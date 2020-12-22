都市裡一抹綠！ 「台中六大公園」一次看　約會、親子同遊好去處

(圖片來源：iStock、IG@joanwu520)

公園，這個陌生又熟悉的詞彙，在離開兒童時期後，人們與公園也漸漸地形同陌路，不再如同兒時那般依戀那些寬廣的綠地、奔跑遊戲的趣味與樹蔭下的野餐時光。但當你有了孩子，公園又再次映入眼簾，那是親子時光的完美體現，也是童年快樂經驗的投射，帶著孩子在公園跑跳、玩著球類或飛盤，彷彿回到了當時父母陪伴自己的日子。

(圖片來源：IG@jie__615)

公園，就是如此一個乘載了歡樂與美好回憶的地方，但不是隨便一個公園都可以讓孩子玩得盡興，空間要夠大、環境要有特色、四周也要有不少附隨景點或餐廳，讓遊玩結束術後能坐下來休息、吃東西。以下介紹六個台中的特色公園，讓週末想帶小孩出去走走或是攜伴野餐的人，能享受這些城市鬧中取靜的好去處。

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秋紅谷生態公園

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名聞遐邇的地標式公園，幾乎是從中港交流道下來都必定會看到，原本據說是「台中國際會議及展覽中心」施工到一半所挖的深坑，後來沒有將土回填，反而將之改建成一座滯洪池，其外鄰臺灣大道、朝富路、市政北七路和河南路，佔地約30,000平方公尺，已經成為附近七期豪宅區中一枝獨秀的開闊綠地。許多建案都會將緊鄰秋紅谷當成是一種榮耀般的象徵，秋紅谷本身自然也是相當不錯的一座公園。不但有縱橫交錯的步道、美麗的水中倒影與水生植物的優雅姿態，秋紅谷真不愧是台中的心臟，沒來過的人絕對要來看看，這裡的夜景美不勝收，是身為台中人必須親身體驗的美景。

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秋紅谷生態公園

地址：台中市西屯區朝富路30號

文心森林公園

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文心森林公園是台中大型活動最愛的場地，也是周圍建案必定提及的優質條件，周邊還有IKEA可以逛，又有捷運站經過，可以說是得天獨厚的黃金地段公園。公園本身的空間也頗大，可以跑跳的綠地也有數塊，中間更有戶外劇場展演空間「圓滿戶外劇場」，多次的燈會、演唱會、音樂祭等各種活動都在這裡舉辦過，是複合型的戶外空間，也是適合全家前來野餐休閒的好地方。最特別的是，知名美國流行音樂天后Lady Gaga也曾受邀到此演出，可以說是台中重要的文化場域，也能說是台中人必須知道的重要地標之一，近期更有和聖誕節結合的「熊熊遇見你」展覽，歡迎大家前來一睹為快。

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文心森林公園

地址：台中市南屯區文心路一段

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新都生態公園

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新都生態公園是台中市第一個以生態工法開闢的公園，佔地約2.5公頃，以生態工法結合整體綠美化，引進台中八寶圳的河水，並放養錦鯉魚作為觀賞之用，小朋友可以沿著水上步道走到水中央，觀賞暢遊在池中的魚兒，一旁還有蜻蜓、各式鳥類以及秋冬限定的美麗落羽松，場地寬敞，也可以在這邊放風箏、玩飛盤，是台中重要的遊憩區域之一，喜愛親水的人們可以來這裡走走，絕對不會讓你失望的！

(圖片來源：IG@valosz790523)

(圖片來源：IG@valosz790523)

新都生態公園

地址：台中市北屯區祥順路二段

鰲峰山運動公園

(圖片來源：IG@joanwu520)

(圖片來源：IG@joanwu520)

鰲峰山運動公園，早期又稱為「清水公園」，位在臺中市大肚山台地北側的山脈，全區佔地約60公頃，與紫雲巖連成一條旅遊動線，每到假日總會吸引不少民眾前往，在廣大的草坪上嬉鬧奔跑、聊天散步、打棒球等休閒活動，園區內設有風箏區，可提供親子享受放風箏的樂趣，也設置烤肉區，可三五好友群聚烤肉聊天維繫情感，加上空氣清新、環境幽靜，是一處臺中適合全家運動休憩的好所在。園區內包含有兒童遊戲場、自行車競技場、風箏廣場、賞鳥區、史蹟保存區等規劃，相當的豐富，是台中頗受歡迎的休憩景點。

(圖片來源：IG@joanwu520)

(圖片來源：IG@joanwu520)

鰲峰山運動公園

地址：台中市清水區鰲海路100號

豐樂雕塑公園

(圖片來源：IG@shixuan6260)

豐樂雕塑公園為全台首座公立雕塑公園，座落於向心南路、文心南七路、永春東一路、文心南五路之間，佔地達6 公頃。園內設有拱橋、流瀑、人工湖、涼亭、親水區、兒童遊戲場、活動中心、步道以及六十二件雕塑作品。

(圖片來源：IG@shixuan6260)

假日遊客如織，許多小朋友在小山坡上放風箏，把公園妝點得繽紛熱鬧。園內以收集臺中市歷屆雕塑大展及資深雕塑家作品為主要造景，綠意盎然間陳列寓意深遠的雕塑作品，讓人猶如進入自然的藝術殿堂。四周也有依傍豐樂公園形成的商圈，想吃點東西或是買些可愛小物都能在附近逛逛，是闔家出遊的好選擇。

(圖片來源：IG@shixuan6260)

豐樂雕塑公園

地址：台中市南屯區文心南五路一段331號

台中中央公園

(圖片來源：台中市政府建設局)

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

擁有「台中之肺」之稱的最新景點「中央公園」，面積高達67.34公頃，園區的綠色植栽有106種喬木，數量達10000棵以上，還設有各種裝置藝術與地形造景，還未正式啟用就已吸引許多網友前去拍照打卡，日前也已於12/6盛大開幕。另外以「太空艙」為設計概念的遊客中心，白色曲線建物令人印象深刻，進駐遊客中心旁的全家便利商店更是吸睛，為了呼應法國景觀設計師Mosbach設計理念，融入「藝術」與「生態」為設計主軸。而且2021年台中的跨年主場也決定在「中央公園」舉行，包括「老蕭」蕭敬騰、林宥嘉、周湯豪與田馥甄等卡司都會前來與大家一起歡慶，不妨趁著中央公園剛開幕的時候，先前來遊玩順便勘查路線，到時候跨年時才能搶到好位置！

(圖片來源：IG@yao0904)

台中中央公園

景點地址：台中市西屯區中科路2966號

公園或許不如一些新興的景點那般好拍好逛，但那樸實的快樂卻也是公園受歡迎而歷久不衰的原因，週末孩子精力充沛，不妨帶他們來這些公園走走，自己想呼吸新鮮空氣也可以來這些公園晃晃，屬於都市人的自然時刻，就是如此樸實無華且輕鬆有趣。

台中六大公園一次看

秋紅谷生態公園

文心森林公園

新都生態公園

鰲峰山運動公園

豐樂雕塑公園

水湳中央公園





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