2021中部「7大最新活動」懶人包！貓咪展、彩色風車海、花漾藝術節一把抓

迎來2021新的一年，各類活動也紛紛出籠，從燈光秀到貓咪展，還在想元旦連假要去哪兒玩嗎？這裡給你最清楚、豐富的資訊！

(圖片來源：IG@evan19766525)

中部活動整理：11 PARK，遇見貓石岡花漾藝術節〈光之曲幕〉耶誕特展—《ONE DAY》國家歌劇院空中花園特展「來自星星的禮物」八卦山徹夜未眠！「2021彰化月影燈季」在風中起舞！鹿港桂花巷藝術村「彩色風車海」2021竹山燈會【牛舞花竹藝燈會】

跨年象徵著全新的開始，而對上班族來說，則象徵著三天的連假即將到來，是時候好好規劃一下要去哪兒放鬆了！但不同於北部、南部，中部一向是「活動沙漠」，每次有好玩的，中部似乎都沒份，這也是相當悲傷的一件事。但2020到2021這個跨年註定不同，因為這裡將整理出七大中部活動，讓你連假無須宅在家中，能開心地出來走走逛逛，這是給每個讀者的新年禮物！

喵星人占領台中！「11 PARK，遇見貓」

(圖片來源：IG@love963518)

台中金典綠園道廣場和台灣知名插畫家阿喵菜市場、三島 モモコ合作，打造由貓咪構成的市集。還有超巨大的貓咪雕像與各類型的貓產品可供購買，絕對是貓奴的聖地！為何取名為「11 PARK」？這裡的 11 指的是暫停鍵符號，希望將美好的感受與時間暫停並延續，而美好的時光當然是和貓貓在一起的時光啦！

(圖片來源：IG@love963518)

活動時間：2020/12/20至2021/1/13

活動地點：台中市西區健行路1049號(金典綠園道)

2020台中華燈初上！「石岡花漾藝術節」

(圖片來源：IG@evan19766525)

今年石岡花漾藝術節橫跨元旦、春節假期及元宵節，展期共65天，於12月26日18時30分在情人木橋舉辦點燈儀式，包括台灣知名創作歌手陳零九、民歌歌手施孝榮、閩南語歌手許富凱等人都將到場演唱，現場還有精彩萬分的煙火秀，絕對是連假出遊的好選擇！

(圖片來源：IG@evan19766525)

活動時間：2020/12/26至2021/2/28

活動地點：台中市石岡區萬興村豐勢路881巷

詳細介紹：加超連結文字處

抓住耶誕的尾巴！〈光之曲幕〉耶誕特展—《ONE DAY》

(圖片來源：台中國家歌劇院FB)

台中國家歌劇院至今已超過45萬人次觀賞的〈光之曲幕〉，將挑高19米獨特的高曲牆化身成「畫布」，除了之前大受歡迎的星空、極光、叢林、海洋美景外，這次耶誕特展邀請駐館藝術家包大山操刀設計《ONE DAY》，並且也是首次有「劇情」的光雕投影。聖誕節雖然過去，但還留下小小的尾巴，大家可要把握機會來觀賞喔！

(圖片來源：台中國家歌劇院FB)

活動時間：2020/12/16至2021/01/10(下午1點起，整點播映，遇表演則暫停，詳細資訊可上台中歌劇院官網查詢)

活動地點：台中市西屯區惠來路二段101號(歌劇院2F大劇院前廳)

詳細介紹：http://bit.ly/37Wv9ys

星空下的璀璨！台中歌劇院空中花園「來自星星的禮物」展

(圖片來源：台中國家歌劇院FB)

「來自星星的禮物」扭轉隕石撞擊帶來災難的負面印象，用璀璨的撞擊象徵藝術的「瞬間性」，也將四散的星火比喻為摩擦、壓力、去蕪存菁地過程，將隕石化為藝術性的存在，也讓觀看者見證這個過程。僅僅是一個裝置藝術，卻蘊含著無窮的能量，想親身感受這種震撼力的人可以前來一觀。

(圖片來源：台中國家歌劇院FB)

活動時間：2020/12/18至2021/3/1

活動地點：台中市西屯區惠來路二段101號(歌劇院空中花園)

八卦山徹夜未眠！「2021彰化月影燈季」

(圖片來源：IG@sunlightbai)

此次「2021彰化月影燈季」於八卦山上盛大展開，此次月影燈節結合了異國風情的主題，打造中式、日式及阿拉伯場景，充滿濃濃異國風味的擺設和燈飾，象徵為世界各地的祈福儀式。八卦山一向是彰化的代表性地標，這次的月影燈季不但點亮八卦山，還點亮了疫情壓力下人們心頭的明燈，在瑟瑟的寒風中看到這片燈海，內心都平靜了許多。

(圖片來源：IG@kuansheng46)

活動時間：2020/12/18至2021/03/01 18:00-22:00

活動地點：八卦山大佛風景區、彰化縣立美術館

詳細介紹：http://bit.ly/3hw3ism

在風中起舞！鹿港桂花巷藝術村「彩色風車海」

(圖片來源：IG@lambert6200)

彰化鹿港桂花巷藝術村推出「彩色風車海」，由紅色客家花布與綠、藍、紫共1200個四色油桐花紋的風車，組成亮麗的風景線，再加上當地強風吹拂，整片風車海同時狂舞的景色，當真是美不勝收！到了晚間，風車海還打上了絢麗的燈光，成為網美網帥的打卡點，也絕對是情侶們必去的浪漫景點！

(圖片來源：攝影師徐世超)

活動地點：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號 (桂花巷藝術村)

活動展期：2020.12.30~2021.2.28 17:30~23:00

點亮山中的燈火！2021竹山燈會【牛舞花竹藝燈會】

(圖片來源：攝影師徐世超)

結合了竹藝與辛丑牛年的元素，2021竹山燈會不但有五彩繽紛的視覺享受，還有14個主燈區與藝人的表演，是結合跨年到元宵燈節這段時間的精彩活動。另外，鎮公所還提供包含竹燈籠、竹杯墊等共10項的紀念品，讓大家開開心心逛燈會之餘，還能滿載而歸。有逛有拿的優質活動，就在南投竹山！

(圖片來源：攝影師徐世超)

活動時間：2020/12/30至2021/2/28

活動地點：南投縣竹山鎮前山路一段2號(竹山郵局前)

看完這些活動之後，大家是否也躍躍欲試、想趕緊出發了呢？2020年或許是命運多舛的一年，但相信2021年能成為一個全新的開始，大家不妨從現在開始祈福、期許自己一個完美的2021。





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