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河豚君、巧克力茶壺蛋糕...台中西區精緻甜點「KAKES patisserie甜點工作室」美味不輸外表

魚腦袋行走中 Walkingfoolish / 文、圖／魚妹

udn走跳美食／魚妹

很有口福的我，在產後月子期間碰上了我的31歲生日；感謝在與護理師交流中獲得甜點情報，驚喜的是老吳在我生日那天特地送上KAKES patisserie甜點工作室的精緻甜點。想與大家分享這間甜點的原因很簡單，因為KAKES patisserie甜點工作室的蛋糕一點都不簡單啊！外型精緻又好吃，一定要推薦給大家！

這間KAKES patisserie甜點工作室位在台中西區，是由香港人經營的甜點工作室，雖然他們有提供店內服務，不過座位大約只能容納2-4人。因此想嘗試KAKES patisserie甜點工作室的你，可以選擇外帶的方式把美味帶回家唷！而這間店也很有個性，他的營業時間為星期五、六、日、一，平常日需透過線上預約訂購唷！（詳細請見粉絲專頁）細節說完了，現在來跟大家分享令我十分驚豔的蛋糕吧！

喜愛吃甜食的我，老吳一口氣挑選了四個精緻造型蛋糕給我，分別是Cocolitchi、祈願、河豚君、茶壺巧克力，四塊蛋糕約新台幣700多元。我覺得KAKES patisserie的甜點走得路線為特殊造型路線，它的包裝為白色硬紙盒加燙金邊，整體很有質感，而蛋糕單價偏中高。平常受到《澳洲頂級主廚》節目的洗禮，以往看見如此漂亮的蛋糕，都會直覺對外型漂亮的蛋糕產生美味大打折扣的偏見，但是KAKES patisserie的甜點卻是外型及美味兼具的好吃甜點。

第一個要和大家分享的是巧克力茶壺，當我看見外觀有如一比一的茶壺蛋糕感到非常驚艷，是由巧克力塑形而來，濃醇的巧克力，蜜香紅茶配上柔軟的白桃果肉，放進口中帶點茶香，甜而不膩，真的是一塊令人驚艷可以如此完美結合的甜點蛋糕。

第二塊亮相的是祈願，同樣也是透過巧克力塑形而成的一比一比例的日本大福，吃下去的口感能夠感受綿密的草莓口感及葡萄柚的果肉口感，及內藏的北海道煉乳的滑順口感，整體氣味香濃卻又帶點酸甜的滋味。

第三個接著要和大家分享的是Cocolitchi，其實就是椰子口味配上荔枝果肉，對我來說算是非常特別的口味。從外觀上給人一種夏日清爽的造型，吃下一口也與沁涼外形一致。由清甜的荔枝果肉配上椰子果凍完美結合，非常適合在夏天嘗上一口。

最後一個與大家分享的是非常可愛的河豚君，魚妹非常推薦大家嘗試，用上來自日本的柚子汁，富士蘋果與日本清酒做成的河豚君啊！切下後，柚香和酒香撲鼻而來，口感酸甜卻不停一口接一口，只能是個屬於酒鬼的甜點啊!!

原來KAKES patisserie的甜點是以日本代表物為靈感，以他們的旅程故事最為基底，將元素結合於甜點造型上，帶給吃貨們一起出走一趟獨特的旅程。不過要提醒旅人這系列為開幕時的日本系列，主廚們會針對季節和節慶做菜單調整，建議前去購買時先去粉絲專頁確認一下呦，最近是聖誕節系列，看到這裡魚妹已經想來場聖誕饗宴了，各位旅人趕快納入你的甜點口袋中啊！

KAKES patisserie甜點工作室

（建議外帶）

地址：台中市西區大同街217號1樓

電話：04-2320-0082

營業時間：星期五、六、日、一，平日需線上訂購後到店取貨，詳細請見粉絲專頁。

粉絲專頁：https://www.facebook.com/kakespatisserie/

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

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