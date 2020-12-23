台中牛排推「238元Buffet吃到飽」！臭豆腐、咖喱飯與白醬麵包無限吃，滿千再送500元現金回饋

「牛排控」一定要吃的高CP牛排店！日前高雄平價人氣牛排店「肉肉先生」在台中新展店啦，最低238元起就可爽嗑牛排，更狂的是自助吧無限吃到飽，麻辣鴨血豆腐、滷肉飯與咖哩飯等，另12月促銷還祭出「地表最強現金回饋50％」活動，最高現金回饋500元，喜歡吃肉肉的饕客們，真的不能錯過！

肉肉先生的牛排非常大器，份量吃得飽。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

麻辣鴨血豆腐與咖喱飯絕對新鮮主廚現做，非常好吃。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

肉肉先生原先在高雄五福一路上，甫進駐高雄時就造成人氣排隊人潮，這回特地因應人氣加開在台中熱鬧的一中街上，CP值真的太高，一人最低238元起就可以吃到高檔牛排外，每人還能享有主廚私藏的「白醬麵包」，狂的是麵包可以免費續加，不怕吃不飽。

除了主餐及配餐麵包外，更狂的是他們的「無限吃自助吧」，超過10種副食任你吃，像是鹹食有香氣夠味的麻辣鴨血豆腐、特製滷肉飯，還有不能不吃的咖哩飯；湯品有顆粒飽滿的招牌玉米濃湯與爽口不油膩的蔬菜牛肉清湯；甜點有手做暖呼呼的紫米粥、季節霜淇淋（之前為黑糖奶茶、香草，不定時更換）、杜老爺多種口味冰淇淋與爆米花；飲品則有台灣紅茶與無糖綠茶等，飽到吃完絕對會心滿意足。

麻辣鴨血豆腐、咖喱飯與麵包無限爽吃。 圖／IG網友CHENPEI授權

滷肉飯、紫米粥無限爽吃。 圖／IG網友CHENPEI授權

值得推薦的是，有別於一般牛排店，肉肉先生的菜單上還特別推出「饕客分享餐」，有超巨大100公分長的拼盤，豬排、魚排、牛排與雞翅等炸物任你吃，適合三人分食絕對吃得飽，醬料可選擇黑胡椒醬、蘑菇醬或綜合醬，快揪朋友一起來挑戰！另外即日起到2021年6月30日只要結帳時使用「台灣PAY」綁定金融卡之帳戶活動期間內單筆消費滿100元(含)可獲得50元現金回饋，即超狂的50%現金回饋，最高單筆可回饋500元現金，不要猶豫快來嚐鮮看看囉。

饕客分享餐，共有四種肉類、炸物與招牌菜等，三人分食吃得飽。 圖／IG網友iamivy0429授權

圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

肉肉先生台中一中店

地址：台中市北區太平路22號2樓

電話：04-22292006

訂位：https://reurl.cc/r8MaWy

肉肉先生高雄五福店

地址：高雄市苓雅區五福一路189號

電話：07-2237575

訂位：https://reurl.cc/r8MaWy

肉肉先生菜單，最低238元起。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

肉肉先生強調用餐環境，因此打造明亮舒適的裝潢設計。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 高雄五福店臉書粉專

讓每位消費者都能吃得安心愉快。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 高雄五福店臉書粉專

多種肉品口味供選擇。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

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