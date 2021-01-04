南投最美「錫葉藤隧道」紫爆！埔里農場花海免費賞，紫色浪漫提前盛放

揮別2020，全新一年的1月迎來了搶先綻放的神秘花色。南投埔里鎮有處錫葉藤秘境，目前花況約有7至8成，紫色風光遍佈生態農場，吸引攝影玩家及花迷前去搶拍，預計花期可至1月下旬或2月初，紫色控可要把握時機出發！

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這處錫葉藤景點為去年人氣躍升的美拍亮點，位於台14線觀音三號隧道口旁、鄰近慈光寺太陽廟。「南平山道田有機農場」開滿鮮艷花瀑，今年比以往更早盛開，1月初就能沉浸在紫色浪漫中。農場內共有兩區花廊，其中最夯熱點，莫過於由滿開的紫藍系小花打造而成的「紫色隧道」，吸睛場景隨拍隨美。

圖／攝影師徐世超提供

園內一棵棵錫葉藤化作紫色花海，搭配埔里的晴天，盛開得耀眼，預估2月初前都能賞見最佳花況。園主佛心開放民眾免費賞花，農場內還另有溫室種植無毒蔬果、提供遊客自採蔬菜，親自選購有機蔬菜，近期是時候來規劃一場南投小旅行囉。

圖／攝影師徐世超提供

南平山道田有機農場

地址：台14線觀音三號隧道口旁、南村里慈光寺太陽廟斜坡上

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