到彰化一定要買！ 10家「彰化伴手禮」 從小吃到大的好滋味

來彰化玩一定要買伴手禮，但不知道有什麼可以買嗎？身為彰化人的小編，今天要來介紹彰化名產、必買伴手禮給大家～這些伴手禮不僅是觀光客必買，也是在地人從小吃到大的好滋味喔！

不二坊蛋黃酥（原不二家）

不二坊蛋黃酥（原不二家）。 圖／IG, yuntalk

不二坊蛋黃酥是彰化最火紅的伴手禮名店，還未開賣店門口就已大排長龍，所以常常一開賣就秒殺啦！為了吃到這顆厲害的蛋黃酥，無論彰化正值寒流或者非常炎熱，完全不減店門口排隊的人潮啊！中秋節時小編吃了一顆蛋黃酥，真的驚為天人！蛋黃不會太乾很好入口，內餡也偏濕潤，超好吃的啦～

推薦商品：蛋黃酥$40/顆

小編小提醒：僅此一家，別無分店喔！

地址：彰化縣彰化市中正路一段293號

玉珍齋綠豆糕

玉珍齋綠豆糕。 圖／IG, food_queen_life

玉珍齋餅行是鹿港的「老」字號了，有多老呢？玉珍齋在清光緒3年（西元1877年）創立，至今已經超過140年啦！小編身為彰化人，只要朋友來拜訪一定會帶他們去買玉珍齋當作伴手禮。伴手禮種類很多，有傳統大餅、古早味點心、糕點、蛋黃酥等都很好吃，大人小孩都會喜歡，來彰化逛鹿港老街別忘了到玉珍齋逛逛喔～

推薦商品：綠豆糕80元/一入、鳳眼糕80元/一入

小編偷偷說：鹿港創始店之建築被文化部列為歷史古蹟，非常值得走訪！

地址：

鹿港本舖：彰化縣鹿港鎮民族路168號

鹿港天后宮廟口門市：彰化縣鹿港鎮中山路435號

鹿港老街翫書房：彰化縣鹿港鎮埔頭街92、94號

兔仔寮明豐珍牛舌餅

兔仔寮明豐珍牛舌餅。 圖／IG, s100111748

這家兔仔寮明豐珍牛舌餅雖隱藏在巷弄間，卻是鹿港非常知名的牛舌餅，也是排隊名店。鹿港牛舌餅有別於宜蘭薄脆的牛舌餅，厚度偏厚而且是軟的，吃起來飽滿扎實！重點是咬下去很香啊～這個真的是小編從小吃到大的熱門牛舌餅，很好吃，必須強力推薦！

推薦商品：牛舌餅120元/包(10片)

小編小提醒：每天早上九點開始發號碼牌，過號視同放棄，售完為止喔！

地址：彰化縣鹿港鎮海浴路843號

寶珍香桂圓蛋糕

寶珍香桂圓蛋糕。 圖／IG, fish_girl_food

寶珍香販售許多蛋糕、禮餅、伴手禮等等，不過最熱賣的產品是桂圓蛋糕，據說是桂圓蛋糕的研發創始店喔！口感扎實綿密的桂圓蛋糕，裡面有桂圓（龍眼乾），外層再撒上一點核桃點綴，是寶珍香的熱賣商品。想起有陣子媽媽三天兩頭會跟團購買寶珍香桂圓蛋糕，一周有三天早餐都吃這個！桂圓蛋糕超熱門啊～

推薦商品：桂圓蛋糕105元/5入，200元/10入

小編小提醒：桂圓蛋糕常溫約可放4天，要趁新鮮吃喔！

地址：彰化縣彰化市彰南路二段169號

進發香蔥蜜麻花

進發香蔥蜜麻花。 圖／IG, eatholic_cjltw

進發香蔥蜜麻花除了是食品伴手禮店，也是觀光的好地方！店面外圍就是彩繪牆，可以在這兒好好拍上幾張照片，再進到店裡試吃選購，蜜麻花除了有不同口味，也有不同包裝迷你包精美包(10入)、經濟包(16入)、禮盒等，吃起來酥脆又不黏牙！

