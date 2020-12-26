台中科博館蔬食餐廳！澄石餐飲新品牌「心天畝麵食」百元價位好欠吃

udn走跳美食／涼子是也

心天畝麵食是澄石蔬食餐飲系列的新品牌，今年3月才剛開幕，地點就在台中科博館斜對面，吃完還可以帶小孩逛科博館看恐龍。不過心天畝麵食座位不多、無法預約，假日想吃記得點來~

在陸續吃過車埕的澄石心天畝、台中的澄石享自在之後，對澄石系列的蔬食印象很好，而上週是埔里建醮大典，我得跟著 VC 吃素 7 日，趁機來吃看看心天畝麵食，與其他澄石蔬食的菜色有什麼不同。

到達心天畝麵食後自己先找座位坐，它們家座位分室內跟室外，加起來大約可容納16-20人不多，用餐時間很容易滿座，需稍等一下。

心天畝麵食的菜單如下，本來想好要點麵跟水餃，結果當天餃子籠沒有賣被劃掉了，改選兩種不同口味的湯麵。

私房小菜，一份40元。小菜每次來菜色不一定，我們這次吃到的豆腐先炸過再燴滷香甜醬汁，味道蠻涮嘴的。

天婦羅，一份80元。有金針菇、菇類、地瓜、青椒、茄子等蔬菜，口感薄脆多汁，趁熱吃還不賴！

胡麻豆乳麵(烏龍麵)，一份150元。湯頭味道有種清爽版胡麻醬的 feel，香濃不膩口，搭配Q彈烏龍麵蘇蘇蘇一下子就完食啦

極品麻辣麵(拉麵)，一份130元。雖然菜單上標示了3根辣椒，但其實它們家的辣算是客氣的，大約在小辣偏中的程度，對於吃辣的人可以喝完整碗臉不紅氣不喘，微微麻有香氣。

吃完可以到隔壁狀元坊超吸引的彩色珍珠來張打卡照，我們有買一杯芋頭粉粿鮮奶與黑糖珍珠鮮奶來喝，兩杯都蠻香濃的，但份量不多、價位偏高。

這次在心天畝麵食吃到的兩種麵食湯頭，都算是小有特色，好喝順口，加上天然蔬菜就很滿足，會讓人想再訪喔！下次我要試試辣白菜湯麵跟無緣的餃子籠，感覺很像我的菜呀~

【消費資訊】

消費時間：2020年11月

平均每人消費約 100-200 元/人

心天畝麵食

電話：04-2329-2989

地址：臺中市博館路103號

營業時間：中午11:00-14:30；晚上17:00-20:00

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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