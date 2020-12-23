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每年聖誕必吃！ 台中南屯最悠久歐風餐廳 期間限定「純手工火雞大餐」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【巧味爐】在台中南屯當地是頗富盛名的道地歐風料理餐廳，最初由澳洲人所開，營運至今已經26年了，標榜絕對純手工、絕不用半成品的精神堅持也讓不少人一試成主顧，從剛出社會的小毛頭支持到娶妻生子！

廚師出身的第二代老闆延續初代老闆的精神，在料理的處理與細節上堅持做到最好，每道歐風料理不僅讓台灣人吃的津津有味，也讓來台工作或生活的外國人吃到感動涕零，回憶起遙遠的家鄉，以美食來解解鄉愁。

▲健康又營養的黑麵包裹上厚厚一層鹹香濃郁的奶油，在開胃菜還未上桌前，可以先吃些止餓。
▲健康又營養的黑麵包裹上厚厚一層鹹香濃郁的奶油，在開胃菜還未上桌前，可以先吃些止餓。

▲南瓜濃湯的美味也不在話下，濃郁的奶油香氣與南瓜融合得相當好，湯體濃稠度拿捏的也相當得宜，暖胃又可口的滋味讓人難以忘懷。
▲南瓜濃湯的美味也不在話下，濃郁的奶油香氣與南瓜融合得相當好，湯體濃稠度拿捏的也相當得宜，暖胃又可口的滋味讓人難以忘懷。

飄香26年的【巧味爐】靠著道道經典歐風料理征服了不少台灣人的胃口，其中更有幾道來店必點的強推料理，趕緊來看看究竟有多澎湃！

開胃菜法式田螺

西餐中相當重要且具儀式感的開胃菜不僅出名，同時也扮演連貫一系列菜色重要的地位，【巧味爐】的特色招牌開胃菜法式田螺是店家推薦的菜色之一，採用牛骨進行熬煮，清爽的口感調和的相當均勻，是市面上少有的風味。

美國傳統火雞

火雞大餐是歐美國家在感恩節及聖誕節時必吃的一大美食，每個家庭每到感恩節及聖誕節前夕，家中掌廚的人都會使出渾身解數來料理這道澎湃美味的料理，當中的涵義不僅是作為對過去歷史、先人的緬懷尊敬外，更感恩他們為後代所做的一切。

▲一整隻火雞餐（12-14磅約6.5公斤）
▲一整隻火雞餐（12-14磅約6.5公斤）

▲火雞個人餐
▲火雞個人餐

作為【巧味爐】期間限定的特色料理，這道料理的繁複程度可說是相當費時費工又費神，首先得先將美國真空運來台的12~14磅(約6.5公斤)火雞清洗、拔除細毛後，接著在火雞內填入培根、火腿、洋蔥、西洋芹、綜合香料、炸法國麵包丁製作香料填充物，並於表皮淋上白酒、奶油、胡椒，進烤箱悶烤4小時讓雞肉裡外熟透，最後20分鐘再將火雞拿出，淋上火雞油再烤，才能打造出漂亮的焦色。

而且這道美味的火雞餐可不只有主角火雞獨挑大梁，蔬菜沙拉、紅莓凍、南瓜派等附餐一樣堅持手工製作，難怪這道精緻的火雞大餐幾乎零負評，通過層層繁瑣的製作過程後，香噴噴的火雞全餐上桌，可為不少顧客留下難忘的用餐體驗！

今年【巧味爐】的火雞餐販售時間為11/20~12/25，但因製作過程繁瑣，「一整隻火雞」須提前一週預定，「火雞個人餐」則在期間內都有供應，個人餐內容包括8盎司去骨去筋的火雞胸肉＋火雞腿肉，其餘配餐與全雞相同。

碳烤蜜汁豬肋

同樣是歐風料理的常客，豬肋排搭配甜鹹交織的BBQ醬，以高溫進行烘烤調理，不僅將肉汁精華鎖住，待出爐後以特製BBQ醬塗抹均勻，大口咬下後皮酥肉嫩的豬肋排讓人忍不住讚嘆，微甜的醬汁搭配肉香味整體層次更加豐富 ，不把每根豬肋都仔細啃得一乾二淨不罷休！

這道「辣味麵」雖看似名字簡單，但在烹調上可花了不少心思，麵條烹調後的軟硬Q彈程度到醬汁本身的辣味程度，【巧味爐】都拿捏得恰如其分。

使用多種香辛料進行拌炒，醬汁本身辣香十足，搭配鮮奶收乾煮為醬汁後，與麵體均勻混合，細細品嘗奶香與辛辣之間的強烈碰撞，溫和不嗆的風味，被推崇為店內招牌之一完全實至名歸。

美式辣雞翅

▲若喜歡吃輕食小點心的朋友，來份道地的美式辣雞翅刺激一下味蕾也是不錯的選擇，在香辣醬汁包覆下進行烘烤，醬汁均勻滲入雞翅肉裡，搭配額外提供的番茄酸甜沾醬，過癮又滿足的滋味，值得你來嘗試！
▲若喜歡吃輕食小點心的朋友，來份道地的美式辣雞翅刺激一下味蕾也是不錯的選擇，在香辣醬汁包覆下進行烘烤，醬汁均勻滲入雞翅肉裡，搭配額外提供的番茄酸甜沾醬，過癮又滿足的滋味，值得你來嘗試！

如今採取全手工精心製作料理的餐廳可說是少之又少，但【巧味爐】從店內的麵包、甜點、披薩到排餐都是老闆親自操刀，令人敬佩的職人精神也讓許多人慕名而來，經營至今26年的開店理念始終不變！想品嚐台中在地的精緻歐法料理，那就來【巧味爐】試試吧！

【巧味爐法式餐廳】

地址：台中市南屯區大聖街43號

電話：04 2325 6982

營業時間：週三~週一 11:30-14:30 ；17:00-22:30 （週二公休）

均消價位：$500

粉絲專頁：https://bit.ly/2O3YkpG


延伸閱讀>>道地港式料理飄香南屯咖啡廳！每月還有音樂會讓你Chill一下

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