台中6間聖誕餐廳推薦！日韓、法式、火鍋美食任選，來場耶誕用餐饗宴

聖誕節雖然不是台灣人主要的重要節日，但隨全球化及資訊傳播，如今台灣的過節氣氛也開始隨著各地的佈置與營造越來越濃厚，除了重頭戲交換禮物外，挑選一間氣氛佳又美味的餐廳也是讓感情加溫的秘密武器，來看看台中有什麼值得你一嚐的聖誕餐廳吧！

▲圖片來源：IG @qmo8089

台中聖誕餐廳推薦

巧味爐／非常石鍋／老舅的家鄉味／樂座爐端燒／月暮藏涮涮鍋／Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊

巧味爐-在即將到來的聖誕節吃上一頓季節限定的烤火雞！

【巧味爐】在南屯當地是頗富盛名的一間道地歐風料理餐廳，最初由澳洲人所開，營運至今不知不覺也已飄香26年了，標榜絕對純手工、絕不用半成品的精神堅持也讓不少人一試成主顧。

廚師出身的第二代老闆延續初代老闆的精神，在許多料理的處理與細節上堅持做到最好，讓每道歐風料理不僅能讓台灣人吃得津津有味，也讓來台工作或生活的外國人吃得感動涕零，回憶起美好遙遠的家鄉，以美食來解解鄉愁，其中在感恩節及聖誕節必吃的期間限定火雞大餐，為來店必點。

巧味爐

地址：台中市南屯區大聖街43號

電話：04-23256982

非常石鍋

誰說聖誕大餐只能挑西式餐廳，韓式料理辛辣強勁的風味讓你能享用到有別以往的特色，不只餐點非常道地，連餐廳裝潢都相當韓式，甚至推出韓服供客人體驗穿著，即使今年無法出國，在台灣仍可以體驗韓式風情！且不用煩惱因12月活動太多導致大幅縮水的錢包，【非常石鍋】價位平均一人400有找，不用花大錢，輕鬆就能享受滿桌美味韓式大餐！

▲圖片來源：IG @suiiiiz_

▲圖片來源：IG @suiiiiz_

非常石鍋

地址：臺中市北屯區北屯路222-11號

電話：04-22332665

老舅的家鄉味

冷颼颼的天氣大家聚在一起喝著暖呼呼的熱湯，最象徵台灣人美食的火鍋也是聚會的明星選項之一，位在台中自由路上、錢櫃斜對面「老舅的家鄉味」，可是台中在地人心目中的口袋名單。

▲圖片來源：IG@fa_pon_winny

招牌的酸菜白肉鍋可是店內遠近馳名的招牌菜色，以家傳古法醃漬、自然發酵而成酸白菜為其最大特色，濃郁酸香的湯頭搭配肉片、火鍋料都百搭，此外店內更有販售濃濃北方味的烙餅跟蔥油餅，想嘗試看看不同風格的「台式聖誕節」嗎，那麼不妨來試試【老舅的家鄉味】道地的酸菜白肉鍋吧！

▲圖片來源：IG@_susu813

老舅的家鄉味

店家地址：台中市西區公益路258號

電話：04-22802888

月暮藏涮涮鍋

月暮藏涮涮鍋不僅有低中高價位的肉品可選擇，消費方式也都採套餐制，最便宜的一鍋只要$499就能享有前菜、飲料、甜點，還能品嚐到台灣在地松阪豬、櫻桃鴨與桂丁土雞等優質選項，想要享受更高等級的也有頂級和牛、波士頓龍蝦等高檔食材可挑選，在餐點選擇上擁有超值的搭配享受，想用美味火鍋溫暖今年聖誕的你快筆記下來吧。

▲圖片來源：IG @sa_sherry

月暮藏涮涮鍋

地址：臺中市西屯區馬龍潭路219號

電話：04-22513555

樂座爐端燒

想突破以往來點不同風格的聖誕體驗，【樂座爐端燒】便會是你相當不錯的選項，比一般居酒屋更加注重的裝潢擺設與菜單設計，而且還會讓你有如坐在日本傳統市場內用餐的獨特體驗，十分值得來嘗試！

▲店內最為人津津樂道的「船槳送餐」讓這間店在台中日式料理界聲名大噪，圖片來源：IG @sharonwoohaha 。

▲圖片來源：IG @sharonwoohaha

▲圖片來源：IG @ning__lifesharonwoohaha

樂座爐端燒

地址：台中市北屯區崇德路二段206號

電話：04 2241 0896

Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊

聖誕節來份精緻的法式聖誕餐聽起來相當不錯！【Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊】主廚本身就是個法國人，因此在料理烹調上，無論是調味或擺盤都是超水準的要求，既然今年因疫情的緣故無法出國，那麼就來【Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊】體驗一下道地的法式鄉村料理，度過一個充滿浪漫風情的法式聖誕吧！

▲圖片來源：IG @aa27382738aa

▲圖片來源：IG @qmo8089

Gulu’s House咕嚕好吃法式風味廚坊

地址：台中市西區精明路48號

電話：04-23271393

無論是哪類型的料理，逢年過節最重要的還是親朋好友團聚在一起時凝聚的那份暖意，餐點的挑選固然重要，但團聚時的交心才是聖誕節真正想傳達的意義，還沒計畫好要去哪用餐的朋友，不妨參考看看吧！





延伸閱讀>>都市裡一抹綠意，台中六大公園一次看！約會、親子同遊好去處

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」