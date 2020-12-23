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台中牛排推「238元Buffet吃到飽」！臭豆腐、咖喱飯與白醬麵包無限吃，滿千再送500元現金回饋

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
肉肉先生」在台中新展店啦，最低238元起就可爽嗑牛排，更狂的是自助吧無限吃到飽。 圖／IG網友CHENPEI授權
肉肉先生」在台中新展店啦，最低238元起就可爽嗑牛排，更狂的是自助吧無限吃到飽。 圖／IG網友CHENPEI授權

牛排控」一定要吃的高CP牛排店！日前高雄平價人氣牛排店「肉肉先生」在台中新展店啦，最低238元起就可爽嗑牛排，更狂的是自助吧無限吃到飽，麻辣鴨血豆腐、滷肉飯咖哩飯等，另12月促銷還祭出「地表最強現金回饋50％」活動，最高現金回饋500元，喜歡吃肉肉的饕客們，真的不能錯過！

肉肉先生的牛排非常大器，份量吃得飽。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專
肉肉先生的牛排非常大器，份量吃得飽。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

麻辣鴨血豆腐與咖喱飯絕對新鮮主廚現做，非常好吃。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專
麻辣鴨血豆腐與咖喱飯絕對新鮮主廚現做，非常好吃。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

肉肉先生原先在高雄五福一路上，甫進駐高雄時就造成人氣排隊人潮，這回特地因應人氣加開在台中熱鬧的一中街上，CP值真的太高，一人最低238元起就可以吃到高檔牛排外，每人還能享有主廚私藏的「白醬麵包」，狂的是麵包可以免費續加，不怕吃不飽。

除了主餐及配餐麵包外，更狂的是他們的「無限吃自助吧」，超過10種副食任你吃，像是鹹食有香氣夠味的麻辣鴨血豆腐、特製滷肉飯，還有不能不吃的咖哩飯；湯品有顆粒飽滿的招牌玉米濃湯與爽口不油膩的蔬菜牛肉清湯；甜點有手做暖呼呼的紫米粥、季節霜淇淋（之前為黑糖奶茶、香草，不定時更換）、杜老爺多種口味冰淇淋與爆米花；飲品則有台灣紅茶與無糖綠茶等，飽到吃完絕對會心滿意足。

麻辣鴨血豆腐、咖喱飯與麵包無限爽吃。 圖／IG網友CHENPEI授權
麻辣鴨血豆腐、咖喱飯與麵包無限爽吃。 圖／IG網友CHENPEI授權

滷肉飯、紫米粥無限爽吃。 圖／IG網友CHENPEI授權
滷肉飯、紫米粥無限爽吃。 圖／IG網友CHENPEI授權

值得推薦的是，有別於一般牛排店，肉肉先生的菜單上還特別推出「饕客分享餐」，有超巨大100公分長的拼盤，豬排、魚排、牛排與雞翅等炸物任你吃，適合三人分食絕對吃得飽，醬料可選擇黑胡椒醬、蘑菇醬或綜合醬，快揪朋友一起來挑戰！另外即日起到2021年6月30日只要結帳時使用「台灣PAY」綁定金融卡之帳戶活動期間內單筆消費滿100元(含)可獲得50元現金回饋，即超狂的50%現金回饋，最高單筆可回饋500元現金，不要猶豫快來嚐鮮看看囉。

饕客分享餐，共有四種肉類、炸物與招牌菜等，三人分食吃得飽。 圖／IG網友iamivy0429授權
饕客分享餐，共有四種肉類、炸物與招牌菜等，三人分食吃得飽。 圖／IG網友iamivy0429授權

圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專
圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

肉肉先生台中一中店

地址：台中市北區太平路22號2樓

電話：04-22292006

訂位：https://reurl.cc/r8MaWy

肉肉先生高雄五福店

地址：高雄市苓雅區五福一路189號

電話：07-2237575

訂位：https://reurl.cc/r8MaWy

肉肉先生菜單，最低238元起。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專
肉肉先生菜單，最低238元起。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

肉肉先生強調用餐環境，因此打造明亮舒適的裝潢設計。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 高雄五福店臉書粉專
肉肉先生強調用餐環境，因此打造明亮舒適的裝潢設計。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 高雄五福店臉書粉專

讓每位消費者都能吃得安心愉快。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 高雄五福店臉書粉專
讓每位消費者都能吃得安心愉快。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 高雄五福店臉書粉專

多種肉品口味供選擇。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專
多種肉品口味供選擇。 圖／肉肉先生 Mr.zozo 台中一中店臉書粉專

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