向上市場「牛樂亭」秒飛日本！台中平價小火鍋只要149元、加19元肉量加倍

最狂的小火鍋，288元就可以吃到宮崎A5和牛小火鍋，雪花牛、梅花豬小火鍋只要149元，加價19元就可以肉量加倍，讓你飽足感爆表，自製的麻辣醬和泡菜更是一絕，讓你的湯頭有更多選擇，今年冬天有和牛火鍋陪你過。

牛樂亭 江戶川牛丼專門店

向上市場附近美食推薦，雖然是單純外帶店，不過店面還是整理得滿有質感的，帶著日本的風味，是因為老闆本身父親就是日本人，所以開的餐廳都有日式靈魂在裡頭。這間外帶店主要以丼類和小火鍋為主，驚嘆的是小小店面可以吃得到宮崎A5和牛喔！

牛樂亭的和牛小火鍋攤位非常的有日本味，LOGO設計的也很有特色。現在來店只要在GOOGLE給五星評論，就可以免費得到溏心蛋。

可以看到店內有展示著『宮崎A5和牛』的標章。

除了小火鍋以外，店內也有提供丼類的餐點，餐點選項滿多的。

店家的冰箱裡面，也有上等的肉品，可以讓顧客自行挑選購買，買回去自己的火鍋料就可以加料，A5老饕和牛每100g只要188元，也是別的地方吃不到的，而且買300g的激安肉品任兩盒，送牛樂手工系列一瓶(自製醬料)。好沾醬可是店內主打的醬料，買一罐回去煎煮炒炸都可以用得到。

菜單就在一旁的牆上，除了裡面的丼飯外，也有小火鍋喔，主要是提供昆布、麻辣及泡菜三種湯底，肉盤的部分有和牛、雪花牛、梅花豬三種肉品，消費滿399元，再送你100元現金抵用券。

和牛小火鍋(昆布)：288元

看到一片片油花分布均勻的和牛，可是來自宮崎的A5和牛等級，部位是肋眼上蓋，這一公斤的成本就要2000元啊！直接削了五～六大片，這樣一鍋才288元，很可以啊！

湯頭的部分，十分建議就是維持昆布就好，不要用泡菜或麻辣，反而搶了肉質的美味，店家在煮昆布湯底時，是會加入真正的昆布下去提味。

湯底則是使用雞腳燉出有膠質的高湯。

火鍋鍋底都煮沸以後，加入和牛，稍微汆燙了幾下以後，就可以全部起鍋了，畢竟和牛不用燙太熟啊，保持著原本的粉嫩嫩度是最好。和牛一入口，一大片的口感，確實感覺到和牛慢慢入口即化，油花散發出來的甜味，真的不是蓋的，如果想要吃正統和牛，不用花貴桑桑的銀子，直接來這裡外帶一碗就可以了。

雪花牛火鍋(麻辣)：149元+10元

現在店家有個加價19元就可以再加100g肉盤的活動，才花19元就可以得到一倍的肉量，當然是不加白不加啊！

麻辣湯底比較不一樣的是，會加入店家自行調製的麻辣湯底及麻辣醬。辣度的取決就是來自於麻辣醬多寡，所以調整辣度可以和店家反應喔！麻辣醬同時店家也有自行販賣罐裝的喔，喜歡吃辣的朋友可以考慮。

隨著麻辣湯底慢慢煮沸，加入雙倍量的雪花牛肉，整個看起來超彭派的，這樣一碗換算下來只需要178元就可以吃得到囉！

店家使用來自美國的雪花牛，看這個肉量以及油花，吸附滿滿的麻辣湯底，冬天吃真的很過癮。

梅花豬火鍋(泡菜)：149元+10元

梅花豬肉加量後也是很可觀的，建議可以搭配泡菜，有點泡菜豬肉鍋的概念，店家的豬肉都是使用台灣豬喔！

泡菜也是店家自行醃製的，用了一小盒的份量，加上高湯，帶著稍微的辣度，可以增加食慾，冬天喝這一味也是很剛好。

最近冬天寒流來襲，相信大家對於火鍋的需求越來越大，特別是又有泡菜和麻辣口味可以選擇。市面上也有太多濫竽充數的和牛，來這裡可以吃到真正的和牛，而且300元不到就可以品嚐到了，不妨可以來試試看喔！

牛樂亭 江戶川牛丼專門店

粉絲專頁：牛樂亭

營業時間：11:00~14:00;16:30~00:00(週二公休)

地址：台中市西區中美街153號

電話：04-23053881

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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