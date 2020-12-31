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專業侍酒師帶路！ 「3大亮點」吃喝遊玩南投埔里
【文：行遍天下／圖：多扶假期 】
※警語：飲酒過量，有礙健康
每一個家庭都應該有機會享受美好旅程，專門規劃家庭旅遊，由復康車輛搭配駕駛、輔具租借以及多扶旅遊管家等服務支援的多扶假期，帶有行動不方便家人的家庭能安心出遊，讓照顧者跟被照顧者同時獲得喘息的機會。
專業侍酒師帶路 無障礙旅行也能很暢快
遊程的最大亮點是說故事多扶邀請專業侍酒師Patrick作為帶路人，訴說埔里的風土掌故信手捻來，走入以甘泉美酒花卉著稱的慢活小鎮，親身體驗美酒佳釀背後的故事，全家來一趟酒者飲之藝也的美食美酒之旅。
第二個亮點是Patrick在帶領參與的旅客時，強調有趣的體驗互動，特別商請酒廠代表來作深度對談，過程中認識以水質甘美「愛蘭甘泉水」釀造的紹興酒，現場也準備有趣的試飲，加上專業的旅遊管家陪伴，家庭中的所有成員都能輕鬆無負擔地享受行程。
第三個亮點則是在旅程中用酒與在地食材的連結，餐廳雕之森採用五星級飯店會選用的在地新鮮食材，由曾任國宴主廚的劉鍰宏熟練的烹飪技藝與創意，侍酒師Patrick事前與主廚溝通，針對每樣食材與料理方式與特別搭配的酒來做最佳搭配。另外，行程還安排金都餐廳的元首邵興宴也是行程特色之一。
行程資訊
酒者飲之藝也
地址：台北市文山區羅斯福路五段195號1樓
電話：02-8931-0123
網址：請搜尋「多扶假期」
備註：六位即可成行，上限10人，價格電洽
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