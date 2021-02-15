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瘋露營必追！ 水岸第一排「日月潭美景露營區」　搭纜車、森林露營、跨年煙火一次滿足

聯合新聞網 / 編輯曾楹純
組圖／取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團、IG@lynnnnn_1009、IG@impeihan授權
組圖／取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團、IG@lynnnnn_1009、IG@impeihan授權

隨著疫情變化，全台人民走向戶外旅行、接觸大自然的行動力也隨之提升，最首要的現象就是「全民瘋露營」，對於露營世界的興趣逐漸濃厚，加入的嘗試的朋友們也愈來愈多了，小編有幸成為其中一員，在此向大家推薦一處位在南投日月潭畔的「帖泊喀露營區」營地，讓你帳篷一打開就看見超唯美的日月潭水岸山水美景

圖／IG@lynnnnn_1009授權
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圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團
圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團

「帖泊喀露營區」分成碎石、木棧板與湖景地板3種營位，還有樹屋與纜車屋2種住宿選擇，「營地」林木茂密，就像是露營在森林裡一般，車子可直接停帳邊上下裝備便利；附設衛浴的「纜車屋」皆為四人房，外型彩色小屋很吸睛；喜好自然風的朋友還可選擇「樹屋」，有4人及10人房型，適合親人好友多人共住，房內寬敞，還擁有絕佳的觀湖景窗。

圖／IG@impeihan授權
圖／IG@impeihan授權

圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團
圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團

圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團
圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團

帖泊喀的地理位置十分有特色，依著在日月潭環湖步道而建，營主有提供腳踏車租借，可順遊環潭公路，步行即可到日月潭纜車站，坐纜車將日月潭盡收眼底，順著環潭步道走上10分鐘可到伊達邵碼頭，老街上攤販商家多、覓食超便利。營地裡還有供應早午餐的森林咖啡廳，其他像冷藏冰箱、飲水機、吹風機等設備都有提供，冬日裡蚊蟲不多，衛浴乾淨寬敞，也有配合的店家可參加SUP體驗，多種玩法應有盡有。

圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團
圖／擷取自 日月潭 帖泊喀快樂園區 粉絲團

圖／IG@lynnnnn_1009授權
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圖／IG@lynnnnn_1009授權
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圖／IG@lynnnnn_1009授權
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身為新手露營咖的小編，在露友帶領下體驗了帖泊喀初露實戰，抵達日期正好是2020年跨年夜，迎戰歷年之最的魔王寒流，出動了所有禦寒保暖裝備，體驗了第一回搭帳搭天幕、第一回戶外煮食、第一回環潭自行車遊，但最難忘懷的就是迎接「2021日月潭跨年煙火」，於午夜12點在寧靜營地裡，欣賞水社及伊達邵煙火施放了長達8分鐘美麗煙火，大人和小孩都目不轉睛、直呼太值得了！

圖／IG@lynnnnn_1009授權
圖／IG@lynnnnn_1009授權

觀賞2021跨年日月潭煙火，幸運地拍下心型煙花。圖／讀者提供
觀賞2021跨年日月潭煙火，幸運地拍下心型煙花。圖／讀者提供

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露營 日月潭 美景 纜車

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