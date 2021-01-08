山城新玩法！南投埔里「顛倒屋、爆餡草莓貝果」高CP值美食、伴手禮精選

編輯/Shan@ReadyGo

埔里好山好水好好吃！埔里盆地坐擁得天獨厚的氣候條件，除了有特有種水果，無論是茶葉、麵包也都是榜上有名的美食，到底埔里要吃什麼，或是該買什麼當伴手禮，ReadyGo一篇告訴你！搭配埔里景點，一日遊或是兩天一夜玩埔里不是問題，假日就來趟埔里的旅行吧！

｜埔里美食

娜味先生 MR. ANNONA

娜味先生是埔里的特色飲料店，繽紛色彩的顛倒屋絕對是拍照打卡重點，此外還能喝到埔里特有的水果「阿娜娜」做成的飲料，喝起來什麼味道就讓大家自己品嘗，但肯定是埔里才有路過不要錯過拉！除了有這個可愛的打卡顛倒屋，店面也頗有質感，文青簡約的白色線條，一切從家鄉的山脈發想而來，是年輕人回鄉打拼的創意。

圖 / IG @shehebe0805

圖 / IG @yuny_ku

地址：南投縣埔里鎮慈恩街1號

時間：週一- 週五 10:30 – 18:30 週六、日 10:00 – 18:30

電話：04-9290-0161

肆盒院

這間藏在埔里小鎮上的網美貨櫃屋餐廳-肆盒院，是由四個貨櫃屋拼裝而成的，整體造型像是古時候的四合院，故名為「肆盒院」，賣些早午餐拼盤、輕食等餐點，最重要的是附有停車場，來埔里肯定是開車還要找停車位真的很頭痛，肆盒院的貼心真的很加分呢！

圖 / IG @winnie_winnie520

圖 / IG @tingliao1022

圖 / IG @tingliao1022

地址：南投縣埔里鎮育英街 141 巷

時間：11:00 – 20:30 週二公休

電話：04-9242-2279

不靠海

全台唯一不靠海的縣市南投，這間日系風格小店呼應這樣的地理位置所取的名字特別令人印象深刻，日系小食堂「不靠海」位置不多擺設簡約，但在尖峰時期總是一位難求，靠的除了是大家喜愛日系裝潢的本質，還有每日限量的咖哩，使用多種香料、蔬果熬煮的高湯，香氣撲鼻，不會辛辣，入口滑順，一不小心就把整盤吃光光啦。

圖 / IG @grace07111991

圖 / IG @yanxi._

地址：南投縣埔里鎮忠孝三路14號

時間：11:00 – 15:00 週三週四公休

KÈTĪNG客廳

店名念起來就像是中文的客廳，大門是用石板與木門打造，看起來厚實頗有歐風，推開大門進到屋內，有寬敞的空間、大面落地窗，就像家裡的客廳一樣溫馨舒適，早午餐的分量不小，300元就能有主餐、沙拉和飲品，店內不限時又提供wifi，重點吃完午餐還有蛋糕下午茶類可以選，根本是要逼大家在那坐一個下午呀！CP值高推薦大家來嘗嘗~

圖 / IG @keting2017Kètīng

圖 / IG @shin_ju1993

地址：南投縣埔里鎮八德路263號

時間：11:00 – 20:00 週二週三公休

電話：04-9299-4673

｜埔里伴手禮

BAKERYGUOGUO菓菓烘焙

神秘的巷弄美食，就要ReadyGo出手報你知！儘管路途有點荒涼，但請相信Googlemap，一路開到大排水溝看到平房後繞到大門，就可以見到指示招牌囉！店內有許多種口味，有的裡面包著會爆漿的熔岩巧克力，也有清爽的檸檬酸香，喜歡可以上網先預訂，再到現場取貨，那貝果Q彈的口感，真的讓人念念不忘呀！

圖 / IG @bakeryguoguo

圖片來源 / 菓菓烘焙粉絲專頁

地址：南投縣埔里鎮九成街117巷24弄55號

時間：14:00 – 18:00 週一 – 週三公休

電話：0956-599-967

18度C巧克力工房

來這裡之前，你可能不知道，18度C對於巧克力不管是生產、保存或是品嘗，是能完美呈現巧克力品質的最佳溫度，任誰都難以抵抗的巧克力在這裡的誘惑。想要買網路人氣的巧克力吐司建議去之前先打電話預訂，才不會撲空喔！鯛魚燒旁的咖啡廳有賣義式冰淇淋，也是非常濃郁吃過回不去。

巧克力生吐司 $150 / 條

圖 / IG @min.hui_hung

圖 / IG @poair2020

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

時間：10:00 – 18:00 六日到19:00

電話： 04-9298-4863

ADAM’S

埔里酒廠附近巷弄的Adam’s ，也是身處僻靜的巷子裡，不過店門口種植大量的綠色植栽，一眼就能找到！這是一間工作室，來的人多半外帶回家享用，建議可以回程路上過來買個當伴手禮。老闆的肉桂粉撒的豪邁大方，咬下一口濃濃的肉桂味和微刺鼻的辛辣感，真的很過癮！因此最外層裹上厚厚的楓糖霜，綜合了味道和口感，就連不敢吃肉桂的人也能嘗試喔！

圖片來源 / Adam’s粉絲專頁

圖 / IG @myself_0912

地址：南投縣埔里鎮吉祥巷2號

時間：15:00~19:00 週一公休

電話：0911-105 528

惠豐麵包店

IG打卡超有名的馬卡龍強就在這！色彩繽紛的馬卡龍，堆疊在透明櫥窗看起來超療癒~除了馬卡龍，一般的麵包也有販賣，除了顏色多樣就連尺寸也有多種選擇，大的尺寸比臉還要大，小就是一般麵包店的大小，酥軟度恰到好處，也不會太甜，買來搭配下午茶或是送人都很適合呀！

圖 / IG @lee_woodong

圖片來源 / 惠豐麵包店粉絲專頁

地址：南投縣埔里鎮南盛街43號

時間：7:00 – 22:00

電話：04-9298-7677

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