推薦商品：香蔥口味蜜麻花100元/10入、150元/16入

小編小提醒：店外有專屬停車空間，讓大家可以安心選購！

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段739號

楊家香肉乾

楊家香肉乾。 圖／IG, yangjsfood

楊家香是彰化縣和美鎮的六十年老店，以精緻的肉製食品起家，販售肉乾、香腸、肉鬆等，不過店裡現在除了販售肉製食品，也有販售堅果、牛軋糖、蜜餞等各式伴手禮。小編最推薦的就是原味肉鬆及薄片肉乾，又香又好吃，說到這裡口水要滴下來啦！來到彰化別錯過了！

推薦商品：原味肉鬆150元/包、薄片肉乾（黑胡椒）150元/包

地址：

旗艦店：和美鎮鹿和路六段473號

仁安門市：和美鎮仁安路250號

鹿港門市：鹿港鎮民生路臨128號

大元麻糬

大元麻糬。 圖／IG, maggie101829

大元餅行位於彰化市城隍廟口的小巷內，平常不特別注意可是不容易看到的！不過由於店內販售的麻糬實在是太特別又好吃，這裡的人潮總是絡繹不絕。最特別的就是他們的鹹麻糬，外皮軟Ｑ，分為葷食及素食，葷食內陷包著瘦肉、竹筍等，素食則是香菇和竹筍，兩種鹹陷都超美味！另外也有甜麻糬、芋頭酥、蘿蔔酥等可以選購。

推薦商品：綜合麻糬200元/盒(20入)

小編小提醒：麻糬保存期限2天，如果想要放比較久記得冰冷凍庫喔！

地址：彰化縣彰化市民生路129巷6號

小美布丁蛋糕

小美布丁蛋糕。 圖／IG, kimkim7691396

小美布丁位於彰化秀水鄉，一個看似不起眼的小店面，裡頭賣的蛋糕可是人氣爆棚！主要是因為蛋糕非常鬆軟綿密，外型真的再普通不過，但是雖然簡單卻很涮嘴。一共有五種口味，分別是原味、巧克力、黑糖、芋頭、抹茶。外包裝盒也很可愛，送禮自用兩相宜～

推薦商品：原味布丁蛋糕70元

小編小提醒：冷藏的保存期限只有3天（不過好吃程度大概一天就會吃乾抹淨啦！）

地址：彰化縣秀水鄉番花路236號

老龍師肉包

老龍師肉包。 圖／IG, hw.food____

老龍師肉包嚴選當日現宰溫體後腿肉，內陷吃起來真的很厲害不會過肥，搭配奶香外皮，又香又美味。吃肉包最怕吃到內陷超肥或者肉的筋咬不斷！但在老龍師吃肉包完全不會踩雷，肉質偏瘦，超香～另外也有販售饅頭、蔥花捲、鹹蛋糕等商品。（小編每次到鹿港都是一盒鮮肉包帶走！）

推薦商品：香菇鮮肉包200元/盒 (10入)、蔥捲

地址：

三民本店：彰化縣鹿港鎮三民路117號

中山二店：彰化縣鹿港鎮中山路31號

黑竹園雞腳凍

黑竹園雞腳凍。 圖／IG, free_9_9

因為在早期店面前有一片濃密的竹林，故命名為黑竹園。黑竹園雞腳凍是許多人到了彰化必訪的名店，販售各式冰鎮滷味以獨門醬汁滷製，有雞腳、鴨翅、雞胗等等，肉質鮮美又香嫩可口，招牌熱門商品是雞腳凍，吃的到滿滿的膠質卻不會太油膩，很適合當下酒菜！包裝也不馬虎，除了自己吃也很適合當伴手禮喔！

推薦商品：招牌雞腳凍170元/份、滷豆干60元/份

地址：彰化縣員林鎮員水路一段676巷12號

提到彰化，除了彰化肉圓、彰化爌肉飯，還有超多美味伴手禮！介紹完滿滿的彰化必買名產，小編好想現在就回彰化一趟進行大採購！快把這些存到必買清單～下次來彰化就不用煩惱啦！

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