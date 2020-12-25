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好口碑！ 南投名間「老街仁城」美食餐廳 在三合院裡呷合菜很懷舊呀

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

這次帶小孩來南投名間的水鏡農莊休閒農場放電，中午先到網路口碑很好的老街仁城飽餐一頓，吃飽再上路！

說到老街仁城，最早是被朋友燒到放口袋的，當時朋友 FB 打卡的老街仁城月亮蝦餅照片，脆香外皮看起來好好吃，加上我內心是台妹最愛這種台菜快炒啦，所以當 VC 他們在問南投名間有什麼餐廳名單的時候，立刻把老街仁城丟出來。來來來~看看老街仁城還有哪些好吃的招牌菜色吧！

老街仁城餐廳環境是三合院，中間有一大片草地，小孩可以在這邊自在奔跑。對了！餐廳有自己的專屬停車場，開車的話直接開進來停放即可，只是車位有限記得早點來。

店門前腳踏車有著滿滿懷舊元素，無論是汽水木盒、五彩茄芷袋、生鏽手把，都讓人一秒回到小時候～

用餐區同樣簡單古樸，以圓桌為主，最多大約可容納80-100人左右。

老街仁城的菜單如下，分成：呷肉、呷海味、呷手路、呷菜、煎蛋五大類，平均一人用餐價位在200-500元之間。(無一成服務費)

免費提供養身地瓜飯，本來想說免費提供的地瓜飯，地瓜可能品質一般，想不到這鍋裡頭的地瓜有甜說，很快就完食了。

招牌香滷高麗菜，一份180元。高麗菜滷到入味，軟爛帶香氣，不用太費力咀嚼，牙口不好的老人家吃也適合。

念念不忘月亮餅，一份400元。月亮蝦餅外皮相當的薄脆，內餡很厚，除了蝦肉、蝦漿之外，還有豬肉末、蔬菜搭配，吃起來不是海味濃厚的那種，反而帶些蔬菜的甜味也不賴！

本來想點三杯中卷，結果當天沒有只好改成清燙中卷，一份380元。中卷肉質厚實有彈性，清燙更吃得出鮮味，沒有三杯嘛厚呷~

自家養殖活力白斬雞，半隻600元。雞肉吃起來不會太乾，尤其雞腿的部分軟嫩有彈性，肉質還不錯，簡單沾醬就好吃！

吻仔魚煎蛋，一份150元。這道是點給小孩們吃的，結果紅豆挑食說她不要太多蔥，哼！蔥明明就很好吃好嗎，跟吻仔魚、蛋一起煎超下飯的。

果律繽紛糖醋魚，一份500元。魚肉外皮炸得酥脆，吃起來無土味，加上糖醋醬汁同樣很下飯。

白玉菩提舞山蘇，一份180元。山蘇炒起來清爽脆口，不會太油膩，簡單調味就好吃。

天麻雞湯

這道不在菜單上就不確定價格了，大約在600-800元之間。湯頭喝起來有著淡淡的中藥香氣，熱熱喝很溫暖。

招待水果火龍果，吃到這我已經撐到喉嚨，水果就被我略過啦！

這次在老街仁城吃到的餐點表現還不錯，大家都有喜歡，加上三合院的環境悠閒、有停車場好停車，要到南投民間玩的人可以參考看看喔~

【消費資訊】

消費時間：2020年9月

平均每人消費約 200-500 元/人

老街仁城

電話：04-9258-2151

地址：南投縣名間鄉名松路二段662-1號

營業時間：中午11:30-14:00；晚上17:00-19:00

公休日：週一、週二

老街仁城 FB粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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