別老跑超商吃速食！台中6間「深夜食堂」推薦　夜貓子也能開吃火鍋、燒烤、港式

夜深人靜的時分總是想吃點什麼？雖然台灣的便利商店十分普遍，但是上班累了一天，總想在這個深夜時分來點特別的，這次一次給大家台中六間不同類型的深夜食堂，不管想吃熱呼呼的火鍋、燒烤、港式餐點，各類美食通通都有！

深夜食堂精選：萬客什鍋、稻麥食堂、咖啡溢、珍麗廚房、烏龍路邊攤、Wu La La - Bar & Music

萬客什鍋

萬客的招牌可以說是它的燒酒雞，使用嚴選食材搭配烏骨雞與蛤蜊，燒酒料理與中藥熬煮而成，讓人從心裡到身體都暖和了起來，另外不能錯過的還有萬客的招牌人氣麻油炸蛋！炸得酥脆的麻油炸蛋，浸泡於火鍋湯頭約莫3-5秒的時間，再沾上胡椒鹽提味，那滋味只有吃過的人能夠形容！但是它沒辦法事先預約，只開放現場排隊，想吃鍋的饕客們要有排隊的心理準備喔！

▲圖片來源：Flickr_Ben Chen

▲圖片來源：Flickr_Ben Chen

萬客什鍋

店家地址：台中市北區漢口路四段16號(創始總店)

營業時間：11:30-04:00

稻麥食堂

鄰近台中美術園道的「稻麥食堂」，是間將西式與日式料理合併的創意食堂，主廚以自身過往的經歷創造出全新料理，店內招牌為屬澳洲厚切和牛丼飯，將澳洲牛肋肉烤至七八分熟，肉質帶有咬勁卻不失軟嫩，另外若想來點下酒菜的話，那一定要來份阿嬤的高梁酒香腸，傳承主廚竹山阿嬤的功夫菜，使用黑豬肉後腿與胛心肉手工灌製而成，並嚴選金門酒廠出產的58度高粱酒，每一口咬下都可聞到高粱迷人的香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲圖片來源：ShareLife_Sue

▲圖片來源：ShareLife_Sue

稻麥食堂

店家地址：台中市西區五權五街138號

營業時間：平日17:30-00:00/假日11:30-14:30 17:30-00:00 (週二公休)

詳細介紹：http://bit.ly/3p1xptX

咖啡溢

來自香港的一對夫妻在台中落腳，開了一間屬於自己的小天地，從下午營業到深夜，提供晚歸的人們也可以找到一處喝咖啡、吃港式餐點的地方，從港式的西多士、咖哩魚蛋撈麵到烤焗芝士長通粉通通都可以在這裡找到，而且咖啡溢每個月還會舉辦露天音樂會，讓夜晚變得更加溫馨且熱鬧。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

▲圖片來源：ShareLife_Zack

咖啡溢

店家地址：台中市南屯區惠中路三段60號

營業時間：14:00-2:00(週二公休)

詳細介紹： http://bit.ly/3mvPKxV

珍麗廚房

前身是台中20多年的酒吧老店磨牙塘，現在則改名成珍麗廚房，原因是現在的老闆娘就叫珍麗，老闆娘十分幽默風趣，店內販售的種類多元，像是吃巧的燒烤類、新鮮的炒時蔬、吃飽型的烤粥還有愛吃辣的人絕對不能錯過的麻辣金針菇，另外像是特色料理起司蘑菇蛋以軟嫩的蛋捲包裹著大量的蘑菇，並在蛋捲裡加上滿滿的起司，一口咬下濃郁起司與蛋捲合為一體實在太美味！而若想來點下酒菜則可以選擇烤雞翅，雞翅裡塞滿泡菜後下去慢火炭烤，鮮嫩的肉汁搭配上酸辣泡菜十分合拍！店內也販售各式各樣的酒類，很適合夜深時分來小酌一杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲圖片來源：IG@tree0816

▲圖片來源：IG@tree0816

▲圖片來源：IG@tree0816

珍麗廚房

店家地址：台中市北區忠太西路81號

營業時間：18:00-03:00(每週日公休)

烏龍路邊攤

烏龍路邊攤就位在漢口路上的華美黃昏市場旁，有時候還不到營業時間就會看到許多饕客在旁等待排隊，簡單搭建的內用區座位數不少但總是客滿，店家主要販售菜尾湯、控肉飯、各種麵類以及多種滷味，它的菜尾湯可說是它的招牌湯品，菜尾湯用料相當豐富，裡面有白菜、筍子、魚丸等配料，彷彿將辦桌的全部精華都濃縮在這一碗裡，而控肉飯滷得相當入味，吃起來相當可口絕不能錯過！

▲圖片來源：IG@meimeifoodiegroup

▲圖片來源：IG@meimeifoodiegroup

▲圖片來源：IG@meimeifoodiegroup

烏龍路邊攤

店家地址：台中市西屯區漢口路二段270號

營業時間：21:00-03:00每週日公休)

Wu La La - Bar & Music

位於台中西區忠明南路上的Wu La La音樂酒吧，是一間有著創意美食、特色調酒、駐唱歌手的酒吧，店內的餐點中西合併，打造出許多創意料理，像是手拍的牛肉起司薯條堡、有「辣台妹」封號的香辣豬肉餅都是店家的特色料理，而且酒類選擇繁多，十分適合下班後來喝點小酒、聽聽音樂再配上美食，把工作一天的疲倦徹底消除。

▲圖片來源：ShareLife_Chiang

▲圖片來源：ShareLife_Chiang

Wu La La - Bar & Music

店家地址：台中市西區忠明南路90號

營業時間：19:00-01:00(週日公休)

詳細介紹： http://bit.ly/37EGjrz





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