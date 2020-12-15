拉麵館有鳥居＋落羽松！彰化「田中央拉麵」每碗不用200元　秒飛日本拍美照

全台擁有許多山海為伍、璀璨市景相伴或設有獨特造景的景觀餐廳，但能夠當園區打卡的拉麵館卻十分罕見。彰化就有家全新拉麵專賣店，拉麵不僅每碗200元有找，戶外還有落羽松景色，搭配巨大鳥居，讓人彷彿置身日本，難怪開幕不到三個月就已洗版社群版面。

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這家位於田中鎮的「田中央豚將拉麵」占地達411坪，建築本身走質感黑色的店裝，店外坐擁浪漫落羽松美景，庭園氛圍極佳。而翠綠湖上還有一座搶眼的鳥居裝置，上方掛有幸福鐘，旁邊亦有一個復刻日本的紅色郵筒，若仔細觀察會發現上方特別標有象徵我愛你的數字520，超適合帶著心愛的人美拍，一起敲響幸福鐘，獲得充滿意義的專屬幸福。

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而「田中央拉麵」主打「豚將拉麵」，販售五款限定口味品項，包含「地獄豚骨」、「醬油豚骨」、「特濃豚骨」、「松露雞濃白湯」及「北海道味噌」，每碗均一價180元。此外，喜愛日本料理的人也能選擇炸豬排定食、牛丼定食，現場另有炸物單點，像是和風唐洋炸雞、天婦羅拼盤或每日精選小菜。若點購拉麵，加價100元就能吃得到小菜、70元炸物及80元飲料一杯，小資大胃王可考慮這項高CP值的點法。

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值得一提的是，從裡到外散發濃濃日系的「田中央拉麵」也提供特色飲品，例如柑橘咖啡、在地茶品、百年蜜仙草，而特別推出的「蜜香檸檬」口味備受好評，搭配餐點剛剛好。提醒大家低消每人一份餐點、酌收10%服務費，不喜歡排隊的人為避免撲空，建議訂位才前往喔！

田中央豚將拉麵

地址：彰化縣田中鎮三民里斗中路二段351號營業時間：平日11:00-13:30、17:00-20:00；週六營業至15:00、週日營業至21:00（週二公休）

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