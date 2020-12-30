台中新秘境！漸層咖啡紫「狼尾草步道」大爆發、「愛心抹茶蛋糕」好療癒

繼早前粉黛亂子草吹起朝聖潮，又有網友眼尖發現了全新美拍景點。這處位於台中北屯附近的秘境，就像被披上了漸層咖啡紫外衣，滿開的「狼尾草」風景迷人指數高，若隨著螺旋狀石梯步道走到最高處，還能俯視狼尾草花海，成為放空小憩的新去處。

圖／IG@molly888666授權 圖／IG@princessni0107授權

近期洗版IG的打卡亮點，實為惠宇建設最新建案的區域，佔地不大但整齊種滿「狼尾草」，末端的花穗還神似貓尾巴，絕美盛開的姿態吸引了攝影玩家搶拍。身為焦點的紫葉狼尾草，在陽光加持下會呈現出浪漫紫色的漂亮畫面，陰天時則會攝下較為暗沉但質感的咖啡棗色，混上綠色風光別有一番風味，周邊還有木製圍籬及木棧道，每個角落隨手拍都是一張唯美場景。

圖／IG@princessni0107授權 圖／IG@molly888666授權、IG@killer612060授權

而小小的園區內還有另一激發想象力的趣味景致。狼尾草前方共有兩處有坡度的石梯步道，一處為螺旋圓形，一處則是愛心造型，石階與草皮環環相隔，空拍畫面十分壯觀，還被網友形容成「抹茶蛋糕」，光看就療癒。但提醒大家切勿踩踏草皮，遵守標識好好維護環境。值得一提的是，隱藏版狼尾草美景還鄰近台中新開幕的好市多北屯店，不論是先採購後散步，還是想盡情拍一波再去逛街都合適，台中半日遊就這麼定案！

圖／IG@molly888666授權、IG@killer612060授權

惠宇GOOD

地點：台中市潭子區頭張東路86巷33號（自然感官體驗公園）

圖／IG@princessni0107授權

延伸閱讀：

．南部首座「透明泡泡屋」免費拍！台南北歐仙境有挪威森林雪景 還能體驗開遊艇

．朝聖高雄駁二「倉庫星巴克」第2杯半價開喝、逛碼頭市集！夜晚還有跨百光年「港灣燈光秀」