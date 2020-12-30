聽新聞
test
0:00 / 0:00
空中粉紅繡球花！彰化首波「洋紅風鈴木」搶先滿開炸裂 兩款花色媲美櫻花
新年度最早的粉色旋風來襲！每年1、2月登場的「洋紅風鈴木」今年搶先於年末於彰化社頭大爆發，圓滾滾的花苞像極了騰空的粉紅繡球花，近拍遠觀都非常亮眼，成為最新追花亮點。
這處景點位於彰化崙雅國小旁的人行道，步道上種有達19年歷史的洋紅風鈴木，近幾年也憑藉滿開時的壯觀場景，成為許多人朝聖清單之一。而受到暖冬氣候影響，洋紅風鈴木這兩年提前進入花期，今年更是未到1月就燦爛綻放，成為最早盛放的粉紅花海，為街道增添粉嫩氣息。
現場有約10棵花樹排排站，目前數棵花況極佳，艷麗飽滿的桃紅花球隨拍隨美，而另一淡粉花色的風鈴木，乍看猶如櫻花，透過車頂還能攝下夢幻倒影，雙色景緻超迷人。花期預計可持續至1月底，花控們即日就能手刀出發，一睹首波洋紅風鈴木的綺麗花姿。
崙雅國小 洋紅風鈴木
地址：彰化縣社頭鄉員集路一段615號
延伸閱讀：
．2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言