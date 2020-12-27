戒減肥也不能戒炸雞！台中6間「銷魂炸雞排」推薦，每家都好吃到流淚

台中炸雞推薦：娘娘雞排【中科殿】、惡魔島世界雞排【大里店】、pang滂鹹酥吧、雞大爺【東海國際店】、炸魂雞排【台中樹孝店】、蘋果手雞【中科店】

說要減肥的人手上都還握著炸雞，這不能怪此人意志不堅定，實在是炸雞太過美味造成人們前仆後繼的在減肥大業上失敗，如此罪惡的食物豈能不專文介紹？台中是時候擺脫太陽餅之都的封號了，因為這次要介紹的美味炸雞店們就位於台中，從傳統的雞排店到新穎的鹹酥吧，誰說台中只有太陽餅！這裡還有遠超太陽餅熱量的美味炸雞，等你克服心中的減肥小天使，向炸物惡魔屈服的時候，記得來台中吃份美味的炸物，感受最真實的幸福！

娘娘雞排【中科殿】

(圖片來源：ShareLife_Zack)

(圖片來源：ShareLife_Zack)

看似連鎖餐飲的其中一家分店，真相卻是許多老饕的口袋名單，非尖峰時段都不斷有顧客上門，可以說是門庭若市。店家秉持著「炸煮堅持」與「換鍋鎖汁」的手法，將最新鮮的食材用最考究的方式油炸，所有的食材湯汁都被鎖在其中，從雞排到蔬食杏鮑菇、玉米筍通通都是多汁又美味，吃起來涮嘴不說，品項外觀也都驚人的完美。據老闆所說，品項外觀有問題的食材都已經被挑掉了，因為想呈現最好的產品樣貌給顧客，如此用心又認真的店家，真的可以被稱為台灣雞排文化的職人精神。想嘗試看看什麼是真正的「美味」，絕對要來吃過這家娘娘雞排【中科殿】。

娘娘雞排【中科殿】

店家地址：台中市西屯區西屯路三段159之82號

營業時間：12:30-23:00(週六公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3azA5eH

惡魔島世界雞排-大里店

(圖片來源：惡魔島世界雞排-大里店)

位於台中大里的「惡魔島世界雞排」全部採用台灣本地雞肉，且用「溫體雞肉」醃漬的方式，雞肉經充份按摩軟嫩多汁，而且「惡魔島世界雞排」的炸物都是現點現炸不先預炸，這點真的深得人心，這樣就不用擔心吃到回炸過的炸物了！店內主打八國聯軍炸雞，意思就是有8種不同國家風味的炸雞，有台灣、美國、韓國、法國、匈牙利、丹麥、泰國等，炸物的選擇十分多元且多樣，可以滿足喜歡多變化的台灣人。

(圖片來源：惡魔島世界雞排-大里店)

在惡魔島裡除了八國聯軍炸雞外，必點的為屬「匈牙利紅椒脆皮半雞」了，為全國首創脆皮半雞，每天限量供應，建議提前預約才不會撲空。將重約兩公斤的全雞對切，再用匈牙利紅椒粉跟特殊比例的辛香料醃漬後充分入味，炸好的半雞還沒上桌就可聞到撲鼻而來的香氣，扒開後肉汁潺潺流下，脆皮半雞外皮酥脆，裡頭肉質鮮嫩多汁，一個人就可以完食這半雞！喜愛炸雞的朋友要記得來「惡魔島世界雞排」嚐嚐看這些變化多端的各國炸雞喔！

(圖片來源：惡魔島世界雞排-大里店)

惡魔島世界雞排-大里店

店家地址：台中市大里區德芳南路381號

營業時間：11:00-22:00

詳細資訊：http://bit.ly/38uFCk1

pang滂鹹酥吧

(圖片來源：ShareLife_Zack)

(圖片來源：ShareLife_Zack)

鹹酥雞是台灣知名的小吃，卻很少有聽說餐廳在賣鹹酥雞的，鹹酥雞店家更多是以快速、簡單著稱，也不會花心思在裝潢上，更少有內用區域給顧客坐下聊天。但在台中，有一家鹹酥雞店打破了這個規律，它就是「pang滂鹹酥吧」！它不但是一家好吃的鹹酥雞店，同時也將店內裝潢的美輪美奐，不但有酒吧必備的吧檯，還有舒適的沙發座位區與印有「滂」字的網美牆，讓來店顧客手機相機拍不停。雖然是如此「嘻嘩」的一家店面，餐點的價格卻十分親民，大約都在幾十元不等，且份量也十分霸氣，更有套餐與酒品可以選擇，每人一兩百元就能吃到超飽。想要感受網美氛圍又不想花大錢的，這裡絕對是你的好選擇！

pang滂鹹酥吧

店家地址：台中市西區西屯路一段105號

營業時間：16:00-0:00

詳細介紹：http://bit.ly/3ltS0FU

雞大爺【東海國際店】

(圖片來源：ShareLife_March)

