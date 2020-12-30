空中粉紅繡球花！彰化首波「洋紅風鈴木」搶先滿開炸裂　兩款花色媲美櫻花

新年度最早的粉色旋風來襲！每年1、2月登場的「洋紅風鈴木」今年搶先於年末於彰化社頭大爆發，圓滾滾的花苞像極了騰空的粉紅繡球花，近拍遠觀都非常亮眼，成為最新追花亮點。

圖／IG@killer612060授權

這處景點位於彰化崙雅國小旁的人行道，步道上種有達19年歷史的洋紅風鈴木，近幾年也憑藉滿開時的壯觀場景，成為許多人朝聖清單之一。而受到暖冬氣候影響，洋紅風鈴木這兩年提前進入花期，今年更是未到1月就燦爛綻放，成為最早盛放的粉紅花海，為街道增添粉嫩氣息。

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現場有約10棵花樹排排站，目前數棵花況極佳，艷麗飽滿的桃紅花球隨拍隨美，而另一淡粉花色的風鈴木，乍看猶如櫻花，透過車頂還能攝下夢幻倒影，雙色景緻超迷人。花期預計可持續至1月底，花控們即日就能手刀出發，一睹首波洋紅風鈴木的綺麗花姿。

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崙雅國小 洋紅風鈴木

地址：彰化縣社頭鄉員集路一段615號

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