬以及蛋黃，外皮酥鬆、以及甜甜鹹鹹的豐富口感～而貢貢香芋頭條的口感酥脆、芋香濃郁，越吃越涮嘴！有超多口味可選擇，絕對能滿足各位饕客們！

地址：台中市大甲區文武路38號

電話：(04)2688-3677

營業時間：8:30-21:00

一覺吐司

一覺吐司。 圖／IG, chuan_0429

日本蔚為風潮的「生吐司」，意思是吐司最原始的味道，而現在在台中也能吃到！一覺吐司是台中近期超熱門的新店！生吐司與一般吐司相比，從裡到外的口感都相當柔軟，也比較濕潤一點，因此連吐司邊也能輕易入口。看似簡單的土司，其實一點都不平凡～從麵團的溫度、濕度、發酵到烘焙，都秉持的職人精神與匠人工法，每日新鮮現烤出爐，才能有這極致美味的吐司！用手撕開大口吃、或是切開細細品嘗、配上果醬等吃法，都能豐富你的味蕾！

地址：台中市南屯區大墩路673號

電話：(04)2320-2666

營業時間：11:00-18:30（週二公休）

好不容易解決「台中有哪些伴手禮」這個問題，現在又得面對更棘手的問題了XD每樣伴手禮看起來都超讚的！不僅美味精緻、網友好評不斷、老字號店鋪、排隊名店、以及團購熱銷等等，通通都好想要呀～

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