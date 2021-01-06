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日式禪寺＋金陵花毯秒飛日本、埔鹽南新「1.3公頃波斯菊花海」1/9開幕！彰化2大免費花海

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
彰化兩處花海新登場，開放民眾免費拍美照。圖／攝影師徐世超授權
彰化兩處花海新登場，開放民眾免費拍美照。圖／攝影師徐世超授權

花控們做好準備手機記憶體被美照塞爆！彰化兩處年度賞花盛事即將開跑，每年吸引大批人潮打卡的「南新農村花海藝術節」1/9正式開幕，不僅有牛頭造型的花田，也在周邊設有彩繪小屋等打卡亮點；另一「2021金陵村花海」則是以「禪寺搭波斯菊」的組合最為吸睛，耀眼場景讓人彷彿置身日本，今天就讓大家搶先一睹現場美景，看完是時候規劃彰化輕旅行囉！

秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權

秀水 金陵村花海

秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權

彰化秀水鄉歷年會隨花季舉辦風車盛會，今年相較往年稍晚，活動預計於1/30至1/31登場。不過目前金陵村花海已絕美綻放中，白色、粉色、紅色波斯菊散佈「玉陵宮」附近，而最推薦大家的場景正是將「寶灝禪寺」一併入鏡，廟宇外觀隱約帶有日式氛圍，再加上花海作為前景，唯美景致讓人瞬間秒出國。另一方向則可拍到玉陵宮、清幽的彩繪墻，大家可依喜歡的畫面調整角度。

秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權

彰化秀水金陵村花海

地點：彰化縣秀水鄉番花路450巷46號（玉陵宮）
LOVE在金陵風車花海節活動日期：1/30、1/31

埔鹽 南新村花海

埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權
埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權

彰化埔鹽鄉南新村花海種有達1.3公頃的超大花海，今年在地農民與修平科技大學、大明高中合作，特別設計了應景牛型花田，還在中央新增3D立體圖，讓人宛如躺在河流上賞花，1/9正式開幕。值得一提的是，現場設有觀景高台，免空拍即可攝下花海、清楚看見花毯造型。園內波斯菊主人公有洋紅、粉紅、澄黃、純白色系交織，另有向日葵和油菜花，繽紛花色隨拍隨美。

埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權
埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權

除了一覽無遺的田園風光，花叢間也設有可愛稻草人裝置藝術，遊賞周邊還能賞見農村小屋、彩繪墻、人氣稻草捲等造景，讓民眾拍到快門停不下來，大小朋友都能偷得半日閒。

埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權
埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權
埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權
埔鹽南新花海。 圖／攝影師徐世超授權

南新農村花海藝術節（1/9開幕）

地點：彰化埔鹽南新村好金路67號（南新社區農民公園）

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