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2021尋梅記！ 南投信義鄉「外坪頂梅園」 進入最美盛開爆發期

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

在台灣現在這樣網路發達的時候，景觀佳而人煙少的地方，秘境不了多久，通常也會在兩三年內人滿為患。信義鄉的外坪頂地區兩三年前曾經是賞梅秘境，但在滿山梅花盛開之際的壯麗景觀，威震了風櫃斗、烏松崙、牛稠坑的眾家梅園。布魯預想今年外坪頂應該到了梅花盛開期一定會塞爆停車場，所以趁著網路還沒有盛傳信義鄉梅花似雪之前，先到外坪頂走走。

果然外坪頂絕大部分的梅樹還在冬眠中，而且布魯前往的真是時候，濃霧籠罩整個外坪頂。還好老天爺為我拉上大窗窗紗，卻也幫我開了一扇小門，在外坪頂晃了一陣子還是找到兩畦開了3成的梅區，霧氣在梅花上凝結成許多晶瑩剔透的小水珠，可愛極了，但這得要十分親近她們才能欣賞得到。

外坪頂是一大片山坡地，包含幾座不同主人的梅園，20/21交接之時，大部分的梅花仍未開，但有兩區梅樹已率先開花約3~4成。

外坪頂的梅園夠多夠大，所以盛開時只要車開得進外坪頂，大概就可以拍梅花拍得很盡興。

花開不多，加上濃霧，沒有壯麗的梅花大景，又沒有藍天，那就來拍些小品吧！

因為霧重，霧氣在已開的梅花凝結成許多小水珠。這樣的濃霧其實有助於後續的梅花綻開。

小水珠在太陽出來後會快速蒸發，但布魯在外坪頂的3小時完全沒有太陽，小水珠反而越來越多了。

大自然的水晶福袋，盛接的是令人驚喜的透澈明亮。

雖然20/21交接時的梅花開得不多，但外坪頂有兩條炮杖花隧道卻已艷麗一片，成為最吸睛的嬌點。

盛開的炮杖花隧道，在霧中黯淡的外坪頂拉出兩條橙紅花帶。

外坪頂賞梅最經典的地方非蔡家老厝莫屬了，雖然少了盛開梅花的映襯，古樸的老厝仍然有味。

據蔡家古厝主人說，外坪頂梅園要再過1週才會進入盛開期，所以1/8到1/17應該是外坪頂最美的時節。雖然外坪頂已經不是秘境了，但多一個賞梅區分散一些信義鄉的賞梅人潮也是好的，畢竟人潮少一點，逸興才會多一些。

布魯便利貼

信義鄉外坪頂賞梅區交通資料：國道3號下名間交流道，轉南走台3省道，2公里後轉左台16省道，經水里轉台21省道，至同富過台大實驗林和社營林區後右轉，續經桐林橋後0.2K左轉上山，約2K後即至外坪頂梅園。整個外坪頂有二處民營停車場，停車費按次收費皆為100元。

飲食及方便資料：第二座停車場(蔡家古厝前)及蔡家古厝在梅花季供應午餐，但容量不大。另花季期間有飲食攤位可購買簡單食物。第二座停車場附廁所，使用費10元。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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