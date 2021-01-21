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天空版海平線、遠眺群山！台中和平「大雪山國家森林遊樂區」還能暢遊小神木步道

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

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2020年再一周就要結束，因為疫情的關係讓今年一整年氛圍都非常糟…但也讓人深度去認識台灣的好而細數一下今年，我還真的去不少的地方不管是瀑布、森林遊樂區、秘境等做為今年的結尾，決定去另一個遠得要命王國30分鐘路程，就能看千年神木的森林浴步道更有360度的中央山脈群山大景!就是位在台中和平-大雪山國家森林遊樂區

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當天約早上6點半桃園出發，10點半左右到達遊客中心，若要玩好玩滿，基於以下原因，建議在早上9點左右一定要到達!(當日前往的話)1.從山下大棟派出所到園區入口，約20公里山路。2.上山平均車速大約20公里，光單趟時間約1小時左右。(別被Google map騙了)3.景點之間大約也要15-20分鐘車程，而步行到神木、觀景點，來回平均1-1.5小時。以上提供參考，也是自已這次經驗上的分享。所以因為時間上的考量，自已選擇輕鬆一點的行程。

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森林浴步道(別名小神木步道)從遊客中心往第一賓館的方向，就可以看到指示牌，順著方向往下就能到步道入口。

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遊客中心、住宿區也有一整排的楓紅了(台灣紅榨楓)，非常豔紅，很多叔叔阿姨們，都在排隊拍照。

6331b1f5a46b4a9d4125f4440f9b02d4.jpg另外朋友也推薦，想看更壯觀冬季楓紅地毯，可以去園區入口處旁的稍來山步道，等練好體力，這也列入我明年必走步道清單!

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到步道入口後，可以看到一整排的小木屋，屋頂上滿佈著鮮綠青苔，讓小木屋群溶入大自然感覺，非常有味道、好拍。

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走入步道後，沿途的巨木林景色讓我大開眼界，與自已去過的太平山、滿月圓不同的地方，大雪山森林遊樂區擁有著最完整高山巨木林相

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由其在森林浴步道及木馬道，步道兩側有著最原始的紅繪、鐵杉木等各類巨木，格外壯觀!讓人驚呼連連。

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步道的前段基本上都有木棧道，走起來輕鬆，而且棧道上都有止滑設計，即使步道被露水浸濕，走起來也很安全。

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愈接近神木，步道狀態變得愈來愈原始，所以走的時候，要開始要格外注意路面，會有碎石和樹根盤據步道，一不注意，就可能會失去平衡、滑倒。

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大概走30分鐘左右，就可以看到小神木的身影了，但…它真的一點也不小，即使遠遠觀看，非常有存在感的佇立在森林之中，難以移開視線。

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整體樹高約38公尺，近距離觀看，更讓我感到自然的偉大。外型如毛筆一般，彷彿天神不小心讓它掉落在這!靜靜的紀錄，這裡千年來發生的一切，在它面前，好像只能感嘆，人真的很渺小。小神木簡介：森林浴步道的小神木屬紅檜，樹齡約1000年樹高38公尺、胸徑3.12公尺、胸圍9.8公尺明顯小於遊樂區50公里處的雪山神木故稱之為小神木。(資源來源:林務局東勢林區管理處)

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步道的後半段，步道比較原始且較少護欄防護措施，且後半段無特別景色，從小神木到41K出口約1.9km，回到遊客中心大約要1小時左右，如有行程考量，建議看完小神木，就可原路折返

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另外，後半段路況會看到地基崩落的巨大枯木，安全考量上，請盡速通過，因後半段步道較少人走，若發生意外會非常危險。

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埡口觀景台步道

離開森林浴步道後，就直接來到48K處的埡口觀景台停車場，這邊的距離雖然短，但要連續爬400公尺上坡，且無休息點、涼亭，在體力的分配上，建議行程安排上可以先到這裡。

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大約15分鐘路程，就可以登上標高2600公尺的埡口觀景台，首先就被群山環繞的景色震攝住了，真的好美!

678f9e18de75c71bb96f499f6814ac3e.jpg且導覽員說今天天氣很好、也沒有起霧，所以能將雪山山脈西稜、玉山山脈、合歡山北峰都能一覽無遺的映入眼廉。

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雖然錯過看雲海的最佳時機(早晨/傍晚)，但眼前的景色就像平靜的海面線，一座座群山，如小島般佇立在大海之上。

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雖然沒有熱血的翻湧壯闊，但有著寧靜、安定感，相信在日出、日落的時刻能看到更感動的景色。

大雪山建議及注意事項:1.如前面所說，當日來回的話建議9點前就到達園區。2.行程順序建議，雪山神木>埡口觀景台>森林浴步道。(天池不推薦)3.上山前把油加滿，開始進入山區沿途無任何加油站。4.禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入，也禁止餵食野生動物

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大雪山國家森林遊樂區地址：台中市和平區雪山路18號營業時間：am06:30-pm17:00

更多步道紀錄:泰瑞吃飽飽

步道 神木 森林遊樂區

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