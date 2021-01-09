台中「昌平夜市」吃什麼？東山鴨頭、肉圓、人氣燒烤必來一份

台中市北屯區昌平路上美食眾多，其中昌平路及北平路交叉路口的東光市場更是從早熱鬧到夜晚，除了為婆婆媽媽愛逛的早市之外，自下午4點後便搖身一變成晚餐宵夜覓食聖地──昌平夜市。

台中昌平夜市近年來在管委會的積極運作下，參加市府優良市集、樂活名攤評核，提升環境衛生與攤販服務品質，不僅是附近居民覓食好去處，也成為購買晚餐、宵夜的首要選擇。

不過大家一定會好奇，來這裡必買的店家到底有哪幾間？這回先為大家介紹5間筆者很愛的店家，話不多說直接進重點！

昌平夜市推薦

袁記東山鴨頭、橋頭烤肉、東山肉圓、日船章魚燒、半桶冰小舖

袁記東山鴨頭

東山鴨頭為萬年不敗的下酒菜聖物，袁記東山鴨頭則是你來昌平夜市必訪店家，其受歡迎程度從你等候的時間便能體會，幸運的朋友10-15分鐘即可將香噴噴的鴨頭、鴨脖子開心提回家；人潮多的時候甚至要等到1小時以上！

這家的醬汁吃起來帶有微甜的香氣，東山鴨頭滷得非常夠味、鹹香味十足，人氣品項米血、豆干不會乾硬，咬起來軟Q又入味，每次來這攤總是會失心瘋拿上好幾串。

橋頭烤肉

總聽身旁的人說這間烤肉有多厲害，已成為好幾年的忠實老顧客，不過老闆好像是佛系出沒，想遇到他們還得碰運氣，像是我就跑了四次左右，才發現他們出攤！點了米血、豆干、四季豆，個人覺得烤得熟度剛剛好，不會吃起來很乾、很硬，且醬汁吃起來不死鹹，老闆娘服務態度親切，說是附近烤肉攤的首選真的也不為過！臨走前還再次跟老闆娘確認營業時間，她也頻頻說說道不好意思，有時比較忙所以出攤時間比較不固定，想吃的朋友可以先打電話看他們有沒有出攤，也免得大家白跑一趟。

東山肉圓

不用特地跑彰化，來這間吃就夠了，超狂的酥皮肉圓，一口咬下外皮「喀滋喀滋」聲聲作響，飽滿內餡沾上一點醬汁超級美味。不愧是很多人”從小吃到大的”店家，不喜歡吃這麼”酥皮”的肉圓，店家也有Q皮供選擇，喜歡吃肉圓的朋友錯過真的要捶心肝了。另外這裡也有賣關東煮，吃完香噴噴的肉丸，再來個關東煮湯完美收尾！

日船章魚燒

章魚燒看似各大夜市都有，但特別推薦這家的原因是，他們的料放得很滿、口味也很多，且店家的服務態度非常好，曾經和一間每天順路經過的日船章魚燒比較過，這裡不只是內餡勝，章魚燒外皮也顧得較完美，不會有過焦的口感，所以每每想吃章魚燒寧願多繞點路來這裡買！

有5種口味可以選擇，此外想喝酥皮濃湯的朋友這裡也買的到！

半桶冰小舖

昌平路及北平路路口這附近的手搖飲店可說是整排排排站，但現打果汁店並不多，我最常來買的就是昌平夜市裡的半桶冰小舖以及昌平路一段上的一嵐木瓜牛奶，遇到哪間公休就到另一間買的概念！這兩間的特點都是品項非常豐富，價格也是在可接受的範圍，若你也不愛喝手搖飲，偏愛現打果汁的你，這兩間可列入口袋名單唷。





延伸閱讀>>太原夜市懶人包，必點蒜香豆干、澎派潤餅，串燒也要來一份！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」