(圖片來源：ShareLife_March)

發跡於台中西屯的【雞大爺】使用獨家醃料，打造新風味的創意炸物，從中科美食一級戰區脫穎而出，靠著穩扎穩打的經驗到現在分店遍布全台，爆漿吮指多汁的炸雞，用厚實的麵皮鎖住肉汁，利用獨特的炸功，征服饕客，加上每份炸物都有蒜味秘製食材入味，吃的出用心與創意。這間店可以算是比較小眾的連鎖店家，但筆者以前常在東海大學一帶活動，對那裏的雞大爺頗有些美好的回憶，因此特別介紹一番。除了一般傳統炸物，雞大爺更是首家推出川味麻辣炸物的店家，堅持使用四川正宗花椒以二香三椒五料的麻辣配方，麻而不辣的獨門好滋味，推薦給喜愛麻辣與創意炸物的朋友們，來雞大爺一定要點一份嚐嚐！

雞大爺【東海國際店】

店家地址：台中市龍井區國際街128號

營業時間：16:00-23:00

詳細介紹：http://bit.ly/3al7SrA

炸魂雞排【台中樹孝店】

(圖片來源：ShareLife_尚恆)

(圖片來源：ShareLife_尚恆)

炸魂雞排台中樹孝店的店面就位在太平這處騎樓下，以一貫的靛藍色作為主視覺，在商圈裡很難不被它吸引，走經過也都能夠聞到炸雞的誘人香氣。但這樣的美味可是每日限量的，所以要吃一定要提前打電話來預訂，最好避開下午五點到晚上七點這段尖峰時段，餐點現點現炸，薄皮多汁的炸雞最少都要等上6~15分鐘，記得可以先打電話預約。

在炸魂雞排你可以看到兩種不同的雞排，一種是「復刻雞排」是傳統鹹酥雞攤賣的那種酥皮香雞排，表面上有顆粒感，口感酥脆，因為使用乾粉包裹雞排下去炸，最後撒上台式的五香椒鹽，就是台式經典不敗款香雞排；另一種則是「炸魂雞排」透過獨門的濕麵漿裹滿雞排後下鍋油炸，濕麵漿包裹的程度相當重要，影響了起鍋後呈現的樣貌，「皮薄、口感脆」是一大特色。現在能吃到兩種不同炸法種類雞排的店家已經不多，因此務必要多加珍惜啊！

炸魂雞排【台中樹孝店】

店家地址：台中市太平區樹孝路436號

營業時間：15:30–22:30

詳細介紹：https://bit.ly/3gWPh6J

蘋果手雞【中科店】

(圖片來源：蘋果手雞中科店)

(圖片來源：蘋果手雞中科店)

近兩年在台中崛起的【蘋果手雞】炸雞專賣店，以創新手法研發出多款獨特風味炸物，主打不同醃料與裹粉方式，炸出新風味，開賣至今頗受大家好評，其中招牌「蘋果起司手雞」更是來店必點的品項。不同於市售雞排的形狀，圓滾滾的外觀加入起司與新鮮蘋果切片，讓你大口咬下雞排享受起司爆漿美味的同時，還嘗得到蘋果帶來的甜蜜，雞肉鮮嫩多汁，另外店家還附贈泰式、洋蔥、蕃茄醬(醬料三擇一)，讓你擁有多變化的炸物風味，可以說是比較少見的炸雞排形式，沒吃過的朋友不妨來吃看看，說不定一試成主顧。

蘋果手雞【中科店】

店家地址：台中市西屯區玉門路66號

營業時間：13:00-22:00

詳細介紹：http://bit.ly/3asVhmx

以上介紹的台中炸雞店名單以連鎖為主，故單一分店的味道往往是不可複製的，例如娘娘雞排【中科殿】幾乎可以算是同系列中最好吃的雞排，而且雞排的口感也頗為主觀，所以還是要親自吃過才知道是否好吃喔！最後，炸物真的不健康，但是筆者暫時還無法戒掉，你是否也和我一樣呢？





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