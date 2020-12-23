台中牛排推「238元Buffet吃到飽」！臭豆腐、咖喱飯與白醬麵包無限吃，滿千再送500元現金回饋
「牛排控」一定要吃的高CP牛排店！日前高雄平價人氣牛排店「肉肉先生」在台中新展店啦，最低238元起就可爽嗑牛排，更狂的是自助吧無限吃到飽，麻辣鴨血豆腐、滷肉飯與咖哩飯等，另12月促銷還祭出「地表最強現金回饋50％」活動，最高現金回饋500元，喜歡吃肉肉的饕客們，真的不能錯過！
肉肉先生原先在高雄五福一路上，甫進駐高雄時就造成人氣排隊人潮，這回特地因應人氣加開在台中熱鬧的一中街上，CP值真的太高，一人最低238元起就可以吃到高檔牛排外，每人還能享有主廚私藏的「白醬麵包」，狂的是麵包可以免費續加，不怕吃不飽。
除了主餐及配餐麵包外，更狂的是他們的「無限吃自助吧」，超過10種副食任你吃，像是鹹食有香氣夠味的麻辣鴨血豆腐、特製滷肉飯，還有不能不吃的咖哩飯；湯品有顆粒飽滿的招牌玉米濃湯與爽口不油膩的蔬菜牛肉清湯；甜點有手做暖呼呼的紫米粥、季節霜淇淋（之前為黑糖奶茶、香草，不定時更換）、杜老爺多種口味冰淇淋與爆米花；飲品則有台灣紅茶與無糖綠茶等，飽到吃完絕對會心滿意足。
值得推薦的是，有別於一般牛排店，肉肉先生的菜單上還特別推出「饕客分享餐」，有超巨大100公分長的拼盤，豬排、魚排、牛排與雞翅等炸物任你吃，適合三人分食絕對吃得飽，醬料可選擇黑胡椒醬、蘑菇醬或綜合醬，快揪朋友一起來挑戰！另外即日起到2021年6月30日只要結帳時使用「台灣PAY」綁定金融卡之帳戶活動期間內單筆消費滿100元(含)可獲得50元現金回饋，即超狂的50%現金回饋，最高單筆可回饋500元現金，不要猶豫快來嚐鮮看看囉。
肉肉先生台中一中店
地址：台中市北區太平路22號2樓
電話：04-22292006
肉肉先生高雄五福店
地址：高雄市苓雅區五福一路189號
電話：07-2237575
延伸閱讀：
．台中限定拾覺「巨無霸多多」12/31回歸 元旦3日再搭「買一送一」
．拉麵館有鳥居＋落羽松！彰化「田中央拉麵」每碗不用200元 秒飛日本拍美照
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言