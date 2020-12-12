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南投飄聖誕初雪！免門票「白雪木景點」　純白美景尬日系寺廟如置身京都

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
除了有夢幻白雪木景色，園內禪寺、南天門地標皆帶有日系氛圍，讓人秒飛日本。圖／IG@chinling_kuo授權
除了有夢幻白雪木景色，園內禪寺、南天門地標皆帶有日系氛圍，讓人秒飛日本。圖／IG@chinling_kuo授權

秋冬之際，全台賞雪熱潮不斷，像是前陣子爆紅的沐心泉休閒農場，就憑藉白雪木及黃金楓美景成為年度夯點，踴躍的人潮也讓官方緊急休園至12/9才重新開放。其實除了台中，南投也有一處免費的「白雪木美景」隱身校園內，皚皚白雪搭配設計略帶日本寺廟風情的南天門，成為了洗版社群另一幅偽出國風光，亦是值得列入清單的免門票拍照勝地。

圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權

這處白色花海位於南投八卦山的社會大學「易經大學」內，每逢12月至隔年1月都有機會賞見盛開的白雪木，滿開時密密麻麻的純白花苞，形成彷彿被雪覆蓋的景色，再加上後方的南天門一併入鏡，打卡場景第一名輕鬆入手。

圖／IG@chinling_kuo授權
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除了熱門的聖誕雪，園內還有尊高達25公尺、堪稱全球最高的王禪老祖神像，壯觀的金身令人肅然起敬，吸引不少人朝聖。而佔地達28公頃的易經大學亦有天心池、南天門、長達20公尺的唯心大道等特色小景點適合旅客造訪，感受侘寂的禪意及濃烈文化氛圍。易經大學鄰近南投市區，不論市民或外縣市的人想要安排一日遊都十分方便呢！

圖／IG@chinling_kuo授權
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易經大學

地址：南投縣南投市文化路705巷667號

圖／IG@chinling_kuo授權
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