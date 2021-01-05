台中北屯「狼尾草秘境」好夢幻！還能輕鬆攻頂「迷你抹茶山」

拍照不知何處去？台中景點都熟透了？別擔心！台中北屯出現了新興的秘境，不但有狼尾草構成的叢林，還有螺旋狀的「小型抹茶山」，無論想拍攝身在叢林中的仙氣網美照片，或是想「攻頂」小型抹茶山，都超適合！

(圖片來源：IG@reshieh)

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這裡其實是一家建設公司的建地綠化，建設公司在此處種植大量的狼尾草及草皮，讓這裡像是一個翠綠中帶點微紫的城市叢林，雖然整體區域不大，但想要離開城市的紛紛擾擾的你，讓身心沉浸其中，這裡會是一個好去處。走在綠色與紫色的交響曲中，遠遠還能眺望臺中北屯的景緻，是鬧中取靜的世外桃源。

(圖片來源：IG@reshieh)

(圖片來源：IG@killer612060、IG@molly888666)

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想來這裡走走，但此處沒有一個確切的名稱可以遵循，建議導航：北屯區南興路925號，注意不要破壞這裡的一草一木，讓接下來的人也能享受這樣的美景。此外這裡鄰近北屯好市多及知名米奇樹南興公園，前來此處可以規畫一起同遊、採買唷

狼尾草秘境

地址：請導航【北屯區南興路925號】或【自然感官體驗公園】就能到達





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